Nenápadný půvab jedné barvy. Móda tón v tónu je podzimní jedničkou

Na úvod se sluší vysvětlit, co vlastně ta monochromatická móda je. Jde o jednoduchý princip oblékání, kdy jsou oděvy laděné do podobných barevných odstínů. Tón v tónu, jak se také jinak tomuto trendy počinu říká, je vlastně zcela obyčejná módní záležitost, ale zároveň velmi intenzivní. Celek by měl být nenásilný, ale zároveň mu nesmí chybět špetka toho nápadu.

Mohlo by se zdát, že na populárním kombinování tón v tónu nemůžete nic zkazit – prostě vyberete oděvy jedné barvy a je hotovo. Kdepak. I zde je potřeba s jednotlivými kousky pracovat opatrně.

A je přitom jedno, jestli jste majitelka útlých až chlapeckých křivek, či se pyšníte plnějšími ženskými tvary. Módní monolit totiž dokáže napáchat značnou neplechu i na jinak téměř dokonalé postavě.

Krásná v barvě tmy

Černé se ženy všeobecně příliš nebojí, ba naopak. Z mnoha důvodů bývá vůbec nejoblíbenější módní volbou a má nejširší zastoupení v dámských šatnících. Je to logické: sluší všem a jejím benefitem je kromě neutrality i praktičnost a optické zeštíhlení. Právě monochromatické černočerné kreace tak patří k těm nejčastějším.

Je sice pravda, že s černou vedle nikdy nešlápnete, přesto je potřeba zakomponovat ji do denního looku opatrně. Nechcete přece vypadat jako vdova držící žal. Nebojte se nudnou plošnost trochu „rozbít“. Efektního výsledku docílíte, když vnesete do celku texturu, lesk, zkrátka prvek zajímavého charakteru. Což je potřeba dodržovat nejen u černé barvy – u jiných odstínů to platí stejně. V tom je kouzlo atraktivního monochromatického skládání oděvů.

Celočerný outfit nemusí být pochmurný, jen je potřeba zakomponovat kousky, které jsou sexy a zdůrazní vaše křivky, zkrátka zaujmou.

Přílišná fádnost nudí i v módě

Ke zpestření kreace tón v tónu vám postačí pracovat s materiály jednotlivých oděvů. Teď na podzim to bude hračka. Pokud si vezmete na pomoc pleteniny, nebude look ani trochu nudný. Úplety jsou báječné v tom, že mají mnoho podob. U svetrů vyjděte z komfortní zóny minimalismu a sáhněte po výrazném copánkovém vzoru, třásních, protkávání metalickými nitkami či asymetrickém střihu.

Dalším báječným materiálem, který se hodí pro podzimní dobu, je kůže a koženka. Sexy stálice módního světa dodá outfitu maximálně smyslný punc. Pokud máte dlouhé nohy, oblékněte moderní kalhoty ve zkrácené délce v cigaretovém či volném střihu. Plnějším křivkám budou lichotit plisované áčkové sukně. Majitelky útlých postav si bez obav mohou dovolit vynést rafinovanou mini s průstřihem.

Outfit tón v tónu snese i různé vzory, pokud si ve výsledku jednotlivé oděvy rozumí.

Kouzlení s detaily

Doplňky jsou v případě monochromatického outfitu velmi důležité. Pokud je postaven na minimalismu, zvolte nápadnější kousky. Rozměrné huňaté šály, klobouky, barety, zajímavý design obuvi, masivní šperky… Dovoleno je vše. V detailech tkví kouzlo úspěchu.

Co se týče barev, pak kromě zmíněné černé dominují trendům odstíny mléčné kávy. Zemité tóny jsou pak sázkou na jistotu, s nimi se také na podzim lehce pracuje. Ovšem ani výrazné barvičky nebudou mimo. Fuchsiová, oranžová či trávově zelená dodají celku příjemnou svěžest a navíc tyto šťavnaté tóny omlazují.