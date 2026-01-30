Monika Exlerová se loni stala v 59 letech nejstarší účastnicí prestižní soutěže Miss Universe Česko 2025. „Některým dívkám bych mohla dělat babičku. Já jsem si to velmi užívala. Myslím, že byl mezi námi spíše přátelský duch, žádnou soutěživost jsem necítila,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz.
Ačkoli nemá ráda slovo influencerka, přiznává sympatická modelka, bývalá kadeřnice a také babička šestnáctiletého vnuka, že jde ostatním zralým ženám příkladem a ráda jim na sociálních sítích předává své zkušenosti s péčí o krásu.
„Začalo to víceméně v covidu. Poté, co jsem už měla odrostlé svoje přírodní vlasy,“ prozradila Monika Exlerová v rozhovoru. „Dávala jsem na sítě zpětnou vazbu, protože ženy to zajímalo. A jelikož make-up a všechno okolo je moje vášeň, tak jsem postupně začala přidávat líčení pro zralé ženy.“
Na svém instagramovém profilu má Monika Exlerová přes čtyřicet tisíc sledujících, její videa můžete sledovat také na YouTubu, kde se s ženami, kterým už dávno bylo padesát let, dělí o své zkušenosti s péčí o pleť a vlasy, líčením, životním stylem nebo třeba radí, jak se vyrovnat s problémy souvisejícími s menopauzou.
|
Šediny jsou přirozené a stárnutí může být fajn, shodují se slavné herečky
Elegantní dáma se stříbrnou hřívou nám také prozradila své triky na zralý půvab. „Řekla bych, že nejdůležitější je pečovat o sebe zevnitř. Ono se to pak projeví i na té pleti. Samozřejmě ideálně hýbat se a dobře jíst, to je pořád alfa omega.“ Zralé ženy by podle ní neměly zapomínat hlavně na hydrataci. A nebát se stárnout.
K estetickým úpravám je Monika Exlerová shovívavá, ale sama dává přednost přirozenosti a nerada jde s davem. „Moje krédo je stárnout tak, jak to příroda zařizuje. Ale je to každého věc,“ krčí rameny.