Nestárněte kvůli škodlivým displejům. Modré světlo ničí vaši krásu

Kde jsou ty časy, kdy jsme v dětství běhali celé dny venku a neměli potuchy o tom, co je počítač, mobil či tablet. Nyní si jen málokdo z nás dokáže představit pár hodin bez jakékoliv z výše zmíněných vymožeností dnešní doby.

S mobilem chodíme i na toaletu, na notebooku trávíme dlouhé hodiny, a to nejen prací, večer uleháme za odpočinkem na gauč či do postele, pouštíme televizor a hledáme zajímavý film. Zkrátka a dobře, neustále jsme vystavováni displejům a jejich záření.

Co přesně o modrém světle (ne)víme? Opravdu je pro naši pleť tak škodlivé, nebo jde ve skutečnosti spíš o to, že když sledujeme Netflix dlouho do noci, či se nemůžeme odtrhnout od nekonečného instagramového kanálu, jdeme pozdě spát a pleť trpí únavou?

Zloděj elánu a mládí

Modré světlo vyzařující z moderních technologií narušuje spánek a hloubkovou regeneraci tím, že snižuje hladinu spánkového hormonu melatoninu. Nejhorší prohřešek je koukat například do mobilu těsně před usnutím.

Vědecky byla potvrzena následující časová souvislost: pokud jsme tomuto záření vystaveni v noci po dobu 1,5–2 hodiny, produkce melatoninu významně klesá, což se podepisuje po mnoha stránkách, včetně křehké psychiky.

„Modré světlo může také ovlivňovat biologický rytmus kožních buněk a tím zhoršovat schopnost jejich přirozené obnovy. Další studie prokázaly, že modré světlo způsobuje i oxidativní stres, snižuje tedy schopnost buněk vypořádat se s volnými radikály, což může přispívat k předčasnému stárnutí kůže,“ říká k tématu dermatoložka Hajnalka Méryová Faragó, skincare expertka prodejen Marionnaud.



Co je ovšem nejhorší, paprsky modrého světla se dostanou do pokožky hlouběji než záření UVA a UVB, před kterým se neustále varuje v souvislosti se sluncem.

„Modré světlo proniká až do dermis, druhé vrstvy kůže, kde vzniká kolagen, elastin a kyselina hyaluronová, které jsou potřebné pro hydrataci a udržení mladistvého vzhledu pokožky. Ještě 24 hodin po osvícení pleti je narušena celistvost ochranné kožní bariéry, což vede k vysušení kůže a vzniku drobných vrásek,“ vypočítává doktorka Hajnalka Méryová Faragó.

Pozor na oči

„Nebyli jsme zrozeni na práci s počítačem, ale na běhání v lese a sbírání borůvek. Osm hodin za monitorem je obrovský výkon,“ říká lékařka Lucie Valešová, primářka pražského očního centra DuoVize. „Kdo denně pracuje na počítači, měl by do svého režimu zařadit pravidlo 20/20/20. Tedy po každých dvaceti minutách hledění na monitor se nejméně na dvacet sekund zadívat na bod vzdálený minimálně dvacet stop, což odpovídá zhruba šesti metrům. Uleví se tak zaostřovacím svalům, procvičí se oči a zabrání se jejich vysychání. Podstatné je rovněž upravit osvětlení na pracovním stole a pozici monitoru,“ nabádá Lucie Valešová.

Tip: Na počítač se díváme zhruba ze 75 centimetrů, na tablet nebo mobilní telefon obvykle asi ze 30 centimetrů. Z čím bližší vzdálenosti předměty sledujeme, tím je to pro oči namáhavější. Nejvhodnější vzdálenost držení mobilního telefonu pro naše oči je asi 40 centimetrů.

Pokud pracujete na počítači, myslete nejen na své svalstvo, ale i oči. Dopřávejte jim trénink.

Jak se chránit?

Začněte tím, že ve večerních hodinách budete své přístroje přepínat do režimu tzv. night shift, ten posouvá barvy obrazovky do teplejších odstínů, čímž zmírníte intenzitu modrého záření.

Na místě je také chránit svou pleť pomocí kosmetiky. Pozornost zaměřte na produkty, které obsahují antioxidanty, například vitamin E, C, A a jeho deriváty. Některé přípravky, které chrání pleť před UV zářením, filtrují také modré světlo. Na výběr jsou krémy, primery, make-upy i obličejové mlhy, které lze pro osvěžení použít kdykoli v průběhu dne.

Pokud nežijete na horách nebo na pustém ostrově, je třeba pleť chránit i před dalším znečištěním, kterému je dennodenně vystavena. Zajímat by vás měly tzv. anti-pollution produkty, které brání pokožku před volnými radikály, výfukovými plny či cigaretovým dýmem.

Dále vybírejte produkty s aktivními složkami jako jsou ceramidy, antioxidanty, výtažky z řas, zelený čaj, probiotika nebo minerální filtry jako oxid zinečnatý. Tyto látka vytvářejí na povrchu kůže ochranný film, mají protizánětlivé účinky a obnovují kožní bariéru.