Šaty jako důkaz. Sperma málem stálo Billa Clintona prezidentské křeslo

Billu Clintonovi v roce 1995 táhlo na padesát a byl přes dvacet let ženatý s Hillary Clintonovou. Na konci jeho prvního volebního období mu však učarovala teprve dvaadvacetiletá stážistka Monika Lewinská. Během rok a půl dlouhého románku spolu měli mít intimnosti celkem devětkrát. Bublina praskla až v lednu 1998. Klíčovým důkazem se tehdy staly Moničiny tmavě modré šaty.

Sperma nebo špenát?

Krátce po svém znovuzvolení v roce 1997 si prý staronový prezident Lewinskou, tehdy už zaměstnankyni Bílého domu, pozval do pracovny. Měl pro ni dárek, sbírku básní Stébla trávy od Walta Whitmana a kloboukovou sponu, protože – jak jí řekl – „v kloboucích vypadáš vždy tak roztomile.“

U dárku to neskončilo. „Přesunuli jsme se do koupelny [...], kde mi byla věnována pozornost, kterou jsem opětovala,“ popsala Lewinská v dokumentu o dvě dekády později. „Až do té doby jsme vždy přestali, ještě než došlo na jeho straně k naplnění. Tehdy jsem mu ale řekla, že chci pokračovat, a on konečně svolil.“

Když Monika z pracovny vyšla, na tmavě modrých, krátkých šatech se jí skvěla nepřehlédnutelná skvrna. Tehdy si jí ovšem nevšimla. V šatech se rovnou z práce vydala na večeři. „Nikdo z těch lidí, kteří se jí účastnili, mi neřekl ‚Máš něco na šatech, jdi se zkontrolovat do koupelny‘. Myslela jsem si, že je to jen skvrna od špenátu,“ líčila Lewinská.

V dokumentu Lewinská tvrdí, že si skvrny všimla až o devět měsíců později. Podle staršího rozhovoru šaty nechala znečištěné schválně, „jako si jiní lidé nechávají zpocené tričko svého oblíbeného interpreta.“

Aktéři patrně nejpropíranější prezidentské aféry konce 20. století. Bill Clinton a stážistka z Bílého domu Monika Lewinská. Poměr s ní ho málem stál kariéru.

Tak jako tak, další kapitola jejich příběhu se začala psát na Díkůvzdání v roce 1997. Lewinská si pozvala na návštěvu kamarádku a kolegyni Lindu Trippovou, aby jí poradila, co si má pro tento významný svátek obléct. Mezi modely, ve kterých se Trippové předvedla, byly i modré šaty.

Obě ženy si tehdy všimly podezřelé skvrny a vyvodily, o co se jedná. „Řekla mi, že v nich vypadám tlustá, a že si je oblékat nemám,“ přiznala Lewinská. Linda ji také nabádala, ať šaty nechá špinavé, že by se ještě mohly hodit.

Komu se nakonec šaty nejvíce hodily, byla ona sama. Lewinská se jí už delší dobu svěřovala se svými zálety s prezidentem. Trippová se tak na návštěvu vydala i s nahrávacím zařízením. Celou jejich debatu o skvrně od spermatu si nahrála.

Linda Trippová na tiskové konferenci před federálním soudem ve Washingtonu. Byla klíčovou postavou v aféře bývalého amerického prezidenta Billa Clintona a stážistky Moniky Lewinské. (29. července 1998)

Informace předala novináři Michaelu Isikoffi z týdeníku Newsweek. Dokonce mu navrhla, že pro něj šaty ukradne. „Monika má v šatníku šaty s prezidentovým spermatem. Myslíte, že bych je měla vzít?“ řekla mu. On ji ovšem odmítl. „Nechtěl jsem přechovávat nic kradeného,“ vysvětlil.

Trippová se tak obrátila na státní vyšetřovací orgán Office of Independent Counsel (OIC), do jehož čela se krátce poté dostal velmi ambiciózní a dravý úředník Kenneth Starr. Tomu se podařilo od Lewinské šaty dostat výměnou za imunitu ve vyšetřování. Analýza DNA potvrdila, že se skutečně jedná o prezidentovo sperma.

První informace o skandálu Clinton-Lewinská se objevily 17. ledna 1998. Zveřejnil je amatérský novinář Matt Drudge na svém webu Drudge Report. Seriózní média tehdy ještě měla zábrany týkající se informování o sexuálních dobrodružstvích prezidenta. Netrvalo však dlouho a přední stránky novin zaplnily fotky milenců.

Monika se stala mocnou zbraní v rukou Clintonových oponentů, kteří se ji snažili využít. Jeho příznivci ji naopak chtěli zdiskreditovat a zastrašit. Lewinská se ocitla pod takovým tlakem, že údajně uvažovala o sebevraždě.

Také Clintonovi nastaly horké chvíle. Do poslední chvíle zapíral, předání modrých šatů Starrovi ho ovšem donutilo otočit. Nakonec byl zahájen proces jeho odvolání, tzv. impeachment. Krizi ovšem Clinton ustál a ve funkci zůstal až do roku 2001. A modré šaty? Staly se symbolem celé aféry a jejich snímky obletěly svět.