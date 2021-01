Módní trendy roku 2021. V kurzu budou udržitelnost, pyžama i nanotextilie

1. Udržitelnost

Módní průmysl, ovlivněn pandemií koronaviru, udělá velký krok kupředu v oblasti udržitelnosti. Nákupy oblečení ještě zpomalí a s nimi i obrovská nadprodukce, která odborníky v módním průmyslu už několikátým rokem trápila.

„Kvůli uzavření prodejen a snížené možnosti cestovat je řada lidí i značek nucena začít přemýšlet o oblečení jinak. Udržitelnost je pro značky jednou z největších příležitostí pro nadcházející rok 2021. O udržitelnosti se hodně diskutovalo již před koronavirovou krizí a současná situace toto téma opět vynesla do popředí. A to jak u značek, tak i u zákazníků. Módní průmysl je druhým největším znečišťovatelem planety a změna je nutná. Současná situace může tomuto fenoménu pomoci a celý módní svět nasměrovat k trvalejším hodnotám. Celý módní svět by měl zpomalit a začít produkovat méně oblečení s větším důrazem na udržitelnost a kvalitní zpracovaní,“ říká lektorka Institutu módní tvorby Barbora Míková.