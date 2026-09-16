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Sedm módních trendů, které ovládnou podzim. Některé už máte ve skříni

Klára Lyons
Podzimní móda letos přeje barvám, ženským siluetám i překvapivým kombinacím. Z přehlídkových mol přitom nepřicházejí jen výstřelky pro odvážné. Řadu trendů snadno zapojíte do běžného šatníku a možná kvůli nim ani nebudete muset vyrazit na nákupy.
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Po několika sezonách nenápadného minimalismu se móda znovu hlásí o pozornost. Kolekce pro podzim a zimu 2026/2027 pracují s výraznými proporcemi, sytými barvami, leskem i vzory. Zároveň však nezapomínají na praktičnost. V kurzu budou saka, košile, pohodlné bundy nebo vysoké kozačky, tedy kousky, které zvládnou víc než jednu sezonu.

Sako bude hrát prim i v další sezóně.

1 Projmuté sako vrací ženskou siluetu

Volná saka z módy nemizejí, na přehlídkách jim ale začala konkurovat vypasovanější varianta. Nové modely mají zvýrazněná ramena, užší pas a někdy i lehce oblou siluetu připomínající přesýpací hodiny. Objevily se například v podzimních kolekcích značek Dior či Chanel.

Jestli vám v šatníku nesmí chybět jeden nadčasový kousek, pak je to sako

Takové sako nemusí patřit jen do kanceláře. Přes den ho oblékněte k džínům s rovnými nohavicemi a jednoduchému tričku, večer k pouzdrové nebo splývavé sukni. Pas lze zdůraznit také páskem. Pokud se v přiléhavém střihu necítíte dobře, poslouží delší sako s jemně projmutými švy.

Co hledat v obchodech: Jednořadé sako, model se zdůrazněnými rameny nebo delší blejzr doplněný páskem.

Sako bude hrát prim i v další sezóně.
Aktuální trendy fandí milovnicím pohodlí.
Sako s ozdobným páskem Reserved, 1 799 Kč
Že lněné oblečení nemůže vypadat elegantně? Z omylu vás vyvede toto minimalistické letní sako. Můžete ho nosit k šatům i kalhotám, a když jej převážete páskem, může vám nahradit elegantní top do práce. Vyzkoušejte ho! Cena 979 Kč
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