Po několika sezonách nenápadného minimalismu se móda znovu hlásí o pozornost. Kolekce pro podzim a zimu 2026/2027 pracují s výraznými proporcemi, sytými barvami, leskem i vzory. Zároveň však nezapomínají na praktičnost. V kurzu budou saka, košile, pohodlné bundy nebo vysoké kozačky, tedy kousky, které zvládnou víc než jednu sezonu.
1 Projmuté sako vrací ženskou siluetu
Volná saka z módy nemizejí, na přehlídkách jim ale začala konkurovat vypasovanější varianta. Nové modely mají zvýrazněná ramena, užší pas a někdy i lehce oblou siluetu připomínající přesýpací hodiny. Objevily se například v podzimních kolekcích značek Dior či Chanel.
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Jestli vám v šatníku nesmí chybět jeden nadčasový kousek, pak je to sako
Takové sako nemusí patřit jen do kanceláře. Přes den ho oblékněte k džínům s rovnými nohavicemi a jednoduchému tričku, večer k pouzdrové nebo splývavé sukni. Pas lze zdůraznit také páskem. Pokud se v přiléhavém střihu necítíte dobře, poslouží delší sako s jemně projmutými švy.
Co hledat v obchodech: Jednořadé sako, model se zdůrazněnými rameny nebo delší blejzr doplněný páskem.