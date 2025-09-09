Krajka, leopard, kožešiny. Podzim a zima se ponesou ve stylu okázalého luxusu

Klára Lyons
Přehlídky světových módních návrhářů naznačily, že nadcházející sezona podzim/zima 2025/26 bude ve znamení neotřelých módních trendů, které se vyznačují příjemnou nositelností i opulentním luxusem. Můžete si vybrat, co je vám bližší, nebo zkombinovat několik stylů dohromady.
Část 1/10
koláž OnaDnes

Velká část toho, co bylo letos na přehlídkových molech vidět, je pravým opakem tichého luxusu, který se už několik sezon hřeje na výsluní slávy. Na druhou stranu byl letos na přehlídkách znatelný návrat k nadčasové eleganci, který jistě ocení mnoho z nás. Slaví se návrat krajek, pouzdrových sukní, splývavých vlněných kabátů i univerzální barevné palety v tolik oblíbených odstínech hnědé.

1 Umělá kožešina

Přehlídka Michaela Korse se nesla ve znamení umělých kožešin.

Pokud máme jmenovat jeden trend, který při představování trendů na podzim a zimu 2025/2026 dominoval přehlídkovým molům víc než kterýkoliv jiný, byla to umělá kožešina. Téměř všechny velké módní domy ji zahrnuly do svých kolekcí, ať už v podobě kabátů až na zem, zkrácených bund, štol nebo kabelek.

Pes jako módní doplněk? Trend sezony má čtyři nohy a ladí s majitelkou

Tento notoricky kontroverzní materiál (i ve své umělé verzi) získává na popularitě již několikátou sezonu a je trendem, který bude i nadále rozdělovat společnost. K vidění bude úplně všude. Pokud uvažujete o koupi kousku s umělou kůží, doporučujeme zvolit klasické hnědé nebo béžové tóny, které se vyznačují nadčasovostí a dlouhou životností.

koláž OnaDnes
Přehlídka Michaela Korse se nesla ve znamení umělých kožešin.
Přehlídka Dolce Gabbana
Přehlídka Dolce Gabbana
33 fotografií


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Dějepisná výzva pro mistry historie. Zvládnete všech 30 otázek?

Soutěž

Od starověkých hliněných tabulek po klíčové okamžiky 20. století. Tento kvíz prověří vaše znalosti dějin napříč tisíciletími. Připravte se na 30 otázek, které dají zabrat i opravdovým milovníkům...

Školní fotky slavných. Jak vypadaly celebrity, když zasedly do lavic

Po prázdninách je tu první školní den a děti školou povinné se rozeběhly vstříc dalšímu studijnímu dobrodružství. Podívejte se do galerie, jak vypadaly slavné hvězdy, když ještě do školy musely...

Sexy Elsie Hewittová a její dokonalá postava dráždí fanoušky

Devětadvacetiletá modelka a herečka Elsie Hewittová je v současnosti v požehnaném stavu a s partnerem se těší na narození prvního potomka. Podívejte se do naší galerie na její fotografie ještě před...

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

Nejčastější je bazaliom, nejagresivnější melanom. Jak poznat rakovinu kůže?

Na sklonku léta je důležité zkontrolovat, co ostré slunce provedlo s pokožkou. Správnou péčí lze předejít vzniku rakoviny kůže. Nejčastějším typem je bazaliom a nejagresivnější melanom. Nebezpečné...

ADHD u dospělých mění vztahy i práci. Emoce bývají nezvladatelné

V Česku je podle dostupných údajů kolem 50 tisíc lidí s diagnostikovanou poruchou ADHD, v drtivé většině jde ale o děti. Podle odborníků přitom ADHD trápí v různé míře nejméně tři procenta dospělých,...

9. září 2025

Emoční přejídání. Proč jíme, když nemáme hlad a jak to změnit?

Sáhnete po čokoládě, když jste ve stresu? Po náročném dni otevíráte večer u televize automaticky balíček chipsů? Emoční jedení je běžné a je častou příčinou nadváhy.

9. září 2025

Vlažný vzduch a satén. Vyzkoušejte naše tajné triky pro krásné vlasy

Po letních radovánkách, kdy dostaly vlasy zabrat, je dobré si na ně zase udělat trošku víc času. Vaše hříva potřebuje vzpruhu! Naštěstí víme, co jim dokáže pomoci.

9. září 2025

Romantická, nebo elegantní do práce? Bílá košile je must have

Jestli je něco naprostým základem dámského šatníku, pak je to bílá košile. Alespoň jednu by měla mít v šatníku každá žena. Je vašemu stylu bližší klasika pánského střihu nebo romantická halenka? Nosí...

9. září 2025

Krajka, leopard, kožešiny. Podzim a zima se ponesou ve stylu okázalého luxusu

Přehlídky světových módních návrhářů naznačily, že nadcházející sezona podzim/zima 2025/26 bude ve znamení neotřelých módních trendů, které se vyznačují příjemnou nositelností i opulentním luxusem....

9. září 2025

Dítě na stará kolena. Když nejste jeho máma, ale najednou se musíte starat

Starat se o malé dítě, když už nejste nejmladší, může být vysilující. Zejména, pokud nejde o vašeho potomka, ale osud vám ho přinesl doslova na zlatém podnosu. Jak se s takovou situací vypořádaly...

9. září 2025

Marinované vepřové s nudlemi a zeleninou

Marinované vepřové s nudlemi a zeleninou
Recept

Lehké

40 min

Máte rádi asijskou kuchyni? Uvařte si tento recept.

Jaké jednou budou naše děti. Pedagog Kršňák o digitálním dětství a samotě

Premium

Nastupující generace dětí narozených po roce 2010 už má svoje pojmenování. Generace alfa. A začínáme přemýšlet, jak bude vypadat jejich svět. Co pro dnešní školáky znamenají digitální technologie a...

8. září 2025

Nicole Scherzingerová umí být sexy i tři roky před padesátkou

Sedmačtyřicetiletá zpěvačka Nicole Scherzingerová má před padesátkou dokonalou postavu a její fanoušci se shodují na tom, že vypadá lépe, než když vystupovala s dívčí kapelou Pussycat Dolls....

8. září 2025  11:29

Múzy, které inspirovaly návrháře Giorgia Armaniho

Znal se snad s každou slavnou celebritou, oblékal hollywoodské hvězdy a slavní k němu vzhlíželi. On sám měl ale oblíbené múzy, které do svých modelů s radostí odíval. Podívejte se do naší galerie,...

8. září 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Týdenní horoskop od 8. září: Blíženci si splní sen, Býk vyřeší potíže

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

8. září 2025

Co nejvíc ničí naši páteř. Pozor na tyto zlozvyky, které má většina z nás

Hlavní viníky bolavých zad, jimiž trpí většina populace, lze shrnout pod označení „3 s“. Nejvíc nám totiž škodí sezení, stoj a leckterý sport, je-li provozován nárazově.

8. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.