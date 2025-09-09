Velká část toho, co bylo letos na přehlídkových molech vidět, je pravým opakem tichého luxusu, který se už několik sezon hřeje na výsluní slávy. Na druhou stranu byl letos na přehlídkách znatelný návrat k nadčasové eleganci, který jistě ocení mnoho z nás. Slaví se návrat krajek, pouzdrových sukní, splývavých vlněných kabátů i univerzální barevné palety v tolik oblíbených odstínech hnědé.
1 Umělá kožešina
Pokud máme jmenovat jeden trend, který při představování trendů na podzim a zimu 2025/2026 dominoval přehlídkovým molům víc než kterýkoliv jiný, byla to umělá kožešina. Téměř všechny velké módní domy ji zahrnuly do svých kolekcí, ať už v podobě kabátů až na zem, zkrácených bund, štol nebo kabelek.
Tento notoricky kontroverzní materiál (i ve své umělé verzi) získává na popularitě již několikátou sezonu a je trendem, který bude i nadále rozdělovat společnost. K vidění bude úplně všude. Pokud uvažujete o koupi kousku s umělou kůží, doporučujeme zvolit klasické hnědé nebo béžové tóny, které se vyznačují nadčasovostí a dlouhou životností.