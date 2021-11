Kozačky mušketýrky: zatraceně sexy obuv, která však není pro každého

Mušketýrky vám v první řadě musí dobře sednout.

Neplavat ani neobepínat

Mušketýrky se vyznačují tím, že dosahují nad kolena, případně až do půli stehen. Už při jejich výběru je třeba počítat s tím, že se rozhodně nejedná o univerzální boty pro chladné dny, nehodí se totiž zdaleka ke všemu a bohužel nesluší každé z nás. Ideálními spojenci budou pro ženy vysoké a se štíhlýma nohama. Těm, kterým příroda nadělila o pár centimetrů méně a robustnější lýtko, příliš nepadnou. Opticky totiž končetinu ještě zkrátí a nelichotivě ji obepnou. Ani štíhlé dámy však nejsou z obliga: měly by totiž dbát na to, aby jim boty co do šířky perfektně padly a lýtko ani stehno v nich “neplavaly”.