Čarodějnice letos odložily košťata a vyrazily na přehlídky i červené koberce. Styl přezdívaný witchcore přináší krajku, tajemné šperky a výrazné líčení. Móda si ale půjčuje i od upírek, gotických přízraků a dalších hororových postav. Inspirujte se jejich šatníkem nejen na Halloween.
Autor: koláž iDnes.cz, Profimedia.cz
Závoje, černé peří a krajka letos dostávají prostor i mimo halloweenské večírky. Erdem je v podzimní kolekci poskládal do šatů, jejichž nositelka by snadno zapadla mezi hosty strašidelného zámku.
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Podobný styl vidáme čím dál častěji na červeném koberci. Na letošních Zlatých glóbech připomínala herečka Jenna Ortega temnou hrdinku v šatech značky Dilara Fındıkoğlu.
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Seriálová Wednesday a její matka Morticia mají společnou slabost pro černou i mimo natáčení. Herečky Jenna Ortega a Catherine Zeta-Jonesová k ní přidávají tmavé rty a volně rozpuštěné vlasy. Pro podobně tajemný dojem někdy stačí právě tyhle drobnosti.
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Čarodějnická nálada se obejde i bez dlouhého pláště. Erdem pro podzim 2026 navrstvil zdobenou podprsenku přes tenký rolák a přidal šedou sukni. Lehce rozcuchané vlny a zastřené líčení očí dodávají kombinaci ten správný neklidný nádech.
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Do čarodějnického šatníku u Erdemu pronikla i růžová. Stuhy na ramenou odlehčují dlouhou černou róbu, kteráv kombinaci s vysokým límcem a širokou sukní připomíná šaty z viktoriánského románu.
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Filmové čarodějky se vracejí a s nimi i chuť oblékat se trochu jako ony. Herečky Nicole Kidmanová a Sandra Bullocková nabídly na premiéře pokračování filmu Magická posedlost dvě možnosti: černou krajku a samet s ostrým bílým límcem.
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U Gabriely Hearst má podzimní čarodějka i praktickou stránku. Černé krajkové šaty s vysokým krkem drží na uzdě široký kožený pásek, který jim ubírá na křehkosti.
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Herečka Nicole Kidmanová na premiéře Magická posedlost 2 připomněla i módu devadesátých let, kdy vznikl původní film. Krajkové šaty Versace doplnila úzkým krajkovým obojkem, který k tehdejšímu „čarodějnickému“ šatníku sedí perfektně.
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Herečka Odessa A’zionová oblékla na letošní ceny BAFTA krajkový model Dior od Jonathana Andersona. Temně romantické šaty doprovodila lehce rozcuchanými kadeřemi, které jim dodaly o něco divočejší vzhled.
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Jako by právě vstala z postele ve strašidelném domě. Průsvitné šaty McQueen pro podzim 2026 připomínají starou krajkovou noční košili, kterou doplňuje kovový obojek a pořádně dlouhé nehty.
Autor: Profimedia.cz
Plášť přehozený přes ramena dokáže proměnit i šaty připomínající kombiné. Designérka Gabriela Hearst pro podzim 2026 přidala kontrastní bílou krajku a vlasy, které jako by cestou na přehlídku pořádně profoukl vítr.
Autor: Profimedia.cz
Čarodějnice Gabriely Hearst si na jaře 2027 mohou vzít i sluneční brýle a květinové sandály. Dlouhé černé šaty s barevnou výšivkou mají blízko k boho módě, celý look je ovšem o něco temnější – a tajemnější.
Autor: Profimedia.cz
Maisie Williamsová si na londýnskou premiéru Magické posedlosti 2 půjčila šaty přímo od své filmové matky – herečky Sandry Bullockové, která je nosila už v roce 2006. Doplnila je vintage brožemi a několika náhrdelníky, jako by ke kouzelnému šatníku zdědila i rodinnou šperkovnici.
Autor: Profimedia.cz
Romantické volány v kolekci módního domu Chloé doprovází nečekaný detail: mezi jednotlivými patry sukně prosvítají šedé punčocháče. S mokasíny má tahle podzimní čarodějka blíž k běžnému dni ve městě než k půlnočnímu sabatu.
Autor: Profimedia.cz
Výrazné volány, viktoriánský stojáček a transparentní šifon - tajemně magický witchcore trend přinesla na týdny módy v Paříži značka Chloé spolu s návrhářkou Chemenou Kamali.
Autor: Profimedia.cz
Jako by každý přívěsek měl vlastní příběh. Návštěvnice přehlídky Ricka Owense v Paříži navrstvila korálky, řetízky i drobné předměty přes sebe a přidala vzorovanou šálu. Čarodějnický dojem tu vytváří právě vrstvení a záměrně neuhlazený vzhled.
Autor: Profimedia.cz
Černé šaty z kolekce Chloé pro podzim 2026 rámují odhalená ramena a řady volánů. Romantiku vyvažují ploché boty – podobné spojení se hodí i pro ty, kdo chtějí trochu čarodějnické nálady přenést do každodenního šatníku.
Autor: Profimedia.cz
Odessa A’zionová na letošních Oscarech působila jako luxusněji stylizovaná příbuzná boho čarodějky. Model Valentino s širokými rukávy, sametem a květinovým zdobením připomíná módu sedmdesátých let, dlouhé náhrdelníky tuhle souvislost ještě podtrhují.
Autor: Profimedia.cz
U Balenciagy se čarodějnice na jaro 2027 trochu otrhaly. Dlouhé pruhy černé látky odhalují krajkové prádlo a těžké šněrovací boty dodávají modelu punkovou drzost.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Stevie Nicksová z Fleetwood Mac patří ke klasickým ikonám čarodějnického oblékání. Na letošním galavečeru New York City Ballet ale vedle herečky Sarah Jessicy Parkerové připomínala spíš kouzelnou vílu: černou vyměnila za růžovou a květinový věnec.
Autor: Profimedia.cz
U značky Collina Strada dostala letos gotika trochu sportovní a zároveň trochu tajuplnou podobu. Fialové šaty jsou navrstvené přes černý top s prostřiženými rukávy, zatímco stříbrné líčení čela a brady dodává mystický nádech.
Autor: Profimedia.cz
Černá krajka, samet a mohutná květina ve vlasech by se neztratily ani na portrétu záhadné zámecké paní. Collina Strada je pro jaro 2027 doplnila výraznými očními linkami, které protahují oči do kočičího tvaru.
Autor: Profimedia.cz
Na slunné louce mají černé šaty Collina Strada skoro pohádkový nádech. Drobné kvítky a náhrdelník s hvězdami připomínají, že od lesní víly k čarodějce může být v módě docela blízko.
Autor: Profimedia.cz
Návrhářka Pauline Dujancourtová se při tvorbě kolekce pro podzim 2026 skutečně zabývala historií pronásledovaných čarodějnic. Model s uzlovaným živůtkem a průsvitnou sukní připomíná křehkou síť, těžší mokasíny ho ale drží pevně při zemi.
Autor: Profimedia.cz
Pauline Dujancourtová si asi při tvorbě kolekce představovala čarodějky, které doma paličkují krajku. Ve světlých průsvitných šatech s květinami zapletenými do copu její hrdinka připomíná spíš přízrak než obávanou zlou čarodějnici.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Charli XCX dorazila na londýnskou premiéru filmu Bouřlivé výšiny jako gotická nevěsta. Růžové šaty Erdem s černou výšivkou a závojem působily jako outfit hrdinky z duchařského příběhu.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka a herečka FKA twigs na uvedení filmu Mother Mary oblékla model z dílny Ashi Studio s korzetovým kabátkem a potrhaně vyhlížející sukní. Historickou romantiku narušily boty na mohutné platformě a téměř neviditelné obočí.
Autor: Profimedia.cz
Bílá barva nemusí být jen symbolem nevinnosti. Závěrečný model podzimní kolekce McQueen s květinovou kapucí a vlečkou připomínal spíš strašidelné obřadní roucho, jehož nositelku byste v opuštěném kostele potkat nechtěli.
Autor: Profimedia.cz
Někdy stačí zakrýt obličej a z večerních šatů je rázem znepokojivý výjev. Masky u Maison Margiela odkazují k anonymitě, jednomu z dlouhodobých témat značky. V kombinace s černým topem a splývavou sukní ovšem působí skoro hororově.
Autor: Profimedia.cz
Za značkou Boloria stojí belgický návrhář Olivier Theyskens, známý svým temně romantickým stylem. I v mohutné róbě z aktuální kolekce modelka připomíná gotickou upírku nebo přízrak ze strašidelného zámku.
Autor: Profimedia.cz
Do temného módního příběhu vstupují i muži. Dlouhý kabát z kolekce Boloria v kombinaci s rozevlátými díly a bledým líčením připomíná dalšího návštěvníka z upírského filmu.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Lady Gaga na letošní Grammy dorazila oblečená jako temný pohádkový pták. Šaty značky Matières Fécales s aplikacemi z peří, vysokým límcem a dlouhou vlečkou doplnila odbarveným obočím, které proměnu ještě umocnilo.
Autor: Profimedia.cz
Na uvedení svého koncertního filmu Mayhem Requiem zase Lady Gaga sáhla do archivu Givenchy z roku 1997, kdy pro značku navrhoval Alexander McQueen. Jeho kolekce Eclect Dissect vycházela z příběhu šíleného vědce – a červenočerné šaty se závojem jsou jako vystřižené z gotického románu.
Autor: Profimedia.cz
Rozteklá řasenka tentokrát není nehoda po dlouhém večírku. Na podzimní přehlídce Junyi Watanabeho doprovázela lesklé černé materiály a uhlazené retro účesy – dohromady trochu hororové, trochu jako z němého filmu.
Autor: Profimedia.cz
Čarodějnice, nebo obrněná vládkyně podsvětí? Junya Watanabe pro podzim 2026 sestavil mohutný vršek z rukavic a ochranné výstroje. S dlouhou lesklou sukní připomíná brnění pro hrdinku temného fantasy.
Autor: Profimedia.cz
U Comme des Garçons se podzimní modely vzdalují lidské siluetě. Husté řasení a pokrývka hlavy připomínající změť větví proměňují nositelku v tajuplnou lesní bytost ze strašidelné pohádky.
Autor: Profimedia.cz
Klasický čarodějnický klobouk jako by u Comme des Garçons prošel pořádnou vichřicí. Jeho roztřepený tvar doprovázejí šaty sestavené z objemných řasených dílů: spíš módní socha než návod na běžné oblékání.
Autor: Profimedia.cz
Madonna na letošním Met Gala proměnila čarodějnickou módu v surrealistické divadlo. Model Saint Laurent s fialovým pláštěm a lodí na hlavě odkazoval k malířce Leonoře Carringtonové, jejíž obrazy obývají fantastické bytosti a tajemné postavy.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Beyoncé na letošním Met Gala zvolila kostým inspirovaný hororovými kostlivci. Průsvitné šaty od Oliviera Rousteinga pokrývala zářivá kostra, takže místo odhaleného těla nabídla rovnou pohled „pod kůži“.
Autor: Profimedia.cz