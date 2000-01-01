náhledy
Zvířecí motivy se do módy vracejí opakovaně. Ten leopardí dokonce tak často, že už ho můžeme považovat za nadčasový a „neutrální“ vzor. Něco jako proužky nebo puntíky. Letos se ovšem do popředí dostala trochu jiná fauna. Trendem číslo jedna jsou zebří pruhy, ale nosí se i kravské skvrny.
Autor: Profimedia.cz
Dobytek možná není to první, co vás napadne, když se řekne „zvířecí vzor“. Ale jedná se vlastně o logické vyústění kovbojského trendu, který v posledních letech zažívá renesanci.
Potisk inspirovaný kravskou kůží je navíc překvapivě univerzální. Podobně jako ten leopardí má neutrální nádech, ladí s různými siluetami i barvami a funguje v každé sezoně.
Oblíbila si ho i americká komička Lauren Servideo. Na newyorském fashion weeku zkombinovala hned dva různé potisky – jeden na kabátu a druhý na kabelce.
Trend se nevyhýbá ani pánské módě. Takto ho pojal jeden z návštěvníků týdne módy v Paříži.
Prvním z velkých módních domů, který klasického leoparda nahradil kravským vzorem, byla Prada. Kolekce pro jaro a léto 1991 se stala legendární a inspiruje dodnes.
V novějších kolekcích se vzor často objevuje v abstraktním pojetí – loni například v podobě patchworkového kabátu od italské značky Bottega Veneta.
Kromě krávy teď slaví úspěch také o kapku konzervativnější zebra. Potisky inspirované zebřími pruhy se na týdnech módy staly absolutním hitem.
Velké popularitě se zebří potisk těšil na nedávném fashion weeku v Kodani. Právě jeho návštěvnictvo je známé svým jedinečným přístupem k módě – sleduje trendy, ale zároveň nezapomíná na udržitelnost, nadčasovost a osobní styl.
Jako u všech mikrotrendů i tady platí, že je lepší nakupovat s rozvahou. Raději si pořiďte jeden kvalitní doplněk, k němuž se i po letech rádi vrátíte, než deset kousků z řetězce, které si na sebe vezmete jen jednou.
Zebra v Dánsku opravdu boduje. Na přehlídce tamní značky Gestuz se objevila už loni – od té doby její obliba ještě vzrostla.
Letos zebru do svých kolekcí zařadily i ty největší módní domy. Pruhovaná kabelka je z kolekce francouzské značky Balmain pro podzim a zimu 2025.
Elegantní klasika: návštěvnice kodaňského týdne módy zkombinovala „zebří“ kabát s jednoduchými černými doplňky.
V módě je ovšem také maximalismus a nečekané kombinace potisků, materiálů a stylů. A právě zvířecí vzory jsou pro takové experimenty jako stvořené.
Co bude následovat po leopardovi, zebře a krávě? Možná tygr. První náznaky už se na týdnech módy objevily. Zatím jen v ulicích – uvidíme, zda budou následovat i přehlídková mola.
