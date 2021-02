Móda, která je přes čáru. Když se snaha o sexy look změní v čirou hrůzu

Když se řekne sexy look, většina z nás si představí mini sukně, topy s velmi hlubokými výstřihy, rafinované šaty, zvířecí vzor, červenou koženku, síťované punčocháče, obuv na vysokém podpatku a další výstřelky. Ne vždy ale takové oděvy zajistí nositelce vkusný svůdný šmrnc. A není nic horšího než prvoplánová lacinost.



Výstřih hluboký jako propast Macocha, ze kterého každou chvíli ňadra vyskočí, transparentní svršek přiznávající spodní prádlo, sukně připomínající bederní roušku, outfit, kdy je vám vidět až do krku, jak se říká, rozhodně připoutá pozornost, ne ale v kýženém efektu.



Zde se o dobrém a vkusném stylu rozhodně mluvit nedá. I když máte nádhernou postavu, nikdy neodhalujte až příliš. Buďte dámou s grácií, nesnažte se stylizovat do ženštiny lehčích mravů.



Být stále mladá

Říká se, že věk je jen číslo, jenže nosit v padesáti letech neonové růžové šaty s kočičkou, trička s nápisem „Supergirl“ či „Jsem sexy, vím to!“, čelenky s mašličkou a pestrobarevné podkolenky je za hranou. Ani po třicítce se samozřejmě nemusíte oblékat ryze konzervativně a schovávat tělo do volně střiženého černého oblečení, co ovšem musíte v první řadě mít, to je soudnost.



Smiřte se s faktem, že již nejste malou roztomilou holčičkou.

Kýč jak bič

Jestli je něco opravdu okázale trapné, pak je to přiznaná podprsenka. Nepleťte si moderní počin s módním přešlapem.

Pokud zvolíte oblečení s odhalenými zády, zapomeňte na podprsenku. A pokud doma máte „neviditelná“ silikonová ramínka k podprsence, okamžitě s nimi do koše!



Pozor také na divoké kombinace. Dnešní trendy jsou sice různorodé a stylisté doporučují nosit vícero vzorů pospolu, kombinovat elegantní kousky s oděvy v rockovém stylu, přesto pozor na jeden opravdu nepovedený „trend“.

Tím je propojení péřového kabátu či bundy s botami na podpatku, romantickými šaty, sukní a sportovním batohem. S tímto lookem míříte rovnou do módního pekla.



Tichý nepřítel

Legíny už nejsou výsadou pouze domácích a volnočasových aktivit, hojně je nosíme i do práce, na rande či nákupy. Jde sice o maximálně příjemný kousek, jenže ne vždy umíme tento nelichotivě obepnutý oděv vhodně zakomponovat do kreace.

To je ale podívaná... Nezapomínejte, že legíny NIKDY nesmí suplovat klasické kalhoty nebo džínsy.

Velbloudí packa nebo také kávové zrnko, tak zní slangový výraz pro častý nešvar žen v legínách. Při vytažení totiž tkanina obejme intimní místa, takže se světu ukáží téměř v celé své kráse. Možná pak nositelka zažívá příjemné chvilky, ale vyjít takto mezi lidi je naprosto nepřípustné. Předejít tomuto přešlapu můžete například tím, že nebudete tento typ kalhot kombinovat s krátkými vršky.



Mějte na paměti, že legíny rozhodně nic neschovají, spíše zdůrazní i to, co by normálně nebylo tak do očí bijící. Vůbec nejhorší je, když do tohoto typu oděvu vměstnáte prostorově výraznější hýždě a přitom zvolíte model vyrobený ze slabé tkaniny, takže se pak kromě genitálií dere ven i pozadí a vaše okolí přesně ví, jaké kalhotky jste si dneska oblékla.

Na další módní přešlapy se můžete podívat na archivním videu Módního pekla: