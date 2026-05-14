Schválně, která z krásek se vám vybaví, když se řekne Andílek Victoria’s Secret? Bude to božská Adriana Lima, ikonická Heidi Klum, nebo snad dokonale dlouhonohá Karolína Kurková?
Jsou to tváře (a křivky), na které se zkrátka nezapomíná: První zmiňovaná Adriana Lima je patří mezi nejslavnější a nejdéle sloužící Andílky: pro značku s křídly pózovala od roku 1999 až do roku 2018 a na molo Victoria’s Secret se vrátila i v letech 2024 až 2025.
Okřídlené fascinovaly i Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr, Tyra Banks nebo blonďatá kráska Candice Swanepoel, která se stala tváří značky už v roce 2010 a na molo se vrátila i po dvou porodech, a to jen po pár měsících mateřství.
Pojmem ve světě i mezi modelkami pak je Heidi Klum, která byla aktivní členkou značky od roku 1999 až do roku 2010. Modelka patřila k těm nejúspěšnějším, protože hned několikrát získala výsadu vynést ikonickou podprsenku Fanstasy Bra v hodnotě několika milionů dolarů posetou diamanty.
A s patřičnou dávkou hrdosti nesmíme zapomenout ani na krásné okřídlené Češky, ať už je to dlouhonohá Karolínka Kurková, která Fantasy Bra předváděla už ve svých šestnácti letech, Daniela Peštová nebo Hana Soukupová.
Mít statut Andílka Victoria’s Secret, to už zkrátka něco znamená. Ne každá modelka, která se projde po mole luxusní značky spodního prádla, ale na něj dosáhne. Mezi desítkami jiných je však bezpečně poznáte: kromě své krásy a dokonalých křivek v luxusním prádle vynesou andělská křídla.
Takový statut ovšem znamená závazky a oddání se svému titulu: modelka se stává tváří značky a má povinnost účastnit se nespočtu akcí, kvůli kterým nezbývá na jinou práci čas. Nejedna z dívek se proto této výsady časem vzdala.