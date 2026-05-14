Lima, Kurková, Klum. Tito Andílci vynesli své křivky pro Victoria’s Secret

Martina Procházková
Projít se po mole Fashion Show jako Andílek módní ikony Victoria’s Secret je pro mnohé modelky jednou z nejvyšších met, po které touží. Není divu: pompézní gala večer plný luxusních modelů, hudebních vystoupení i dechberoucích zvláštních efektů je zážitkem pro diváky i účinkující. A vlastně takovou oslavou ženskosti. Tyto slavné krásky měly tu čest, podívejte se.

Schválně, která z krásek se vám vybaví, když se řekne Andílek Victoria’s Secret? Bude to božská Adriana Lima, ikonická Heidi Klum, nebo snad dokonale dlouhonohá Karolína Kurková?

Jsou to tváře (a křivky), na které se zkrátka nezapomíná: První zmiňovaná Adriana Lima je patří mezi nejslavnější a nejdéle sloužící Andílky: pro značku s křídly pózovala od roku 1999 až do roku 2018 a na molo Victoria’s Secret se vrátila i v letech 2024 až 2025.

Adriana Lima na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025)
Karolína Kurková. Stala se nejslavnější českou modelkou po roce 2000, získala hvězdu na Chodníku slávy v Hollywoodu.
Modelky (zleva) Karolína Kurková, Tyra Banksová, Heidi Klumová, Gisele Bunchenová a Adriana Lima pózují ve spodním prádle na módní přehlídce Victoria's Secret v New Yorku. (13. listopadu 2003).
Karolína Kurková na přehlídce Victoria’s Secret v Los Angeles (16. listopadu 2006)
Brazilské krásky Adriana Lima s Alessandrou Ambrosio připomínaly rovnou dvě Šeherezády v podprsenkách s drahými kameny, jejichž hodnota se šplhá až ke dvěma milionům liber.
Okřídlené fascinovaly i Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr, Tyra Banks nebo blonďatá kráska Candice Swanepoel, která se stala tváří značky už v roce 2010 a na molo se vrátila i po dvou porodech, a to jen po pár měsících mateřství.

Pojmem ve světě i mezi modelkami pak je Heidi Klum, která byla aktivní členkou značky od roku 1999 až do roku 2010. Modelka patřila k těm nejúspěšnějším, protože hned několikrát získala výsadu vynést ikonickou podprsenku Fanstasy Bra v hodnotě několika milionů dolarů posetou diamanty.

Věděli jste?

  • Značku Victoria’s Secret založil už v roce 1977 v San Franciscu Roy Raymond. Dal si za cíl vytvořit pohodlné prostředí pro muže nakupující prádlo pro své partnerky.
  • Victoria’s Secret je proslulá svou smyslností a sebevědomím. Nový směr v posledních letech už ale cílí na inkluzivnější marketing a snaží se potěšit ženy s různými typy postav.

A s patřičnou dávkou hrdosti nesmíme zapomenout ani na krásné okřídlené Češky, ať už je to dlouhonohá Karolínka Kurková, která Fantasy Bra předváděla už ve svých šestnácti letech, Daniela Peštová nebo Hana Soukupová.

Mít statut Andílka Victoria’s Secret, to už zkrátka něco znamená. Ne každá modelka, která se projde po mole luxusní značky spodního prádla, ale na něj dosáhne. Mezi desítkami jiných je však bezpečně poznáte: kromě své krásy a dokonalých křivek v luxusním prádle vynesou andělská křídla.

Takový statut ovšem znamená závazky a oddání se svému titulu: modelka se stává tváří značky a má povinnost účastnit se nespočtu akcí, kvůli kterým nezbývá na jinou práci čas. Nejedna z dívek se proto této výsady časem vzdala.

