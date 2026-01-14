Vysněného pana boháče našla modelka až po prodělaných plastikách

Třiadvacetiletá modelka a influencerka Mia Dio z Miami postavila svou kariéru na otevřenosti ohledně soukromí i prodělaných plastikách. Dříve se měla za obludu, dnes je spokojená. Po letech hledání dokonalého pana boháče dokonce svou spřízněnou duši opravdu našla. „Krásky mají nárok na boháče,“ říká.
Mia Dio | foto: Profimedia.cz

Modelka a influencerka Mia Dio v letech 2014 a 2022. Za plastiky utratila...
Mia dlouhou dobu vyvolávala do světa, že hledá muže svých snů. Mělo to ale jeden háček. Musel být bohatý. A co se zprvu zdálo jako docela velký oříšek, nakonec tak složité nebylo. Stačilo jen pár plastik, aby se modelka proměnila k dokonalosti a nabídky na rande a dokonce i sňatky se začaly hrnout. Přesto se někteří z modelčiných sledujících ptali, zda jí nevadí, že její děti případně mohou zdědit její původní vzhled, a co na to pak řekne pan vysněný.

Modelka a influencerka Mia Dio v letech 2014 a 2022. Za plastiky utratila statisíce.
„Jsem přesvědčená o tom, že moje děti budou po tatínkovi. Věřím, že se stane přesně to, čemu hluboce věříte,“ uvedla. Těhotenství a založení rodiny je pro ni velmi citlivým tématem, protože už jednou o miminko přišla v pokročilejším stádiu těhotenství. O všem ale veřejně promluvila, aby se jí ulevilo, a podpořila tím zároveň ženy, které si procházejí něčím podobným.

„Než se mi to stalo, neměla jsem ponětí, jakou hrůzu žena může prožívat. Dnes už vím, že je to to nejhorší, co mě kdy potkalo. Vše má ale svůj důvod a nic se neděje náhodou. Byla to moje perfektní holčička a ty nejlepší měsíce, co jsem v životě zažila. Nosila jsem ji pod srdcem a těšila se, až ji uvidím. Navždy tu bude se mnou,“ sdělila na svém Instagramu.

Už od šestnácti let je na klinikách plastické chirurgie Mia jako doma. S její proměnou tehdy museli souhlasit rodiče, které dlouho přemlouvala. Dnes má za sebou několikrát upravovaný nos, změnu tvaru i velikosti rtů, má výplně v bradě, tvářích, umělé řasy, umělé nehty a poprsí zvětšené silikonovými implantáty. Kromě toho je také pravidelnou návštěvnicí kadeřnictví, kosmetiky a wellness pobytů. Mia zkrátka umí žít a zdá se, že co si předsevzala a v co věří, se jí opravdu plní. Nyní si užívá života po boku podnikatele a kadeřníka Miguela.

