Dřív to nebyly modelky, ale manekýny. Předváděly oblečení z nových kolekcí, fotily do společenských magazínů a lidé k nim vzhlíželi. Podívejte se do naší galerie na některé československé manekýny. Jak vypadaly kdysi a jak dnes.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Marie Kadeřábková v 80. letech a v roce 2025. „Přehlídky byly módní svátek. Módní redaktorky se těšily na první zhlédnutí nových kolekcí, okamžitě si vybraly modely pro svůj časopis a rozjela se mašinérie focení. Druhý den po tiskové konferenci přišel fotograf jak ze Ženy a módy, tak ze slovenské Módy a vybrala se lokace. Když porovnávám dobu tehdy a nyní, tak tehdy byla manekýna a fotograf, a dnes je opravdu velký tým lidí kolem jednoho focení, obzvlášť prestižního,“ uvedla Marie pro iDNES.cz.
Autor: Koláž iDNES.cz
Ve své době byla Melanie Vančurová nejznámější československou manekýnou. „Všechny jsme musely mít zaměstnání, takže jsme byly pod nějakým módním domem, zejména pod Domem módního odívání. Pod něj patřily dva nejluxusnější salony, Podolská a Styl, dřívější Rosenbaum. Já byla ve Stylu. Pak byl ještě Darex, tam se šila konfekce. Tu jsme měli na velmi vysoké úrovni. A ještě existoval ÚBOK, Ústav bytové a oděvní kultury, tam měli také své manekýny,“ uvedla pro Blesk.
Autor: koláž iDNES.cz, ČTK
Petra Šáchová je nyní česká farářka Církve československé husitské, modelka, politička a redaktorka. V roce 1970 se stala Miss Prahy a léta se živila jako manekýna.
Autor: Profimedia.cz
Milada Karasová bývala modelkou v Ústavu bytové a oděvní kultury, kde nahradila Ivanu Zelníčkovou, jež se později proslavila jako paní Trumpová. Fotografie Karasové vycházely také na stránkách časopisu Žena a móda a v 70. letech se objevila i před filmovou kamerou.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Marta Pospíchalová-Kaňovská je česká publicistka, bývalá modelka a herečka, jedna z prvních a nejúspěšnějších módních manekýn v tehdejším komunistickém Československu.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
I herečka a moderátorka Marie Tomsová začínala jako manekýna. Pro svou krásu byla žádaná nejen před kamerou ale i fotoaparáty.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Květa Bartošová patřila v 60. a 70. letech k nejvýraznějším československým modelkám. Její elegantní chůze, přirozený šarm a nezaměnitelný úsměv okouzlovaly doma i v zahraničí.
Autor: Profimedia.cz
I Jana Drastíková patřila mezi manekýny, které byly ve své době velmi oblíbené a žádané.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Dana Silvínová studovala jazykovou školu a pracovala jako manekýna. A také vyhrála soutěž Dívka roku.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz