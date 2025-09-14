|
Ikony československého modelingu. Jak vypadaly dřív a jak dnes
KVÍZ: Prověřte si pravopis. Napsali byste diktát na jedničku?
Jak dobře se vyznáte v českém pravopisu, slovotvorbě, skloňování, psaní velkých písmen a významu slov? Otestujte se ve velkém kvízu plném jazykových perliček. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete...
Ozempic způsobuje neobvyklé změny na těle. Týkají se i intimních partií
Ozempic je mnohými považován za zázračný lék, který mění pravidla hubnutí. Díky účinné látce semaglutidu pomáhá lidem snižovat váhu a zároveň měnit vztah k jídlu. Jako každý lék však s sebou přináší...
Jak se změnily dětské herecké hvězdy. Poznali byste je dnes?
Na obrazovkách se objevily už jako malé děti a slavily velký úspěch. Některé ze slavných dětských hvězd u hraní zůstaly, jiné se vrhly úplně jiným směrem. Podívejte se do naší galerie, jak vypadaly v...
Muž odletěl do Mexika a po zákroku se vrátil jako nový člověk
Šestapadesátiletý David Dickson z USA má za sebou neskutečnou proměnu. Z dříve oplácaného muže je dnes štíhlý „mladík“. A to jen díky plastice a pevné vůli. Jeho staří známí ho nepoznávají a musel si...
Jablko nepadlo daleko od stromu. Slavné matky a jejich sexy dcery
Podívejte se do naší galerie, které světově známé dámy se mohou pyšnit krásnými dcerami. V těchto případech dcery zdědily po slavných maminkách krásu, a mnohdy i talent. Většina z nich se totiž vrhla...
Čas na nový šatník. Šestery džíny nepotřebujete, jednoduché tričko ano
S blížícím se podzimem přichází čas na třídění šatníků, které často praskají ve švech. Abyste tomu předešla, stačí vyřadit pár věcí, bez nichž se nepochybně obejdete. Co poslat dál a co ve skříni...
Omládněte lusknutím prstu. Céčko pleť vyhladí, zjemní i zpevní
Po vitaminu C saháme, většinou když na nás „něco leze“ nebo když se cítíme vyčerpaní. Je to látka, kterou si tělo nedokáže samo vytvořit, ale je nezbytná pro udržení zdraví i krásné pokožky. Jaké...
Mýty o pásovém oparu. Pravda, kterou by měl znát každý
Pásovým oparem může onemocnět každý, kdo měl plané neštovice. Z dostupných dat navíc vyplývá, že ho v průběhu života může prodělat až každý třetí člověk. Nemoc je to nepříjemná a ve společnosti o ní...
Můžou budovat impérium i tančit po nocích. Ženy jako vládkyně svého života
Ještě docela nedávno byly ženy považovány za jednodušší bytosti, jejichž posláním je rodit děti, uklízet dům a péct bábovky. Svět však za posledních sto let prošel velkou proměnou, kterou u nás navíc...
Dřív to nebyly modelky, ale manekýny. Předváděly oblečení z nových kolekcí, fotily do společenských magazínů a lidé k nim vzhlíželi. Podívejte se do naší galerie na některé československé manekýny....
Jablečné knedlíky sypané oříšky
Střední
40 min
Kynuté knedlíky plněné jablíčky ve skořici a sypané oříšky, mňam.
Přepíchané rty jsou nešvar dnešní estetiky. Tkáň na to není uzpůsobená, míní lékařka
Říká se, že kuchař by neměl být vychrtlý, aby bylo vidět, že jeho jídlo chutná i jemu, zato ona je štíhlá a její věk byste hádali stěží. Pro její profesi ideální. Jak se podle Lucie Kalinové,...
Žena zhubla a měla krk jako krocan. K dokonalému vzhledu jí pomohla plastika
Čtyřicetiletá Victoria Vigorsová se po letech trápení na dietách a opakovaném hubnutí a přibývání na váze rozhodla vyzkoušet lék na hubnutí. Díky němu se jí podařilo shodit přes dvacet kilo. Pocit...
Očista trochu jinak. Užijte si své ráno, pusťte se do prostoru kolem sebe
Většinu z nás toto slovo zneklidňuje. Máme ho totiž obvykle spojené s půsty, hektolitry zeleninových šťáv a hladovými večery nad talířem s vařenou brokolicí. Detox se dá ale pojmout i jinak.
Usněte rychle a spěte klidně. Vyzkoušejte tipy, které opravdu fungují
Dostatečný spánek je nejenom klíčem k regeneraci. Zavedením zdravých spánkových návyků můžeme zlepšit také své kognitivní funkce, náladu i celkovou kvalitu života.
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
S ovocem, ořechy i šlehačkou. Oslavte Mezinárodní den čokolády
Kdo by nemiloval čokoládu? Její svůdná vůně, hladká textura a bohatá chuť dovedou člověka uhranout. Ať už ji máte rádi ve formě křupavé tabulky nebo jako hlavní hvězdu vašeho oblíbeného dezertu,...
