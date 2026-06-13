Kapsulový šatník nám může sloužit roky
Znáte to taky? Ráno otevřete skříň plnou oblečení a stejně máte pocit, že si nemáte co vzít na sebe. S těmito pocity nejste sama, podle stylistky Michaely Tutko je právě přeplněný šatník jedním z nejčastějších důvodů, proč ženy ztrácejí radost z oblékání.
„Tragédií mnoha českých šatníků je, že si schováváme věci, které nenosíme roky. Máme ve skříni oblečení po babičce, po bývalé práci, po jiném životním období. Ve výsledku nosíme jen malou část toho, co vlastníme,“ říká stylistka.
Dodává, že řešením nejsou zběsilé nákupy, ale vlastně pravý opak. Mnohem větší smysl dává poctivá práce na vytřízení šatníku. A pak už je čas vytvořit si promyšlený kapsulový šatník – takový, ve kterém spolu jednotlivé kousky fungují, ladí a dají se snadno kombinovat klidně několik let.
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V čem je vlastně zakopaný pes a co Češkám ve skříních nejvíce chybí? Když Michaela Tutko pracuje s klientkami, málokdy slyší, že by potřebovaly více oblečení.
Šatník na jaro a léto:
Z těchto kousků už dokážeme sestavit víc než 70 outfitů, které si vezmeme 3× za sezonu.
„Ženy především touží po tom znovu vidět samy sebe, nejen své role. Chtějí se cítit hezky teď, ne až jednou zhubnou nebo až budou mít více času. Chtějí rána bez stresu a šatník, který jim dodává sebevědomí,“ míní expertka na módu.
A právě proto dává nadčasový, jednoduchý a kvalitní základ ve skříni smysl: je to způsob, jak si zjednodušit každodenní život. Na novou sezonu totiž není třeba desítek nových kousků, ale dostatečné množství základních prvků, ze kterých poskládáte až sedmdesát outfitů.
„Pokud pořídíte dostatečné množství halenek nebo trik, pár kalhot a kraťasů, sukně a šaty (podrobnější seznam najdete v boxu – pozn. redakce), z takového základu lze sestavit více než sedmdesát různých outfitů. Každý kousek se navíc během sezony využije několikrát, takže šatník skutečně pracuje pro vás,“ radí stylistka.
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