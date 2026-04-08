Vibrující prsteny i nositelné erotické hračky. Móda začíná být zase sexy

Konzervativní estetika je sice na vzestupu, ale má i svůj protipól. Na týdnech módy se objevují erotické a fetišistické prvky, velký boom zažívají „nositelné“ hračky pro dospělé. Nejde přitom už jen o snahu šokovat, ale také o promyšlený design, který zapojuje sexualitu do každodenního života.
Erotické pomůcky a latexová móda v kolekci španělské značky MadRubb pro podzim a zimu 2016 | foto: Profimedia.cz

Sexualita i estetika fetiše patří k módě dlouhodobě. Módní návrháři jako Thierry Mugler, Alexander McQueen nebo Jean Paul Gaultier už v osmdesátých a devadesátých letech pracovali s erotikou jako součástí designu. Právě Muglerovy archivní modely, včetně slavných šatů zavěšených do piercingu na bradavkách, se nedávno vrátily na mola i na červený koberec.

Od Muglera po současnost

Současná vlna na tuto tradici navazuje a často ji i posouvá. Jedním takovým výrazným momentem byla kolekce Gucci pro jaro a léto 2022, která vznikla pod vedením tehdejšího kreativního ředitele Alessandra Micheleho. Pozorní diváci si na mole mohli všimnout erotických hraček – tak trochu schovaných mezi luxusními šperky.

Gucci proti zákazu potratů. Kolekci zdobí slogany i vyšité vaječníky

Na přehlídková mola se v posledních letech vrací i náhrdelníky typu choker, vypůjčené z BDSM estetiky: naposledy v nejnovější kolekci designérky Marie Grazie Chiuri pro módní dům Fendi. Anebo latex, který si v poslední době oblíbil třeba newyorský návrhář Chris Habana.

Značka Diesel pod vedením Glenna Martense se zase v roce 2023 zaměřila na téma bezpečného sexu. Scénografii přehlídky navrhla ve spolupráci se značkou Durex a jejím středobodem byl objekt postavený z víc než dvou set tisíc krabiček od prezervativů. Nezapomenutelné byly i pozvánky na přehlídku. Hosté dostali skleněnou „hračku“ a k tomu balíček kondomů.

Postroje a latex nepatří jen do ložnice. Móda s kapkou fetiše je hitem

Šperky, co nejsou jen na ozdobu

Ani svět šperků nezůstává pozadu. Čím dál víc značek pracuje s myšlenkou, že hračky pro dospělé mohou fungovat i jako stylové doplňky. A naopak. Typickým příkladem je prsten Flick od značky Unbound – minimalistický kovový šperk, který zároveň slouží jako malý vibrátor. Plně funkční, i když jeho funkce není na první pohled zřejmá.

Průkopníkem je v této oblasti americká značka Crave, která už v roce 2014 debutovala s erotickým náhrdelníkem Vesper. Od té doby vstoupily na trh i další produkty značky, nejnověji je to kolekce nazvaná Tease. Elegantní kovové vibrátory se dají pořídit v různých barevných provedeních, v podobě prstenu nebo i náhrdelníku.

V případě šperků Crave už nejde nutně o diskrétnost. Nosí se viditelně, a pokud víte, o co jde, jsou jasně rozpoznatelné. Platí tu klasické „kdo ví, ten ví“. „Erotické pomůcky se dřív skrývaly, ale my věříme, že když vypadají dobře, není důvod je nemít na očích. Je to součást identity a stylu, objekt, který existuje společně s tělem, ne odděleně od něj,“ řekla magazínu Dazed spoluzakladatelka značky Ti Changová.

Plyšáci, barvy, talismany z dětství. Dopaminová móda má hlavně dělat radost

Není to nový fenomén, ale…

Erotika a práce s intimitou byly v módě přítomné vždy – dnešní podoba je ale trochu jiná. Nejde už o provokaci za každou cenu, spíš o „sex positive“ přístup. „Roste snaha normalizovat potěšení, zejména to ženské, a to se odráží i v designu a módě,“ říká režisérka filmů pro dospělé Erika Lust, která právě se značkou Crave spolupracuje.

Důležitou roli hraje i vývoj samotných značek zaměřených na erotické pomůcky. Ty se čím dál víc profilují jako designové a technologické firmy, které kladou důraz na materiály, estetiku i uživatelský zážitek. Jejich produkty tak přirozeně zapadají do světa módy, ale i nositelných technologií – tzv. wearables. Podobně jako třeba sluchátka nebo chytré hodinky.

Provokativní šaty „zavěšené“ na piercing v bradavkách proslavil módní dům Mugler už v 90. letech pod vedením Thierryho Muglera. Nedávno se na přehlídkové molo vrátily.
Když se potká móda, sex a popkultura

Nemusí jít jen o velké módní domy nebo designové značky. Britská zpěvačka Lily Allen například představila limitovanou edici USB, která svým tvarem odkazuje na intimní pomůcky, ale zároveň funguje jako stylový gadget. Produkt uvedla loni v prosinci v rámci propagace alba West End Girl, které vyšlo už na podzim.

USB disk, který se prodával zhruba za 720 korun, obsahoval nové skladby. Vizuálně připomínal erotickou hračku, ale také puntíkovanou bundu od Miu Miu, kterou má Allen na sobě na přebalu alba. Zpěvačka svůj merch představila i na Instagramu, kde ho doplnila vlastní písničkou s lehce provokativním názvem Pussy Palace.

