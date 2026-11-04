Můžete mít šperkovnici plnou náušnic, náramků a prstenů a stejně opakovaně sáhnete vždy po pár oblíbených či osvědčených kouscích... má to tak většina z nás. Není to tím, že nemáme z čeho vybírat, ale právě naopak: protože doma máme třpytivý a blyštivý chaos.
Nakupujeme, dostáváme a přinášíme do šperkovnic krásné a zajímavé kousky, které nás samy o sobě uhranou. Jenže už neladí se zbytkem doplňků či našeho šatníku a k nám ve finále nějak nesedí... Co s tím?
„Předtím, než odejdete z domu, podívejte se do zrcadla a sundejte jeden doplněk.“
Coco Chanel
„Velká šperkovnice automaticky neznamená více možností. Pokud každý šperk vyžaduje jiný typ oblečení nebo se obtížně kombinuje s ostatními, ve výsledku jej téměř nenosíme. Lepší je nejprve vybrat několik univerzálních kousků a teprve potom k nim přidávat výraznější doplňky,“ říká zakladatelka a majitelka české značky franco bene Nicole Váchová.
Vyhodit vše pryč?
Sestavit kapsulový základ neznamená, že všechny ostatní šperky jsou zbytečné. Výrazné nebo sezonní modely mohou základ postupně doplňovat, neměly by však být jeho jedinou součástí.
Stylisté i šperkaři by se jistě shodli: pusťte se do podzimního úklidu a co nenosíte, pošlete dál. Podobně jako v kapsulovém šatníku, i ve šperkovnici vám pak bude stačit pár kousků, které svědomitě splní svůj účel. Jednotlivé kousky by se měly hodit k většině oblečení, dát se kombinovat mezi sebou a obstát při běžném celodenním nošení.
Co ten základ tvoří? Vsaďte na řetízek, drobné neutrální náušnice, jednoduchý náramek a tenký prstýnek. Pátým kouskem pak bude jeden výrazný a osobitý šperk.
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