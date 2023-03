Aktivisté požadují osvobození ženských bradavek. Móda jim vychází vstříc

Prsa žen (ale také nebinárních osob a trans žen) se pomalu ale jistě derou zpoza mříží, za které je zavřela přežitá prudérnost. Trendu se ochotně podvoluje i módní scéna. Bulvární snímky hvězdných poprsí v hlubokých výstřizích s popiskem „Hvězda ta a ta ukázala víc než chtěla“ by tak možná již brzy mohly být minulostí.

Nahé šaty jsou čím dál „nažší“

O desexualizaci bradavek se zasazují nejen aktivisté, ale i celebrity a módní ikony a takzvaných nahých šatů, ušitých z průsvitných látek, na červených kobercích přibývá. Nyní jsou však ještě „nažší“.

Důkaz poskytly loňské podzimní a letošní týdny módy v New Yorku, Paříži, Londýně, Madridu a Miláně. Mnoho modelů bylo transparentních, některé prsa přímo odkrývaly. „Oslava ženských tvarů skrz (transparentní) oblečení je pro nositelku způsobem, jak znovu nabýt svou sílu a svobodu,“ myslí si návrhář LaQuan Smith.

Jeho kolegyně Tory Burchová mu sekunduje: „Jako by ženy získávaly svá těla nazpátek.“ Čím více svobod a práv podle ní ženy mají, tím jsou sebevědomější, a tím pádem i ochotné a schopné zcela obnažit prsa.

Za zrodem hnutí stojí běh nahoře bez Hnutí Free the Nipple má kořeny v kampani, kterou roku 2012 iniciovali tvůrci stejnojmenného filmu. Režisérka Lina Esco se rozhodla zatočit s dvojím metrem, podle něhož není nic špatného na muži svlečeném do půli těla, zatímco pohled na podobně odhalenou ženu společnost minimálně pobouří. Aktivisté — nebo spíše laktivisté, jak sami sebe někdy označují — se dožadují toho, aby byl ženský hrudník desexualizován. Na počátku stál režisérčin nápad začít běhat v New Yorku s odhaleným poprsím a na základě svých zkušeností natočit zmíněný snímek. Velký rozruch nastal v moment, kdy se Facebook rozhodl všechny teasery nemilosrdně smazat. Tehdy se za Linu Esco postavila řada celebrit včetně zpěvačky Miley Cyrusové, sociální síť však svůj postoj nepřehodnotila.

Nespokojenost nad velikostí prsou

Největší propagátorkou nahé módy je v současnosti britská herečka Florence Pughová, která loňské léto „šokovala“ veřejnost odhalenými ňadry v průhledné, ostře růžové róbě značky Valentino. „Věděla jsem, že když si obleču ty nádherné šaty, bude kolem toho hodně řečí. Zajímavé je však to, jak jednoduché je pro muže totálně zničit ženské tělo, veřejně, hrdě, aby to každý viděl,“ zhodnotila herečka mužské reakce na Instagramu a dodala: „Nutí mě to přemýšlet: co vás vede k tomu být tak hlasitě nespokojeni nad velikostí mých prsou?“ Abychom byli úplně féroví, mezi kritiky se objevila také řada žen.

Florence Pughová na přehlídce Valentino (Řím, 8. července 2022)

Florence Pughovou negativní reakce neodradily a dál se s železnou pravidelností objevuje na akcích nejrůznějšího formátu v průhledných róbách. Naposledy minulý týden na přehlídce Valentino v Paříži. Tentokrát ji zdobila transparentní sukně, pod kterou měla jen hluboce vykrojené kalhotky.

Také těhotná Rihanna se hned několikrát v posledních měsících objevila v průhledných šatech. „Chtěla bych redefinovat oblečení, které považujeme za přijatelné pro těhotné ženy,“ prozradila. Bradavky však zpěvačka odhalila již mnohokrát předtím. Největší pozornost vzbudily odvážné třpytivé šaty, v nichž si v roce 2014 došla pro cenu Módní ikony roku, kterou jí udělila Rada amerických módních návrhářů.

Neposlední v řadě bojovnic za volnost bradavek je Victoria de Angelis, baskytaristka italské skupiny Maneskin, která se často objevuje v dráždivých outfitech… I když to je možná příliš silné slovo pro nálepky nebo průsvitné košile, které jsou často tím jediným, co jí zakrývá hrudník.

Že má její „laktivismus“ smysl, se ukázalo loni. Hudební kanál MTV sklidil kritiku po tom, co zcenzuroval živé vystoupení kapely Maneskin, když Victorii sklouzlo tričko a odhalilo nahé poprsí. Místo baskytaristky začal radši kameraman točit prázdná sedadla v hledišti. Victoriini kolegové přitom měli odhalené hrudníky celou dobu.

Pravý důvod schovávání bradavek

Některé protesty za volnost bradavek vzbudily celosvětový ohlas. Třeba v roce 2015, kdy se na Islandu na podporu studentky svlékla a vyfotila politička Björt Ólafsdóttir. Čas od času se také konají protestní akce v nejrůznějších světových městech, loni třeba v kanadském Montrealu či anglickém Brightonu.

Tyto akce se sociálních sítí, respektive jejich norem pro zobrazování nahých ženských hrudníků, dlouho příliš nedotýkaly. Facebook povoluje zobrazení ženských bradavek pouze v případě, že je to v kontextu mateřství, rození či kojení, dále zdraví (třeba mastektomie nebo snímky podporující prevenci rakoviny prsu jsou v pořádku) a kupodivu taky bradavky odhalené na protest přísnému oku oblíbené sociální sítě nevadí.

Instagram je o něco přísnější – promíjí jen zdravotní účely a „aktivní kojení“. Důvod je podle ředitele Instagramu Kevina Systroma ten, že si platforma hodlá udržet hodnocení na App Storu. S povolenou nuditou by musela být určena lidem starším šestnácti let, zatímco takto je vhodná již pro dvanáctileté.

Situace je však nyní o něco složitější. Nejde totiž už jen o diskriminaci žen, nýbrž také trans žen i mužů a nebinárních osob, jejichž práva se v několika posledních letech stávají námětem širších a žhavých diskuzí.

Letos v lednu tak dohledová komise společnosti Meta doporučila, aby byla ustanovena „jasná kritéria, respektující mezinárodní standard v oblasti lidských práv“. Doporučení přišlo po tom, co Facebook zcenzuroval příspěvek amerického páru, tvořeného trans a nebinární osobou, v němž šířil osvětu o zdravotní péči pro trans lidi. Meta dostala na přehodnocení stanov dva měsíce, z nichž jí zbývá ještě zhruba čtrnáct dní.