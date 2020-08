Na nákupech se stylistkou. Změní styl, nebo jen rozšíří obzory

Mají je světové i lokální hvězdy showbyznysu, zmiňují je herečky a zpěvačky, stejně jako lidé z podnikatelského prostředí, byznysu i politiky. Nejspíš proto je povolání módní stylista pro většinu z nás spojené se světem, do kterého smíme prostřednictvím lifestylových magazínů a sociálních sítí občas nahlédnout, ale nemůžeme být jeho součástí.

Jejich služby však nemusí být nedostupné. Doprovod stylisty při výběru vhodného oblečení nabízejí mnohá nákupní centra, v Centru Černý Most v Praze vám bude dvě hodiny radit a pomáhat dokonce zdarma. Co vás čeká?

Jedna rada hned na úvod – ostych nechte ve vestibulu přilehlého metra nebo na střeše nákupního centra, kde můžete zaparkovat auto. Tady vás nikdo nebude soudit, kritizovat, ani povýšeně měřit.



Stylistka Bára Havlíková sice při setkání vaši postavu přejede pohledem, ale to jen proto, aby si udělala obrázek, jaký styl dominuje vašemu šatníku, jaké věci preferujete a v čem se cítíte dobře.

Pokud si myslíte, že žádný styl nemáte a potřebujete poradit, nebo ten stávající chcete více či méně změnit, jste na správném místě. „S prázdnýma rukama a bez tašek s oblečením ještě nikdo neodcházel,“ směje se Bára Havlíková.

My dvě začínáme rychlou kávou, při které Bára zjišťuje, co nosím, kde obvykle oblečení pořizuji, domlouváme se, do jakých obchodů vyrazíme. Na nákupy máme dvě hodiny, což je tak akorát, jak něco „ulovit“ a zároveň se příliš neunavit.

Možná se to nezdá, ale při běžném chození z jednoho obchodu do druhého dost možná zjistíte, že ujdete víc kilometrů než v normální den. Se stylistkou čas i kroky šetříte tím, že nemusíte bezradně přecházet od jednoho štendru s oblečením k druhému, ani se v kabince věčně vysvlékat a oblékat do svého oblečení. Ona má přehled o tom, co obchody právě nabízejí, navíc vám všechno přinese do zkušební kabinky. Neskutečná úleva.

Kompletní výměna šatníku

Nejčastěji do Centra Černý Most přicházejí za stylistkou ženy, ale přibývá i mužů, kteří s její pomocí chtějí nakoupit oblečení do práce. „Vyhovuje jim, že jsou v kabince, já jim tam nosím věci a během dvou hodin mají šatník, který je variabilní a využijí ho na další půlrok. Pak obvykle přijdou znovu, aby dokoupili věci na novou sezonu,“ říká Bára Havlíková. To samé platí pro ženy, i ty se za ní opakovaně vracejí.

Velkou část klientek Báry Havlíkové tvoří ženy vracející se z rodičovské dovolené do práce, které potřebují postavit zcela nový šatník. „Ať už proto, že se jim změnila postava, nebo mají novou práci a musí jí uzpůsobit oblečení.“ Často chodí také starší ženy, které oceňují pohodlí v podobě oblečení přinášeného do zkušební kabinky.

Další typickou klientkou je mladá zákaznice po škole, kterou čekají pracovní pohovory, nebo nastupuje do první práce a chce poradit, jak se adekvátně obléknout. Některé ženy potřebují doplnit jen pár kousků v šatníku, spolehlivě největší skupinou zákaznic jsou ty, které přicházejí s tím, že na sebe nemají vůbec nic a chtějí vytvořit zcela nový šatník.

Nákupy se stylistkou Bára Havlíková absolvovala kurz stylingu ve Škole stylu Backstage. Věnuje se stylingu pro reklamní focení, televizní natáčení, hudební videoklipy, reklamy i soukromou klientelu a zákazníky Centra Černý Most v Praze. Tam má na každého zákazníka dvě hodiny, podmínkou bezplatné služby je nákup v minimální hodnotě 2 000 Kč a registrace ve věrnostním programu. Službu je možné rezervovat na concierge@centrumcernymost.cz, více informací na centrumcernymost.cz

Počítejte tedy, že se vás stylistka na začátku zeptá, proč se na ni obracíte a co potřebujete. Chcete koupit nějakou konkrétní věc, třeba džíny, nebo před zimou kvalitní kabát? Nebo doplnit pár kousků k těm stávajícím? Či potřebujete všechno od základu? Připravte se na dotaz o konfekční velikosti i ten, zda nosíte spíš kalhoty, nebo šaty, či jste „kalhotová“, ale ráda byste byla „šatová“, jenže nevíte, jaké vám budou slušet.

Pro stylistku je také důležité vědět, zda má žena nějakou neoblíbenou barvu, aby se jí vyvarovala. Někdy se stane, že zákaznice postoj k odmítané barvě přehodnotí a zjistí, že jí vlastně sluší.

„Když vím základní věci, vyrážíme do prvního obchodu a během pár minut zkoušení vidím, jaká velikost ženě padne, co se jí líbí, co jí sluší, podle toho pak dál vybírám oblečení,“ říká Bára.

Hrátky s doplňky

Vyrážíme do prodejny Pietro Filipi a Bára mi hned u vchodu nabídne delší lněné šaty. Líbí se mi, když je však vyzkouším, obě se shodujeme, že to není ono. Přidávají mi na objemu i na věku, berou výšku i barvu pleti. Než se z nich stihnu vysvléknout, Bára už je před kabinkou zpátky s nabídkou jiných šatů.

Na červené košilové s proužkem nadšeně kývám, protože mám tento střih ráda, stejně tak hodlám vyzkoušet bílé zavinovací šaty s proužkem, byť se v mém šatníku žádné takové nevyskytují a sama od sebe bych si je z ramínka asi nevzala.

Výhodou obou modelů je variabilnost. Dají se vzít do kanceláře, večer do restaurace, do divadla, na zahradní párty, ale klidně i na svatbu…

Nejrůznější kombinace zkoušíme na červených šatech. S placatými zlatými sandály mám ideální oblečení do práce, ve kterém se budu rychle přemisťovat i po městské dlažbě, klidně si však model můžu vzít i na večerní procházku na náplavce, nebo až se zase někdy podívám k moři. Měním boty, beru si černé pantofle na vyšším podpatku a mám model do divadla na letní scénu, stejně jako na svatební oslavu.

Stylistka Bára mi ukazuje další varianty za pomoci doplňků. Červený pásek ze šatů mění za černý kožený a zase jsou to „jiné“ šaty. Obecně pásky všem ženám doporučuje. „Pokud to jde, používejte je, protože zvýrazní pas. Zkoušejte, kombinujte, šaty budou pokaždé jiné, což platí i pro doplňky jako boty či kabelka,“ radí Bára a přidává další „fígl“ v podobě vykasaných rukávů.

Funguje na červených šatech, stejně tak na bílé bundě džínového střihu, kterou si dávám přes ně. Moje postava opticky naroste o několik centimetrů. Tento klam s vykasanými či vyhrnutými rukávy platí i pro další oblečení, jako je třeba krémové sako z kalhotového kostýmu, který jsem si zkoušela, ale i halenu, svetr nebo koženou bundu.

Nové obzory

Beru na sebe bílé zavinovací šaty s pruhy a jsem překvapená, že s postavou dělají divy. V duchu si říkám, proč žádné takové nemám. Od Báry se dozvídám, že tento střih je vhodný pro ženy prakticky všech typů postavy.

„Skryjí, co mají skrýt, zvýrazní přednosti. Ženy se obecně šatů bojí, ale je to chyba, protože zejména tyhle zavinovací udělají hezkou postavu. Začít se dá jednobarevnými a neutrálními barvami, když si na šaty žena zvykne, může přidat proužky, puntíky a nakonec i větší vzory,“ radí.

Dalším podobným překvapením jsou pro mě skořicové kalhoty s vysokým pasem. Vždycky je na fotkách modelek obdivuji, ale se svými necelými 170 centimetry na výšku si říkám, že by mě opticky zkrátily a rozšířily. Omyl. Beru je na sebe a ptám se Báry, zda bílý top dovnitř kalhot, nebo nechat venku.

„Rozhodně dovnitř. Ženy mají pocit, že když si vezmou kalhoty a přes ně dají dlouhé tričko nebo top, skryjí třeba větší zadek, ale je to ta největší chyba, kterou dělají. Triko se jen roztáhne a postava se ještě více rozšíří,“ vysvětluje Bára a dodává, že top nebo triko je dobré lehce nakasat. Skryjí se tak nedokonalosti a díky zvýrazněnému pasu postava působí štíhlejším dojmem.

Podobně jako u šatů i v případě kalhot platí, že pásek je vždycky plus, kratší či vyhrnuté nohavice zase postavu prodlouží a zúží. Musí být vidět holé kotníky a z bot nesmějí vykukovat ponožky.

Změna stylu

Asi jako většina žen i já při nákupu oblečení sahám po stále stejném střihu i barvě a spoustu věcí přecházím bez povšimnutí. Že je to chyba, tuším, stylistka mi to teď na bílých zavinovacích šatech i skořicových kalhotách s vysokým pasem názorně ukázala. Na rozdíl ode mě módu vidí v souvislostech, má přehled a velmi dobře podle postavy odhadne, co ženě může slušet a co ne.

Během dvou hodin při nákupech se svými klienty a klientkami v průměru navštíví dva tři obchody, kde pořídí základní kousky oblečení, pak dokoupí doplňky v podobě bot a kabelek. Nemusíte mít obavy, že vás bude nutit do něčeho, v čem se nebudete cítit dobře.

„Vždycky zkoušíme víc věcí, ale jakmile žena nebo muž u něčeho řeknou, že se v tom necítí, že jim to nesedí, byť já si myslím opak, věc odnáším a zkoušíme dál. Nikoho nepřemlouvám, protože vím, že dotyčný si věc nevezme, nebo se v ní celý den nebude cítit dobře,“ říká Bára Havlíková.

Mnoho žen i mužů po nákupech se stylistkou objeví nové kousky oblečení, které se stanou oblíbenými, ačkoliv by si je předtím sami od sebe na sebe nevzali. „Pokaždé mám radost, když ženy přijdou s tím, že nosí hlavě džíny a triko, ale jakmile jim do kabinky přinesu šaty a ony je vyzkouší, najednou se rozzáří a samy řeknou, že jim to sluší a cítí se skvěle. Probudí se v nich ženskost a já jsem ráda, že odcházejí s něčím naprosto novým, ale přitom jsou spokojené.“