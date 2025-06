Poloprůhledné, barevné a naprosto neodolatelné. Jelly Flats – napůl baleríny, napůl sandály – jsou největším překvapením letošní letní sezony. Jejich návrat je nejen stylový, ale i nostalgický: pamatujete si na plastové sandálky z dětství? Letos se vrací v dospělé, elegantní a cool verzi. S tím rozdílem, že jsou pohodlné, lehké, trendy – a navíc extrémně fotogenické.

Tento typ obuvi je přirozeným pokračováním mesh balerín, které dominovaly loňskému létu. Jenže letos se místo jemné síťoviny nosí měkké PVC – buď v transparentním provedení, nebo v intenzivních barvách jako malinová, kobaltová či mandarinková. Výsledný efekt? Cool, ale nositelný.

Do města i na pláž

Jelly Flats jsou hravé, ale stále dost minimalistické na to, aby se hodily i do města. Obléknete je jak k hedvábným slip dress šatům, tak ke krátkým džínovým šortkám. A když si je vezmete k plavkám a tunice? Skvělá zpráva: konečně máte boty, které se hodí i do písku.

Na Instagramu už jste je nejspíš zahlédli – v outfitech francouzských it-girls, u influencerek z Tokia i v párování s vintage kabelkami a letními topy. Značky jako The Row, Ancient Greek Sandals, Melissa nebo i dostupnější Zara a COS už představily své interpretace, od čistých linií po výrazné 3D textury. Co je ale spojuje? Praktické nošení, nízký podpatek (nebo žádný) a pocit, že jste konečně objevili botu, která se přizpůsobí každé náladě i outfitu.

Ať už si vyberete elegantní černou variantu, nebo zvolíte neónově růžový pár, jedno je jisté: Jelly Flats jsou důkazem, že móda může být zároveň stylová, hravá i pohodlná. Navíc se s nimi nebudete bát v dešti ani u bazénu. A právě to je jejich kouzlo. Léto 2025 patří gumovým botám. Vyberete si svůj pár dřív, než budou vyprodané?