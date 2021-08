Ani babka, ani diblík. Slavné krásky ukazují, jak se má oblékat padesátnice

Populární zpěvačka, herečka, návrhářka a tanečnice Jennifer Lopezová nedávno oslavila 52. narozeniny. Muži tuto divu milují pro její dokonalé tělesné proporce, ženy na ní zase obdivují celkový vzhled. Nejenže JLo statečně odolává zubu času, navíc má osobitý leč vkusný cit pro módu.

Na délce záleží

Sice se říká „Když to máš, tak to ukaž!“, přesto je v tomto směru potřeba skutečně přihlédnout nejen k postavě, ale také k rokům. Aktuální módní trendy sice dávají větší prostor křivkám, nicméně soudnost je nesmírně důležitá.

I když máte postavu, kterou vám mladší ženy mohou jen závidět, vyřaďte z šatníku všechny kousky dosahující těsně pod zadek. Ponechte pouze ty, které končí alespoň těsně pod koleny, známé jako midi délky. Ideální volbou pak budou vysoce vkusné a lichotivé střihy do poloviny lýtek a delší.

Teď by se mohly ozvat dámy malého vzrůstu, protože jim přeci takové modely nesluší. Ale to je omyl. I když jste nenarostla do výšky, můžete si dopřát jeden z hlavních trendů módního světa v podobě midi a maxi délek.



Stačí jen sukni či kalhoty posadit výše do pasu. Šaty, případně džínsy doplňte o opasek a posaďte ho co nejvýše. Trefou do černého budou šaty, které samy o sobě mají zajímavý prvek tvořící siluetu přesýpacích hodin, například zúžení pod ňadry.

Samozřejmostí jsou boty na alespoň decentním podpatku. Tím totiž vykouzlíte optický klam a silueta bude působit vyšší a útlejší.