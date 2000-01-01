náhledy
Chtějí oslnit, být jedinečné, ale mnohdy se to slavným kráskám nevyplácí. Podívejte se, které VIP litovaly, že na červený koberec vynesly nepohodlné šaty. Mnohé kvůli nim zakoply, jiné měly odřeniny a otlačeniny. Zpěvačka Lady Gaga má však jasno: „Pro krásu se musí trpět,“ říká.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Jennifer Lawrencová propagovala v Římě „dvojku“ megahitu Hunger Games, když kvůli dlouhé bílé róbě klopýtla a málem se zranila na schodech.
Autor: Reuters
Podnikatelka Kim Kardashianová na Met Gala v roce 2024 oblékla šaty, pod které si vzala extrémně těsný korzet. Později uvedla, že téměř nemohla dýchat a obrovské otlačeniny měla na celém těle ještě druhý den po akci.
Autor: Reuters
Herečka Zendaya na premiéře filmu Duna: Část druhá v roce 2024 vypadala jako robot. Její „šaty“ byly natolik nepohodlné, že nemohla téměř chodit. I přesto si prý outfit užila.
Autor: AP
Kim Kardashianová se v nošení extravagantních šatů vyžívá. Často nosí kousky, které by si na sebe nikdo jiný nevzal. Vždy chce mít co nejútlejší pas a s tím se pojí jistá forma utrpení. I v tomto případě na Met Gala 2019 měla tak těsný korzet, že téměř nemohla dýchat a na červeném koberci měla prý panickou ataku, kterou se snažila nedávat najevo.
Autor: AP
I herečka Charlize Theronová měla jednou nepříjemný zážitek s večerními šaty. Tento zlatavý model byl sice okouzlující, ale velmi nepohodlný a herečka kvůli němu sotva chodila. Nakonec klopýtla a málem si vyvrtla kotník.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Cher vzpomíná na šaty s kamínky a třásněmi, které jí extrémně odřely spodní části nohou. Druhý den prý vypadala, jako by se procházela v maliní.
Autor: ČTK
I Lady Gaga miluje extravaganci. V tomto případě však „šlápla vedle“, a to doslova. Přišlápla si totiž šaty a upadla.
Autor: ČTK
Australská návrhářka filmových kostýmů Lizzy Gardinerová chtěla být na Oscarech co nejoriginálnější. Sama si tedy pro sebe vytvořila šaty, které na první pohled poutaly pozornost každého v okolí. Později uznala, že bylo jejich nošení extrémně nepohodlné a na těle měla odřeniny a otlačeniny.
Autor: Profimedia.cz
Nigerijská písničkářka Tems se v záplavě bílé látky na Oscarech málem ztratila. A nakonec kvůli šatům i zakopla a narazila si zápěstí.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Kendall Jennerová litovala, že si na červený koberec vybrala šaty s dlouhou vlečkou. Byla příliš těžká a potřebovala s ní stále pomáhat. Navíc si ji pak přišlápla a upadla.
Autor: Profimedia.cz
Na tento model nezapomene podnikatelka Kylie Jennerová. Skončila totiž s poškrábaným tělem. Kamínky ji celý večer dráždily kůži a měla prý pocit, jako by se prodírala plotem s ostnatým drátem.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Liza Koshy kvůli nepohodlným šatům a vysokým podpatkům upadla přímo před fotografy na červeném koberci.
Autor: Profimedia.cz
Zdánlivě dokonalé šaty herečky Naomie Harrisové byly nečekanou pastí. Byly ve spodní části tak těsné, že jen těžko udělala krok. Nakonec zakopla a upadla.
Autor: Profimedia.cz
Krajková vlečka byla problematická pro modelku Bellu Hadidovou. Kvůli ní uklouzla a část jí protrhla.
Autor: ČTK
Zpěvačka Taylor Swiftová zvolila na předávání hudebních cen blyštivé mini šaty a k nim nazula kozačky ve stejném stylu. A právě ty nebyly vhodnou obuví. jejich podrážky byly příliš kluzké a zpěvačka upadla.
Autor: ČTK
Zpěvačka Beyoncé v 2011 na červený koberec vynesla šaty, kvůli kterým sama nedokázala na schodech udělat ani krok. Neustále potřebovala vedle sebe někoho, o koho by se mohla opírat, aby neupadla.
Autor: ČTK
Nevhodné šaty zvolila i zpěvačka Rihanna. V roce 2018 oblékla extrémně těžké šaty i s pokrývkou hlavy a nakonec přiznala, že róbu málem neunesla.
Autor: Profimedia.cz
Špatně zvolené šaty i boty přiznala nakonec i herečka Anne Hathawayová. V šatech se sotva pohnula a boty nakonec zula a chodila bosa, protože z nich měla velké puchýře.
Autor: Profimedia.cz
Kvůli botám se omluvila veřejně na pódiu i herečka Emma Thompsonová. Nohy ji tak bolely, že už nebyla schopná udělat ani krok.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Halle Berry v roce 2002 vynesla róbu, která sice slavila úspěch, ale byla nepohodlná a umělkyně kvůli ní zakopla.
Autor: Profimedia.cz
Extrémně dlouhé šaty zvolila na akci i Madonna a stejně jako její kolegyně kvůli šatům zakopla a málem skončila na zemi.
Autor: Profimedia.cz