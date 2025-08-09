|
Místo pohodlí extravagance. Faux pas slavných krásek na červeném koberci
Nevšední pár se těší na potomka. Lidé jejich nadšení nesdílí
Třiadvacetiletá Jessy Bunny je velkou milovnicí plastik a není tak divu, že se zamilovala do transgender ženy, která má stejný koníček. A co víc, podařilo se jim počít potomka, který co nevidět...
Milostné trojúhelníky slavných. VIP, které svými vztahy šokovaly
S láskou je někdy kříž. A své o tom vědí i slavné osobnosti. Podívejte se do naší galerie, které známé tváře z Hollywoodu se dostaly do nepříjemné situace a ocitly se v milostném trojúhelníku. Kdo z...
Morbidně obézní ženě dávali lékaři rok života. Radikálně zhubla a je šťastná
Osmatřicetiletá Tammy Slatonová z USA výrazně zhubla, ale na těle jí zůstala vytahaná kůže, která jí bránila v běžném pohybu. Po operaci je z ní nový člověk a po letech konečně žije v hubenějším...
Háčkované plavky jsou opět v módě. Slavné krásky je milují
Zatím to u nás na léto v bikinách příliš nevypadá, ale slunečné dny se podle předpovědi blíží, takže je na čase opět vytáhnout plavky. A proč nezkusit háčkované kousky, se kterými budete jistě u vody...
Krásky, které jsou pyšné na své obří silikonové poprsí
Chtěly vypadat jako Barbie nebo si jen splnit sen o velkých ňadrech, o kterých snily už od puberty. Řeč je o zahraničních modelkách a influencerkách, které mají silikonové poprsí a rády ho také...
Drobné změny, velké výsledky. Stačí malé náhrady a můžete hubnout
Existuje řada potravin, po kterých můžete nechtěně přibírat, a přitom najdete stejně chutné alternativy s mnohem menším počtem kalorií. Pojďte je vyzkoušet!
Horoskop pro každé znamení na 33. týden roku 2025
Co nám hvězdy dopřejí v příštím srpnovém týdnu a jak se bude dařit jednotlivým znamením? Lvi, vy se budete muset zamyslet, na kolik a jak vstupovat do věcí, které se vás netýkají. Vodnáři, s vámi...
Od pizzy přes burritos až po ratatouille. Rajčata na cestě kolem světa
Obyčejné, a přesto tak neobyčejné. Rajče je plodina, která si podmanila celý svět, a dnes si bez ní už jen těžko dokážeme představit svůj jídelníček. Od salátů přes slané koláče až po omáčky, rajčata...
Letní únava nemusí být jen z horka. Co odhalí krevní test?
Letní únava nemusí být jen důsledkem horka. Pokud s ní bojujete delší dobu, může značit vážný zdravotní problém. V tomto případě je vhodné podstoupit podrobné krevní testy. Důvodem mohou být totiž...
Zapečené fleky s houbami
Lehké
65 min
Chybu rozhodně neuděláte, když do fleků přidáte houby. Víte, že snižují hladinu cholesterolu a...
Ženský orgasmus má svůj svátek. Jak ho ženy prožívají a kdy předstírají
Oslavte v pátek 8. srpna Den ženského orgasmu a objevte, co o něm možná nevíte. Od nejčastějších cest k vyvrcholení přes tajemství předstírání až po nečekaná čísla o tom, jak často si Češky dopřávají...
Srpnový úplněk ve Vodnáři odhalí váš směr. Vnímejte jeho energii
Úplněk v srpnu nastane v sobotu 9. srpna v 9:54 hodin středoevropského letního času. Jeho jas však bude nejlépe pozorovatelný v noci z 8. na 9. srpna a z 9. na 10. srpna.
Pozor na bolesti v nohách. Mohou signalizovat vážné zdravotní problémy
Cítíte při chůzi nepříjemnou bolest? Berou vás křeče do lýtek? Může jít jen o namožené svaly nebo podrážděné nervy, ale také může bolest nohou signalizovat třeba nemocné cévy, které znamenají riziko...
Kosmetické tady a teď. Pečujte a hydratuje, léto vás ničím nepřekvapí
Letní dny nám protékají mezi prsty jako písek na pláži. Jsou dlouhé (i když už se zase zkracují) a nabízejí spoustu možností, jak je strávit. Užívejme si jich nejen na dovolené, ale každodenně,...
Sneste si modré z nebe. Tuto barvu můžete obléknout od hlavy k patě
Můžete si vybrat: modrá jako letní obloha, jako mořské hlubiny, jako květy chrpy, jako dozrávající borůvky, jako holubí pírka... odstínů je nepočítaně a k létu určitě patří. Kterým dáte přednost vy?