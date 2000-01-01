Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že móda nezná hranic. Pojďme se však vrátit pár desetiletí zpět. V dobách budování socialismu šly parádní outfity na export, zatímco v československých obchodech vládla nuda a šeď. Někdy však přece jen módní přehlídky nabídly překvapivé kousky, jako třeba opalovací kalhotky s živůtkem ze lněného plátna, jež modelka předvedla v módním domě Ostravica v roce 1961.
Autor: ČTK / Švorčík Věněk, ČTK
Ženy a dívky by se tehdy rády inspirovaly v zápaďácké Paříži nebo Miláně, ovšem družba byla družba, a tak se u nás prezentovaly kolekce partnerů ze socialistického tábora. Na snímku záběr z přehlídky sovětské módy, která se konala v červenci 1960 v Praze na terase Domu módy na Václavském náměstí.
Autor: ČTK / Lomoz Viktor, ČTK
V rámci výstavy „Úspěchy SSSR ve vědě, technice a umění“ v Praze byla v témže roce uspořádána přehlídka sovětské módy.
Autor: ČTK / Lomoz Viktor, ČTK
Konec šedesátých let pak přinesl uvolnění, a tak se stala věc dříve nevídaná – na tiskové konferenci v Praze byla v listopadu 1966 představena kolekce modelů pařížského módního domu Dior.
Autor: ČTK / Finda Jiří, ČTK
V porovnání s francouzskou ikonickou módní značkou byly kousky vyrobené v oděvní továrně 1. máje v Budapešti poněkud skromnější, ovšem i tak pozvaní hosté sledovali improvizovanou módní přehlídku s velikým zájmem (1966).
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Snímek z téhož roku z ikonické budapešťské restaurace Gundel je důkazem, že i socialističtí módní tvůrci měli v té době světu co nabídnout.
Autor: Fortepan / Artfókusz
Velkému zájmu se i v 60. letech těšily módní přehlídky ukazující trendy v plavkové módě. Vyhlídková loď Panoráma byla v roce 1967 krásnou kulisou pro půvabné modelky a pár desítek centimetrů čtverečních látky.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
V 60. letech letěly nejen v Maďarsku geometrické vzory a výrazné barvy.
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
U nás byl doménou současné módy ÚBOK (Ústav bytové a oděvní kultury). Na snímku z roku 1967 vidíte úchvatné šaty z kolekce pro světovou výstavu v Montrealu.
Autor: ČTK / Finda Jiří, ČTK
Tato modelka prezentovala na přehlídce ve společenském sále Domu kultury pracujících Vítkovických železáren Klementa Gottwalda tvorbu Zakázkových závodů Módní tvorby v Ostravě (1968).
Autor: ČTK / Švorčík Věněk, ČTK
Kabátek s kloboučkem v mysliveckém stylu vynesla v Budapešti na módní molo manekýna Mari Kelemenová (1968).
Autor: Fortepan / Artfókusz
Zpět do hogo fogo budapešťské restaurace Gundel, tentokrát na její terasu, kde manekýnka předvádí minimalistické šaty nad kolena doplněné výrazným kloboukem (1968).
Autor: Fortepan / FŐFOTÓ
Opět v hlavní roli klobouk, tentokrát ho ovšem maďarští módní tvůrci doplnili odvážným modelem a nápadnou bižuterií.
Autor: Fortepan / Artfókusz
Společenské šaty s průstřihy určitě vzbudily v roce 1969 v Budapešti poprask, dnes by se nad jejich střihem nikdo nepozastavil.
Autor: Fortepan / Artfókusz
Epesní kostýmek s kloboučkem na improvizované přehlídce v Budapešti
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Rok 1970 a módní přehlídka na zahrádce restaurace Gundel
Autor: Fortepan / Artfókusz
Módní hity 70. let v československém pojetí. K našincům se však nedostaly. Podnik zahraničního obchodu Centrotex je nechal vytvořit pro zahraniční klientelu.
Autor: ČTK
Sedmdesátá léta přála lesku, zvonovým kalhotám a umělým materiálům. I tyto modely byly ovšem určeny na vývoz.
Autor: ČTK / Havlíček Karel, ČTK
Z 60. let se do následující dekády přelil trend pokroku vyjádřeného umělými materiály: krimplenem, chemlonovým úpletem, dederonem, silonem a tesilem.
Autor: ČTK
Na skok do Varšavy, kde byly v roce 1975 k vidění nádherné módní i vlasové kreace.
Autor: Fortepan / Artfókusz
Rozdováděné sedmdesátky na přehlídkovém mole budapešťského hotelu Duna Intercontinental v roce 1975
Autor: Fortepan / Gábor Viktor
Módní přehlídka Centrotexu v roce 1977, ve které se zákazníkům nabízelo 160 modelů z trendy textilních materiálů. Ne vždy byly prodyšné a pohodlné, ale rozhodně zaujaly.
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Áčkové sukně, kabáty, peleríny a kloboučky – tak vypadala kolekce Centrotexu pro rok 1976.
Autor: ČTK / Korčák Vít, ČTK
Kde jinde prezentovat kolekci plavek než v Budapešti, městě vyhlášeném svými termálními lázněmi? (1978)
Autor: Fortepan / Bauer Sándor
Módní přehlídky se za socialismu pořádaly kdekoli. Třeba v podniku na výrobu zápalek.
Autor: Fortepan / MHSZ
Začínající manekýnky na přehlídce ve Státním uměleckém institutu v Budapešti
Autor: Fortepan / Kanyó Béla
Pamatujete se, co se tehdy na přelomu 70. a 80. let nosilo?
Autor: Fortepan / Kanyó Béla
Oděvy a doplňky z lakovaného vinylu, 2. polovina 60. let.
Autor: Ivana Závozdová
Popelínové šaty s výraznými pruhy a sníženým pasem a barevné slamáky – hit léta 1962 z nabídky Domu módy
Autor: Archiv
Letní plášť do deště z lehkého balonového hedvábí a módní kukla se stínítkem, model ÚBOK z roku 1969
Autor: kniha Móda za železnou oponou (Grada)
Trenčkoty s výraznou fazonou, zvonové kalhoty a módní čepice s kšiltem, i tak vypadala 70. léta.
Autor: Ivana Závozdová
Výrazné barvy a psychedelické vzory. Některé z aspektů západní módy 70. let pronikly i přes železnou oponu.
Autor: Profimedia.cz
Díky západní sexuální a feministické revoluci se kalhoty staly běžnou součástí ženských šatníků a móda začala být více unisexová.
Autor: ČTK
Stejně jako u nás, i v socialistické Budapešti frčely v 80. letech výrazné pásky, koženka a rozcuch.
Autor: Fortepan / Kanyó Béla