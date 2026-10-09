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Bikiny, volány, zvonáče. Módní přehlídky za socialismu inspirovaly i dráždily

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Na plovárnu a pláž dámské opalovací kalhotky pasované živůtkem z bílého žlutě... Záběr z přehlídky sovětské módy v červenci 1960 v Praze na terase Domu Módy na... V rámci výstavy „Úspěchy SSSR ve vědě, technice a umění“ v Praze byla na pódiu... Některé z modelů pařížského módního domu Dior předvedených 11. listopadu na... Oděvní továrna 1. máje v Budapešti, hosté sledují improvizovanou módní... Restaurace Gundel, módní přehlídka v tanečním sále královny Alžběty. 1966 Snímek byl pořízen na palubě kolesového parníku Petőfi, který tehdy fungoval... Snímek byl pořízen na palubě kolesového parníku Petőfi, který tehdy fungoval... Model z kolekce ÚBOK (Ústav bytové a oděvní kultury) pro světovou výstavu v... Model z kolekce ÚBOK (Ústav bytové a oděvní kultury) pro světovou výstavu v... Model z kolekce ÚBOK (Ústav bytové a oděvní kultury) pro světovou výstavu v... Zakázkové závody Módní tvorby v Ostravě uspořádaly společnou módní přehlídku ve...
Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že móda nezná hranic. Pojďme se však vrátit pár desetiletí zpět. V dobách budování socialismu šly parádní outfity na export, zatímco v československých obchodech vládla nuda a šeď. Někdy však přece jen módní přehlídky nabídly překvapivé kousky, jako třeba opalovací kalhotky s živůtkem ze lněného plátna, jež modelka předvedla v módním domě Ostravica v roce 1961.

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