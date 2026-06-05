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Luminosa: Ponerovi ukázali osmdesátku modelů a oblékli hvězdy do bílého

Martina Procházková
  10:00
Precizní střihy, kvalitní a promyšlená práce s materiály, důraz na hravost i na siluetu. Jestliže dvouletá pauza dua Ponerových vyhladověla milovníky haute couture, laťce módního světa vyloženě prospěla. Originální show Luminosa představila na osmdesát rafinovaných modelů sourozenců Jakuba a Nikol Ponerových a známé hvězdy oblékla do bílého. Podívejte se.

Každý, kdo se zájmem sleduje módní svět, moc dobře ví, že přehlídky sourozenců Ponerových se nesou v originálním duchu, že návrháři drží téma a každá show je promyšlená do posledního detailu. Červnová Luminosa v pražské Holešovické tržnici nebyla výjimkou: nesla se v duchu renesance Michelangela a Itálie. Modelky na mole proto doprovodil milovanou peckou Volare zpěvák Jan Bendig a celá show měla čtyři dějství, podobně jako opery.

Příprava kolekce trvala půl roku, šití jednotlivých modelů pak dva měsíce. Černá kolekce, bílá svatební i všechny barvy léta, moře a pláže. Modely, které představilo návrhářské duo Poner, obsáhly celou paletu šatníků a představily vše, co ve své skříni potřebujeme: nádherné večerní róby, denní módu, plážovou módu, ale i promyšlené spodní prádlo. Jak jinak vlastně oslavit desetileté výročí značky?

„Přehlídka byla koncipována jako kulturní a společenský zážitek, který propojuje módní tvorbu s moderními technologiemi, světlem a scénografií. Nejde pouze o představení kolekcí, ale o promyšlený vizuální efekt, v němž hraje světlo zásadní roli,“ přibližuje hlavní myšlenku a vlastně i původ názvu fashion show Nikol Ponerová.

Módní přehlídka Atelieru Poner v Holešovické tržnici
Iva Kubelková jako modelka pro Poner
Poner přehlídka
Natálie Jirásková jako modelka pro Poner
39 fotografií

Součástí projektu proto byla i nová autorská linie světelných objektů a lamp vzniklá repasí figurín a novým zpracováním původních světelných prvků. „Všechny tyto prvky se přirozeně stávají součástí prostoru i samotné přehlídky a podtrhují její jedinečnou atmosféru,“ popsal Jakub Poner, který stojí za těmito autorskými lampami.

Čím jsou výjimeční?

  • Tvorba značky PONER stojí na promyšlené práci s materiálem a detailem.
  • Autoři pracují s vysoce kvalitními látkami, ručně vyšívanými krajkami a prvky s českého křišťálu z tradičních výroben.
  • Každý model vzniká postupně, s důrazem na konstrukci, ruční zpracování a vyváženost formy.

Jak už je u Ponerových zvykem, v hledišti i na mole se sešlo mnoho známých tváří: například Miss World 2023 Krystyna Pyszková, Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová, Česká Miss Earth 2015 Karolína Mališová nebo Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková a Miss Earth 2025 Natálie Puškinová.

Na mole zářila i modelka a moderátorka Iva Kubelková se svými dcerami, Top Model of the World 2022 Natálie Kočendová nebo prezidentka národní soutěže krásy Miss Czech Republic Taťána Makarenko.

Hosté měli předepsaný dresscode: v bílé proto v hledišti zazářila například zpěvačka Olga Lounová, odvážný model vynesla Nela Slováková, v bílé přišla i Veronika Kopřivová, Andrea Verešová nebo DJ Lucca.

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Luminosa: Ponerovi ukázali osmdesátku modelů a oblékli hvězdy do bílého

Přehlídka Poner

Precizní střihy, kvalitní a promyšlená práce s materiály, důraz na hravost i na siluetu. Jestliže dvouletá pauza dua Ponerových vyhladověla milovníky haute couture, laťce módního světa vyloženě...

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