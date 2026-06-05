Každý, kdo se zájmem sleduje módní svět, moc dobře ví, že přehlídky sourozenců Ponerových se nesou v originálním duchu, že návrháři drží téma a každá show je promyšlená do posledního detailu. Červnová Luminosa v pražské Holešovické tržnici nebyla výjimkou: nesla se v duchu renesance Michelangela a Itálie. Modelky na mole proto doprovodil milovanou peckou Volare zpěvák Jan Bendig a celá show měla čtyři dějství, podobně jako opery.
Příprava kolekce trvala půl roku, šití jednotlivých modelů pak dva měsíce. Černá kolekce, bílá svatební i všechny barvy léta, moře a pláže. Modely, které představilo návrhářské duo Poner, obsáhly celou paletu šatníků a představily vše, co ve své skříni potřebujeme: nádherné večerní róby, denní módu, plážovou módu, ale i promyšlené spodní prádlo. Jak jinak vlastně oslavit desetileté výročí značky?
„Přehlídka byla koncipována jako kulturní a společenský zážitek, který propojuje módní tvorbu s moderními technologiemi, světlem a scénografií. Nejde pouze o představení kolekcí, ale o promyšlený vizuální efekt, v němž hraje světlo zásadní roli,“ přibližuje hlavní myšlenku a vlastně i původ názvu fashion show Nikol Ponerová.
Součástí projektu proto byla i nová autorská linie světelných objektů a lamp vzniklá repasí figurín a novým zpracováním původních světelných prvků. „Všechny tyto prvky se přirozeně stávají součástí prostoru i samotné přehlídky a podtrhují její jedinečnou atmosféru,“ popsal Jakub Poner, který stojí za těmito autorskými lampami.
Čím jsou výjimeční?
Jak už je u Ponerových zvykem, v hledišti i na mole se sešlo mnoho známých tváří: například Miss World 2023 Krystyna Pyszková, Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová, Česká Miss Earth 2015 Karolína Mališová nebo Miss Czech Republic 2024 Adéla Štroffeková a Miss Earth 2025 Natálie Puškinová.
Na mole zářila i modelka a moderátorka Iva Kubelková se svými dcerami, Top Model of the World 2022 Natálie Kočendová nebo prezidentka národní soutěže krásy Miss Czech Republic Taťána Makarenko.
Hosté měli předepsaný dresscode: v bílé proto v hledišti zazářila například zpěvačka Olga Lounová, odvážný model vynesla Nela Slováková, v bílé přišla i Veronika Kopřivová, Andrea Verešová nebo DJ Lucca.