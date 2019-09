Pro ženy milující pohodlnou ležérnost. Jedinečné modely Katie Holmesové

Katie Holmesová se proslavila hlavní rolí v seriálu Dawsonův svět. Ač uběhla od té doby pěkná řádka let, usměvavá herečka se téměř nezměnila. Stále vypadá jako nevinná dívenka. Je však ještě něco, co ženy na této krásce obdivují. A to je nezaměnitelný styl oblékání.