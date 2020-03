Cindy Crawfordová miluje ležérní eleganci. Inspirujte se jejím stylem

Neotřelý minimalismus

Ač od časů její největší slávy uběhlo již několik let, přibylo pár vrásek, Cindy se stále pyšní krásným tělem. Nejedna dáma by jej dávala na odiv v oděvech kopírující atraktivní křivky těla, jenže půvabná ikona módního průmyslu taková není. Ba naopak. Mnohem lépe se cítí v džínsech a obyčejných svršcích v jednobarevném provedení. I tak zprvu nezajímavá kreace má v jejím podání šmrnc. Sází totiž na jednoduché linie doplněné o výraznější detail, který celý look pozvedne na únosnou hranici vytříbeného vkusu korespondujícího s věkem nositelky.

Působivým detailem je v tomto případě kabelka s řetízkovým popruhem, pásek se zdobnou sponou, designové obutí, průstřih v dolní části kalhot a trendy klobouk se širokou krempou.