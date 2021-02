Netrapte se kvůli kilům navíc, noste je hrdě. Módní rady pro boubelky

Převrat módního průmyslu je sice zcela evidentní, luxusní módní značky nereprezentují pouze super štíhlé modelky, návrháři již nevyrábí jen oděvy lichotící útlým postavám, kolekce nejsou jen do velikosti 40.

Přesto se spousta boubelek stále nechce ukazovat v upnutých modelech a zdůrazňovat své proporce, což je škoda. Dámy výraznějších křivek mohou být ještě smyslnější a více sexy než ty, co jsou o několik kilogramů lehčí.

Neschovávejte se. I kilogramy navíc mohou být sexy.

O tom, že „nová“ kategorie plus size je na módním poli žádoucím segmentem, svědčí i nespočet tváří, které se díky svým kyprým tvarům staly slavnými personami a patří ke světové špičce. Mezi nejvyhledávanější modelky s netradičními mírami patří například Iskra Lawrence, Ashley Grahamová či Kelly Brooková.

Zajímá vás, jaké proporce zmíněné plus size krásky mají? Nádherná Ashley Graham měří 175 cm, má 91 kilo a její míry jsou 97-76-114. Nejde však o centimetry ani kilogramy, všechny výše zmíněné modelky se totiž shodují, že nejdůležitější je úcta k sobě samé, vnitřní sebeláska. Bez ní budete nešťastná, ať už máte 50, nebo 89 kg.



Tip: Možná se právě vy potýkáte s démonem v podobě vyšší hmotnosti. Toužíte dostat figuru do kondice, a to určitě děláte dobře, nicméně pamatujte, že všeho s mírou. Nesnažte se dosáhnout vytouženého vzhledu rychle, nedržte přehnané diety. Cesta za vysněnou postavou vás nikdy nesmí stát zdraví.

Úhel pohledu

Není boubelka jako boubelka. Každý máme jiné vnímání a líbí se nám něco jiného, ovšem při oblékaní je důležité disponovat sebereflexí, mít reálný úsudek a vědět, jaké partie jsou na našem těle atraktivní a naopak. Pak totiž můžete bez obav vynášet oblečení, které se jinak všeobecně pro plnější tvary nedoporučuje, jako jsou například světlé barvy, krátké topy či nápadité vzory.



V časopisech, na přehlídkách i v reklamách si plnější tvary získávají svět.

Jste majitelkou bujného poprsí, spíše plochého bříška, výraznějšího klenutí v oblasti boků a zadečku? Gratulujeme! Nejenže vlastníte postavu, co se líbí většině mužů, navíc si můžete dovolit oblékat téměř cokoliv. Lichotit vám budou kousky s důrazem na středovou část těla, která podporuje efekt přesýpacích hodin.



Rafinovaným modelem se stanou zavinovací šaty, kalhoty s vysokým pasem ve spojení s crop topem, svetřík zastrčený za horní lem nohavic, pouzdrové sukně. Dovolit si můžete také zkrácené délky šatů, ovšem namísto pestrobarevného vzoru vybírejte minimalistický design v tmavém provedení.

Velmi svůdné linie

Některé ženy se stydí za své velmi vyvinuté poprsí. Určitě není dobré jej vystavovat a nosit trička, jež v okolí vyvolají obavy, že vám vnady vypadnou z výstřihu, nicméně využijte této zbraně, kterou každá nemá.

Lodičkové výstřihy nebo ty do písmene V vám budou lichotit, stejně jako kabáty a kardigany s opaskem. Snažte se odpoutat pozornost od vámi neoblíbených ňader pomocí originálních opasků, designového obutí, masivních náušnic, výraznějších sukní a kalhot.

Větší poprsí, širší boky, výraznější zadeček a nápadná stehna nemusíte schovávat do nadměrných velikostí v tmavém provedení. Buďte šik!

V případě, že vás trápí vystouplé bříško, měl by váš šatník obsahovat takové kousky jako jsou džínsy pevného materiálu s vysokým pasem či plisované midi sukně. Ve vašem případě je ovšem důležité umět pracovat s optickými klamy. Zahalit se do černé je sice doporučovaným trikem, zkuste však vnést do vzhledu více barev a zajímavě řešených oděvů.

Ubrat kilogramy umí známý svislý proužek, kalhoty s vloženými klínky látky v odlišné kontrastní barvě (připomínající jezdecké vybavení), širší boční lampasy, rafinovaně řešené kombinace barev. Pokud si nevíte rady se střihem džínsů, vsaďte na moderní záležitost v podobě upnutých nohavic v kratší délce. Odhalené kotníky v kombinaci s obuví na podpatku protáhnou nohy až do nebes.