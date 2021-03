Jste baculky jako my? Vybírejte delší trika a nebojte se vzorovaných šatů

1. Gabriela Platilová

Móda je pro ni koníčkem. Tvrdí, že nezáleží na věku ani velikosti postavy, ale na stylu a na tom, co člověk vyzařuje.

Vystudovala oděvní průmyslovou školu v Praze a pracuje jako ředitelka odborného vydavatelství. Umí šít, plést, háčkovat. Má ráda tanec, wellness a fitness tréninky, baví ji kultura, design, historie, cestování, zahrada a domácí mazlíčci (dva psi a králík). Má dospělého syna.

Máminy šaty, podpatky a korále

„Už jako holka jsem si tajně půjčovala od maminky a tety šaty, boty na podpatku a korále a nakrucovala jsem se v nich před zrcadlem. Babička mě naučila šít na starém šlapacím šicím stroji, od šesti let jsem uměla háčkovat a plést a oblékala jsem se zásadně sama. Každý den jsem musela mít něco jiného, a to mi vydrželo doteď,“ směje se Gabriela, která milovala tanec a dodnes vzpomíná na potlesk v Lucerně po předtančení jejich kroužku.

Šmrncovní i po padesátce

„Když jsem pracovala v kanceláři obchodního domu, navrhla jsem s kamarádkami kolekci šatů. To samé jsem udělala v těhotenství pro těhulky a šila jsem pak i na syna,“ vzpomíná stylistka. A jak vidí módu dnes? „Nosí se všechno a je také pořád dost lidí, kteří si na sebe obléknou cokoliv. Přitom je tolik možností! Třeba v zimě se uplatní hřejivé pleteniny, modely z kůže, umělé i pravé kožešiny, prošívané bundy a kabáty z kvalitních nepromokavých materiálů,“ radí Gábina.

A jakou roli hraje věk? „Dřív se ženy už v padesáti chystaly do důchodu, dnes jim do něj zbývá patnáct let a chtějí se líbit. Už od čtyřicítky většina z nich ví, jaký styl jim sedne. Je to jenom na nich,“ podotýká stylistka. A co si myslí o boubelkách?

Móda z mola není pro život

„Je jasné, že móda na přehlídkové molo není určena pro běžný život. Je to inspirace. Ale i ženy plnějších postav jsou krásné a mužům se líbí. Je důležité, aby ukázaly své přednosti, jako je pohledný obličej, hezký účes, štíhlé nohy nebo pěkná prsa, a naopak schovaly nedostatky. Katarína ve ‚vedlejší reportáži‘ má krásné šaty, které podtrhují její ženskost, navíc jí sedí i vzor. Vyzařuje radost a styl, a tak to má být. Nejde přece o kila, ale o to, jak na druhé i samy na sebe působíme.“