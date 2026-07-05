Co říkáte na „styl ušitý na míru osobnosti“?
Móda pro mě nikdy nebyla jen to, co je zrovna trendy. Vždycky jsem ji vnímala jako způsob, jak o sobě i beze slov něco říct. A právě proto mám ráda personalizaci oblečení – díky ní přestává být outfit jen „něčím na sebe“ a začíná být opravdu „váš“. V době, kdy většina obchodů nabízí velmi podobné věci, je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak si vytvořit styl, který nebude působit tuctově. Nemusí přitom jít o nic extravagantního. Naopak. Často stačí jeden detail, který obyčejný kousek promění v osobní záležitost.
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Jaká je realita v šatnících českých žen a mužů?
Mám pocit, že se spousta lidí personalizace bojí, protože si ji spojuje s příliš výraznými úpravami nebo DIY projekty, které pak nechtěně vypadají spíš jako výsledek hodin výtvarné výchovy. Přitom právě jednoduchost bývá nejefektivnější.
Jak s personalizací začít?
Skvělým startem jsou například iniciály na košili, podšívka saka v jiné barvě nebo má oblíbená cesta – vintage brož připnutá na kabátu, saku či košili. Dalším trikem, který miluju, je výměna knoflíků – je to drobnost, ale dokáže úplně změnit charakter oblečení. Obyčejné černé sako může díky zlatým nebo perleťovým knoflíkům působit mnohem luxusněji a osobitěji. Taky výrazné pásky dokážou skoro zázraky.
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Jde tedy o různé ozdoby?
Personalizace není jen zdobení. Často jde hlavně o úpravu střihu. Upřímně, dobře padnoucí oblečení působí dražším dojmem než většina trendových kousků z obchodů. Zkrácené rukávy, upravený pas nebo správná délka kalhot udělají pro váš vzhled mnohem víc než další impulzivní nákup.
Velkou roli (nebo možná i tu největší) hrají i doplňky. Šátky, kravaty, pásky, rukavičky či šperky dokážou outfit posunout úplně jinam a dodat mu charakter. Já osobně miluju právě ty detaily, které vypadají nenápadně, ale ve výsledku si je každý zapamatuje.
Co byste poradila úplným začátečníkům?
Pokud chcete začít opravdu jednoduše, zkuste si odpovědět na otázku: „Co mě vystihuje?“ Někdo miluje minimalismus, jiný ženskost, další vintage estetiku a někdo sportovní eleganci. Personalizace by nikdy neměla působit jako kostým. Měla by vždycky podpořit vaši osobnost. Možná právě proto mě tento směr v módě baví čím dál víc. Nejde totiž jen o oblečení, ale především o pocit, že se ve svém stylu opravdu poznáváte. A to je mnohem víc než slepé následování trendů.
Z džínové bundy módní ikona
Inspirujte se tvorbou česko-kanadské módní návrhářky Marie Copps, která je známá svým výrazným osobitým stylem oblékání. Ráda ukazuje, jak proměnit zapomenuté kousky ze šatníku v originální a nositelné módní „statement pieces“, a tato bunda je zářným příkladem.
Jak ji vytvořit?
Všechny tři postavičky obšijte po obvodu pravidelnými stehy, které dodají výsledku čistý a upravený vzhled. Právě pečlivé zakončení je zásadní. Během práce je důležité jednotlivé části průběžně přežehlovat a napařovat, aby byly linie hladké a aplikace působila co nejprecizněji.
Výsledkem je originální kousek, který nikdo jiný nemá. A právě v tom spočívá jeho kouzlo. Nebojte se být odvážná, kombinovat nečekané a dát starým věcem novou šanci.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.