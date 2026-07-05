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Vsaďte na osobní podpis. Jak vnést do šatníku hravost a originalitu

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
12 fotografií
Personalizace oblečení už není jen trend, ale způsob, jak projevit v módě vlastní hlas. Monogramy, přívěsky nebo výšivky propůjčují i obyčejným kouskům charakter a jedinečnost. Stylistka Julia Silajdžić radí, jak do šatníku vnést hravost, originalitu a detaily, které budou jen vaše.

Co říkáte na „styl ušitý na míru osobnosti“?
Móda pro mě nikdy nebyla jen to, co je zrovna trendy. Vždycky jsem ji vnímala jako způsob, jak o sobě i beze slov něco říct. A právě proto mám ráda personalizaci oblečení – díky ní přestává být outfit jen „něčím na sebe“ a začíná být opravdu „váš“. V době, kdy většina obchodů nabízí velmi podobné věci, je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak si vytvořit styl, který nebude působit tuctově. Nemusí přitom jít o nic extravagantního. Naopak. Často stačí jeden detail, který obyčejný kousek promění v osobní záležitost.

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Jaká je realita v šatnících českých žen a mužů?
Mám pocit, že se spousta lidí personalizace bojí, protože si ji spojuje s příliš výraznými úpravami nebo DIY projekty, které pak nechtěně vypadají spíš jako výsledek hodin výtvarné výchovy. Přitom právě jednoduchost bývá nejefektivnější.

Jak s personalizací začít?
Skvělým startem jsou například iniciály na košili, podšívka saka v jiné barvě nebo má oblíbená cesta – vintage brož připnutá na kabátu, saku či košili. Dalším trikem, který miluju, je výměna knoflíků – je to drobnost, ale dokáže úplně změnit charakter oblečení. Obyčejné černé sako může díky zlatým nebo perleťovým knoflíkům působit mnohem luxusněji a osobitěji. Taky výrazné pásky dokážou skoro zázraky.

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Jde tedy o různé ozdoby?
Personalizace není jen zdobení. Často jde hlavně o úpravu střihu. Upřímně, dobře padnoucí oblečení působí dražším dojmem než většina trendových kousků z obchodů. Zkrácené rukávy, upravený pas nebo správná délka kalhot udělají pro váš vzhled mnohem víc než další impulzivní nákup.

Velkou roli (nebo možná i tu největší) hrají i doplňky. Šátky, kravaty, pásky, rukavičky či šperky dokážou outfit posunout úplně jinam a dodat mu charakter. Já osobně miluju právě ty detaily, které vypadají nenápadně, ale ve výsledku si je každý zapamatuje.

Ilustrační snímek
Pozlacená brož, 1 290 Kč
Placka s jezevčíkem, 40 Kč
Perleťové knoflíky,15 Kč/ks
12 fotografií

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Co byste poradila úplným začátečníkům?
Pokud chcete začít opravdu jednoduše, zkuste si odpovědět na otázku: „Co mě vystihuje?“ Někdo miluje minimalismus, jiný ženskost, další vintage estetiku a někdo sportovní eleganci. Personalizace by nikdy neměla působit jako kostým. Měla by vždycky podpořit vaši osobnost. Možná právě proto mě tento směr v módě baví čím dál víc. Nejde totiž jen o oblečení, ale především o pocit, že se ve svém stylu opravdu poznáváte. A to je mnohem víc než slepé následování trendů.

Ilustrační snímek
Pozlacená brož, 1 290 Kč
Placka s jezevčíkem, 40 Kč
Perleťové knoflíky,15 Kč/ks
12 fotografií

Z džínové bundy módní ikona

Inspirujte se tvorbou česko-kanadské módní návrhářky Marie Copps, která je známá svým výrazným osobitým stylem oblékání. Ráda ukazuje, jak proměnit zapomenuté kousky ze šatníku v originální a nositelné módní „statement pieces“, a tato bunda je zářným příkladem.

Jak ji vytvořit?
Vystřihněte požadovaný motiv (v tomhle případě pohádkové postavy z dětské mikiny ze second handu) a vytvořte si na rozložené bundě kompozici. Přišpendlete, podlepte, aby se vám jednotlivé části nehnuly, a začněte přišívat. Stačí jen pár stehů.

Všechny tři postavičky obšijte po obvodu pravidelnými stehy, které dodají výsledku čistý a upravený vzhled. Právě pečlivé zakončení je zásadní. Během práce je důležité jednotlivé části průběžně přežehlovat a napařovat, aby byly linie hladké a aplikace působila co nejprecizněji.

Výsledkem je originální kousek, který nikdo jiný nemá. A právě v tom spočívá jeho kouzlo. Nebojte se být odvážná, kombinovat nečekané a dát starým věcem novou šanci.

Z džínové bundy módní ikona

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

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