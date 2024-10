Kritika olympijské kolekce? Čechům ujíždí vlak s vizuálními trendy, říká Černý

Jak jste se dostali k práci na olympijské kolekci?

Jan Černý: Český olympijský výbor mě oslovil jako designéra, ale začali jsme na tom makat hned spolu, s Borisem spolupracujeme už dlouhé roky. Značka Jan Société jsme my dva, samozřejmě s pár dalšími lidmi. Jednoduše ta společnost je moje a Borisova.

Šlo o hodně náročnou zakázku?

Boris Král: Nepřijde mi, že by to byl extrémně velký závazek. Byl to jeden „look“. Ale dělali jsme na něm delší dobu než u běžné kolekce a vzniklo mnohem víc prototypů. Byl čas si pohrát se všemi faktory a dotáhnout vše k dokonalosti.

Jan Černý: Přijde mi, že zodpovědnost byla jinde než ve vlastním oblečení. To nebylo složité. Ale museli jsme vyrobit 270 sad pro všechny olympioniky a dalších 75 pro paralympioniky. To bylo hodně práce.

Jak vznikal konečný návrh?

Jan Černý: Troufnu si říct, že za prvotním návrhem stojím já. Měl jsem schůzku s předsedou ČOV panem Kejvalem, ptal jsem se ho na podrobnosti a překvapilo mě, že tam nejsou téměř žádná omezení. A hned mě napadl plášť, protože zahájení olympiády mělo být na lodích na Seině. Vybavil jsem si, jak tam je vždy příjemně, jak po nábřeží pofoukává vítr a k tomu se mi plášť hodil. A nakonec měl i tu funkci, že jsme všichni nezmokli.

Jan Černý módní návrhář

31 let

@jansociete

Zahájení olympiády, kdy jednotlivé výpravy pluly na lodích, bylo něco úplně nového. Jak jste ho prožívali přímo na místě?

Jan Černý: Bavilo mě to. A rozumím tomu, že to bylo vymýšleno pro televizi, a ne pro diváky na místě. Takže mi nevadilo, že u řeky toho nebylo tolik vidět. Vše se odehrávalo na velkém prostoru.

Takže vy jste byli od začátku se svou kolekcí spokojeni. Ale hned po představení se na vás valila vlna kritiky. Ze všech stran Česka. I od známých osobností. Jak jste ji snášeli?

Jan Černý: V pohodě. Nedělal jsem tu kolekci proto, abych potěšil tyto lidi. Měl jsem zadání udělat něco, abych na pár sekund oslnil svět. A toho jsem se držel. Pokud by bylo zadání vyrábět něco pro český prostor, vše je postavené úplně jinak. A naprosto jsem té myšlence věřil. Se svým týmem jsme do kolekce dali maximum – po stránce designové, po stránce technologie a kvality to byla naprostá špička. Opravdu to byly krásné věci a myslím, že třeba co se týká materiálu, nic podobného asi do té doby neměli naši olympionici v rukou.

Jak na tak ostrou kritiku reagovala vaše rodina?

Jan Černý: Volal jsem domů, aby naši byli v pohodě. Ti samozřejmě na takovou smršť připraveni nebyli. Tak jsem jen počítal dny, až vyjde článek na americkém Time Magazine. Dělal jsem s nimi rozhovor čtyři dny před tím, než byla zahájena olympiáda, věděl jsem, že vyjde a věděl jsem, že bude pozitivní.

Ale negativní reakce z Česka přišly ještě dřív, po představení 1. července, tedy 25 dní před začátkem olympiády.

Jan Černý: Byly to celkem divoké dva týdny... Nicméně si myslím, že většině společnosti to bylo úplně jedno, potom jsou lidi, kterým se kolekce líbí, a potom ti, kterým se nelíbí. Což je úplně v pořádku a my to respektujeme. Vedle toho jsme měli vlnu pozitivních reakcí od profesionálů, kteří se pohybují v české módě. Z módních redakcí. To pro nás bylo důležitější než vzkazy na internetu od lidí, které nikdy neuvidím.

Boris Král: Setkal jsem se s nepochopením, že se jedná pouze o nástupovou kolekci, která má reprezentovat zemi. Mysleli si, že v tom budou chodit každý den po olympijské vesnici, na stupně vítězů, že v tom budou nedejbože i sprintovat. Což byl nesmysl.

Vaše kolekce byla „genderově neutrální“. To asi bylo nejčastějším terčem kritiky, v duchu moderního pohledu na svět chybělo jasné rozdělení na pánské a dámské oblečení.

Boris Král: Dost se to hodilo. Vezměte si, že letos bylo na olympiádě padesát procent žen a padesát mužů. Podařilo se dosáhnout rovnováhy.

Jan Černý: Bavili jsme se o tom s našimi sportovci. Sexualizace jejich postav, dokonalých šlachovitých těl, je dlouhodobě štve. Ne všem je to příjemné. Myslím, že většina z nich ocenila, že nastupují v oblečení sami za sebe a nevystavují se tam jako kus masa. Za mě se řešila kolem kolekce témata, která už dnes vůbec nedávají smysl.

Jaká třeba?

Jan Černý: Kromě zmiňovaného genderu to byl například tmavý model v kampani... To už je jen k smíchu. Zase jsme zpátky v Česku.

Boris Král módní návrhář

27 let

@boriskral

Máte pravdu, že Češi jsou v pohledu na některé moderní trendy konzervativní. Pociťuje to dlouhodobě při své práci?

Jan Černý: Nikdy nelze mluvit za všechny obyvatele, vždy to je jen jejich část. Ale celkově bych řekl, že my Češi si moc nevěříme, z čehož pramení další věci. Přitom jsme velmi šikovní, schopní, umíme řemesla, kreativní věci, máme talent, ale nedokážeme ho prodat. A myslím, že naši lidé si nedokázali představit, že by kolekce měla v zahraničí úspěch. Dostali strach, že to může být průšvih, ostuda, tak to okamžitě začali shazovat. Jednoduše, u nás jsme ze všeho tak trochu připos... Ale my se přece nemusíme venku ztrapnit, můžeme být nejlepší.

Otočili později někteří z kritiků?

Jan Černý: Hodně tehdejších ostrých kritiků si uvědomilo, že přestřelili. Řada z nich mi napsala omluvu. Asi jim došlo, že to možná není celý svět, který je mimo. Možná jsme mimo my, Češi. Možná nám ujíždí vlak se světovými vizuálními trendy.

Za mě to byl hodně očekávaný efekt, když jste vystoupili ze své většinou pražské módní bubliny mezi lidi z maloměst a vesnic, kteří o vás nikdy ani neslyšeli. Jednoduše jste museli narazit.

Jan Černý: Ano, podobnou reakci jsme očekávali. Ale příště bychom neudělali nic jinak. Potvrdilo se mi, že když se nenecháme „vycukat“ a své práci celou dobu věříme, vyplatí se to. Kdybychom ustoupili a udělali plášť jednobarevný, kritika z Česka by přišla tak jako tak, ale žádné ocenění ze zahraničí by nepřišlo. Současně ale nemám pocit, že by kolekce byla nějak extravagantní. Určitě není.

Boris Král: Kolekce vychází z jednoduchých, regulérních baloňáků, které se u nás před padesáti lety běžně nosily. Někteří lidé na tento druh pláště úplně zapomněli.

Jan Černý: A podařilo se nám obhájit naši práci před lidmi z ČOV a z Alpine Pro, kteří se přece jen trochu negativní reakce a jejího dopadu obávali. Dva roky (doba přípravy kolekce) jsou dlouhá doba a vyslechnete si různé názory od různých lidí, ale určitě nám pomohlo, že pan Kejval (předseda ČOV) za námi celou dobu stál.

Slavnostní představení olympijské a paralympijské kolekce ALPINE PRO pro zahajovací ceremoniál Her XXXIII. olympiády a XVII. letních paralympijských her v Paříži 2024. (1. července 2024)

Měli jste pozitivní zpětnou vazbu také od sportovců?

Jan Černý: Čeští olympionici vždy vyplňují takovou anketu a jedna z otázek byla, jak se jim líbila nástupové kolekce. 78 procent řeklo, že ano a deset procent ji vidělo neutrálně. Tak pozitivní reakce od sportovců prý nikdy nebyla. A další otázkou bylo, zdali by další kolekce měla být spíš módní, společenská či sportovní. A zase sedmdesát pět procent sportovců napsalo, že chtějí módní kolekci. Což bylo velké překvapení a říkám si, že možná se nám povedlo změnit jejich pohled a myšlení a ukázat jim směr, kam se může značka olympiáda ubírat.

Boris Král: Kvůli tomu, že se olympiáda konala v Paříži, v mekce módy, se letos nástupní kolekce řešily víc než dřív a celý svět je hodně pozorně sledoval.

Jak už jste říkali, ohlas vaší kolekce byl ve světě značný. Pomůže vám v další práci, přišly nějaké nabídky?

Jan Černý: Už se to děje. Přišla nám například jedna nabídka nadnárodního velkého projektu. Právě proto, že viděli olympiádu. A právě díky olympiádě si už dnes věříme, že něco takového zmákneme.

Boris Král: Také mám pocit, že jsme už dnes dál. Nejsme začátečníci.

Jan Černý: Přece jen dělám oblečení osm devět let a za tu dobu se člověk něco naučí. Zároveň ale dnes nejsou pro design lehké roky. I proto jsem rád, že se nám daří a že touto dobou úspěšně procházíme.

V čem konkrétně je dnes pro design těžká doba?

Jan Černý: Nepokoje, války, covid... Ve vzduchu je divná nálada a není doba, kdy by si lidé dělali jen tak radost něčím krásným, protože to je krásné. Nejbohatší lidé jsou samozřejmě stále v pohodě, ale střední třída začala přemýšlet, co si koupí. Jestli si nekoupí levnější triko než za dva tisíce ode mě.

A ani ekonomické predikce do budoucna nejsou zrovna nejrůžovější.

Jan Černý: Vždy se to otočí, dřív nebo později. Možná to bude tentokrát spíš později, ale tím se nesmíme nechat sžírat. Musíme si udržet dobrou náladu, dělat věci tak, jak jim věříme a dávat lidem sny, které dnes chybí víc než dřív.

Zpátky k olympiádě. Když jste ze břehu Seiny a poté na obrazovkách sledovali nástupní kolekce jiných zemí, které vás jako odborníky na módu nejvíce zaujaly?

Boris Král: Moc se mi líbilo Mongolsko. Všeobecně bývají zajímavé kolekce, které do sebe zakomponují vzory a barvy svých zemí. Haiti mě zaujalo, Španělsko... A samozřejmě Američané měli skvělé věci, tak se dnes obléká celý svět.

Jan Černý: Mně se moc líbila sportovní, volnočasová kolekce Francie. To byla velmi komplexní práce, věci na všechny sporty, a bylo to moc krásné. Všeobecně mě ale překvapilo, že většina zemí neměla příliš odvážné kolekce, že se držely zpátky. Myslím však, že úspěch slavily nápaditější a výraznější kolekce a pro příští olympiády se jimi nechají inspirovat další země.