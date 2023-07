Trend podivných rtů. Barva rtěnky vám nemusí slušet, účelem je šokovat

Během sledování make-up tutoriálů s označením „weird lips trend“ (trend podivných rtů) často narazíte na názor, že je pro každého či každou. Na rozdíl od mnoha jiných trendů v líčení si totiž neklade za cíl působit přitažlivě či alespoň hezky.

Vlastně je úplně jedno, že v něm budete tak trochu ošklivá. Cílem je se odlišit, dokázat svou odvahu nebo dát prostě jen najevo, že názory ostatních jsou vám putna. V mnohém tak navazuje na veleúspěšný trend divné holky, v rámci kterého ze sebe ošklivá káčátka začaly dělat i ty nejproslulejší světové krásky.

Za vším hledej rané milénium

Videa s označením „weird lips trend“ mají momentálně na TikToku 23,8 milionu zhlédnutí a číslo neustále roste. Největší oblibě se mezi nimi těší make-up artistka Aoife Cullenová, která videa s podivnými rty začala sdílet minulý rok. „Mám ráda všechno podivné nebo to, co převrací normy na hlavu. Obzvlášť co se týče líčení,“ prozradila. Údajně jí vadilo, že rty často hrají druhé housle a začala věnovat pozornost především jim.

aoife @aoifeartist adore blues and greens #weirdlipcombos

S úzkým obočím, ofinou a třpytivými modrými stíny působí Cullenová na první pohled dojmem, že se propadla v čase o dvacet let nazpátek. Náhoda to není ani v nejmenším. Weird lips trend, zvlášť světlejší odstíny rtěnek, vychází ze současného boomu módy raného milénia a dobře se tedy doplňuje s oblečením, které najdeme na pultech.

Obliba tmavých rtěnek sahá ještě o něco hlouběji. Začaly se jimi líčit herečky v prvních hollywoodských filmech zhruba před sto lety, černá totiž vypadala v černobílém filmu lépe než tehdy klasická červená.

Základní potřeby: tužka a stíny na oči

Neobvyklých rtěnek bylo letos všude plno. Pro poslední dvě přehlídky nechal modelky extravagantně nalíčit návrhář Christopher John Rogers, tmavě modrými a černými rty doplnilo své modely Rodarte a všelijak netradičně vystínovanými zase Kim Shui na newyorském týdnu módy.

Tmavé a jiným způsobem netradiční rty vídáme na přehlídkách stále častěji.

Trendem se možná inspiroval i asijsko-americký návrhář Chet Lo. Oči diváků na letošním londýnském týdnu módy jen stěží zvládaly sledovat samotné kreace, modelky na ně totiž vyplazovaly zářivě modré, zelené a červené jazyky.

Pozadu nezůstávají ani slavní. Modelka Gigi Hadidová si na předávání cen CFDA loni v listopadu nechala nalíčit rty na šedo, na letošním Met Gala se do černa vybarvila hvězda filmu Všechno, všude, najednou Stephanie Hsu. Velkou propagátorkou trendu je zpěvačka Doja Cat, která se s podivnými rty nechává vídat pravidelně.

A jak tedy uchopit trend jako hvězda? Make-up artistky doporučují použít barevnou tužku na oči místo konturky na rty a prostor vyplnit výraznou rtěnkou, nebo klidně jejich kombinací.

Rty můžete vystínovat nebo je pokrýt barevnými skvrnami – v rámci tohoto trendu se fantazii meze rozhodně nekladou. Navrch můžete dodat trochu lesklého nebo třpytivého stínu, díky kterému rty ještě více vyniknou.