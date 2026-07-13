Filmové VarySledovat další díly na iDNES.tv
Loni při psaní článku z Varů jsem předpověděla, že pokud se bude móda na festivalu ubírat obdobným směrem, nebudeme mít my, módní kritici, „co žrát“. Musím neskromně podotknout, že jsem se nemýlila. České hvězdy, vypadá to, skutečně nabývají vkusu.
Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove
Nejprestižnější český filmový festival, tedy především jeho slavnostní zahájení a ukončení, nyní připomíná předávání Oscarů. Výrazně ubylo divokých vzorů, kýčovité bižuterie, plastických kytiček, „nahých“ nebo extrémně odhalujících šatů a jiných nešvarů.
Nyní se tu k potěše oka promenádují hosté odění do luxusních, splývavých, jednobarevných rób z hedvábí a jiných ušlechtilých látek. Tyto vypadají velmi elegantně a dají vyniknout rafinovaným střihům, rozmanitým figurám i propracovaným účesům a make-upu.
Ani nevím, kde mám ve výčtu dobře oblečených celebrit začít, je jich, chválabohu, tolik! Vyjmenuji tedy jen pár, které mě nejvíc oslovily. Nekorunovanou královnou Varů byla letos bezesporu Dagmar Havlová, která vynesla hned několik nádherných rób, veskrze černých, ovšem úžasně nápaditých a dokonale padnoucích.
Hanu Vagnerovou jsem do nebes vychválila už loni a letos se musím nevyhnutelně opakovat. Miluji její hollywoodský glamour a stejně tak hollywoodský úsměv. Podobným dojmem působila Aňa Geislerová, u které se nejedná o žádné překvapení, protože její cit pro módu je dobře známý.
Velký rozruch vzbudila Eva Decroix v originálním modelu s hlubokým výstřihem. Mnozí ho pokládali za nepřístojný, ale za mě jen houšť. Nejen že vypadala naprosto famózně, ale všem ukázala, že politička nemusí být nudná a upjatá, ale naopak může být sexy a stylová.
Na zahájení zazářily také Sarah Vu, Alena Mihulová, Zuzana Donutilová a Táňa Pauhofová. Závěrečný ceremoniál ovládly Martha Issová, Pavlína Pořízková a Marie Danči. Nu a taky naprosto famózní Milan Peroutka ve smokingu posetém brouky.
Neforemnost a kopyta
Hojně zastoupené byly letos róby v pánském stylu a celé smokingy. Dlouhé smokingové šaty vynesla Dagmar Havlová, na večírcích se obleky a oversize saky blýskly šéfka nadace Kapka naděje Vendula Pizingerová, návrhářka Debbie Brown, modelka Aneta Vignerová či herečky Hana Vagnerová a Aňa Geislerová.
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MÓDA Z VARŮ: Jedna Issová hezčí než druhá, originální Peroutka i překvapivá Havlová
Přenášení pánských vlivů do dámské módy je hravým experimentováním, které nemůže nikoho urazit. Jsme na něj zvyklí, jedná se o praktiku starou celá století.
Přála bych si, aby tomu bylo i naopak, aby se ani pánové nebáli zabrousit do šatníků dámských. Mohli by si v nich vypůjčit aspoň nějaký výraznější šperk. Doporučila bych jim inspirovat se zahraničními hvězdami, konkrétně prestižní módní a dobročinnou akcí Met Gala, kde se to originálními pánskými modely jen hemží.
Když už jsme u zahraničních celebrit, do Varů se jich letos sjelo hned několik. Milovníci módy se těšili především na francouzskou herečku Juliette Binoche, která je proslulá svým pařížským stylem.
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Královna elegance i nevkusných úletů. V šatníku hvězdy KVIFF Juliette Binoche
Jak jsem psala v článku o Binoche, hvězda filmů Čokoláda nebo Anglický pacient má dvě polohy. Jednu minimalistickou, vysoce elegantní a rafinovanou. Druhou avantgardní, balancující na hranici obecně přijímaného dobrého vkusu.
Do Varů se Binoche naladila spíš na druhou zmíněnou notu, především co se bot týče. Na červený koberec si při jedné příležitosti oblékla neforemný červený komplet, při druhé halenku s předimenzovanými rameny a černou sukni. V obou případech modely doplnila téměř čertovskými kopyty.
Mile naopak překvapila herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová, která ve Varech předvedla několik sofistikovaných outfitů v „old money“ stylu. Její slavnostní model, černé šaty s vlečkou, byl možná až moc jednoduchý, vynahradil nám to ovšem její vřelý, zářivý úsměv.
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Móda z Varů: Sexy, rafinovaně i lascivně. V čem chodí celebrity na party
Verešová dorazila na jiný festival
Dosud jsem náš hvězdný rybníček víceméně jen chválila. Pár přešlapů se ale také naskytlo. Šlo především o drobné, nudné záležitosti, jako jsou špatně rozepnutá saka a příliš velké kabelky.
Takřka jediným větším nešvarem byly paruky modelky Andrey Verešové. Ve Varech vystřídala hned tři: dlouhé zrzavé lokny, mikádo a la Kleopatra a platinovou hřívu. Nevím, co ji k tomu vedlo, ale vím, že to dobré rozhodnutí nebylo.
Obzvlášť v zrzavé paruce působila Verešová dojmem, že si spletla akci a místo na fantasy festival vyrazila ve svém cosplayi na festival filmový. Připomínala mi přehnaně sexy komiksovou postavu Jessicu Rabbit. A nemyslím to vůbec pozitivně. Ale aspoň si modelka podle svých slov připadala „naprosto vášnivá“. Nu, raději popojedeme…
Móda ve stylu vesnické tancovačky je tedy ta tam. Karlovy Vary začaly připomínat Hollywood či Cannes. Bizár až na občasnou výjimku vymizel. S tím se ale tak trochu ztratila i originalita a inovace. Hvězdy hrají bezpečnou hru, neriskují.
Vidíme spoustu nádherných rób, zůstane nám však některá vryta v dlouhodobé paměti? Sotva. Jedinou výjimkou je Milan Peroutka a jeho zmíněný smoking posetý brouky. Herec očividně rád experimentuje. Jak ovšem dokázal již mnohokrát, má neomylný vkus, na který se může spolehnout.
Do příštího roku vyzývám hvězdy: pokračujte v načaté linii, zařaďte však víc brouků a jim podobných, prosím.