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Módní ozvěny Varů. Celebrity mají vkus, na jejich modely ale brzy zapomeneme. Až na jeden

Karolína Snellgrove
  9:07
Jubilejní šedesátý ročník filmového festivalu v Karlových Varech je u konce. Nešlo jen o přehlídku filmů, ale také zajímavých módních počinů. Nyní můžu směle vynést konečný ortel: české hvězdy si vedou dobře. Jejich modely však skončí v propadlišti dějin – tedy až na jeden.

Filmové Vary

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Loni při psaní článku z Varů jsem předpověděla, že pokud se bude móda na festivalu ubírat obdobným směrem, nebudeme mít my, módní kritici, „co žrát“. Musím neskromně podotknout, že jsem se nemýlila. České hvězdy, vypadá to, skutečně nabývají vkusu.

Karolína Snellgrove

Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove

Nejprestižnější český filmový festival, tedy především jeho slavnostní zahájení a ukončení, nyní připomíná předávání Oscarů. Výrazně ubylo divokých vzorů, kýčovité bižuterie, plastických kytiček, „nahých“ nebo extrémně odhalujících šatů a jiných nešvarů.

Nyní se tu k potěše oka promenádují hosté odění do luxusních, splývavých, jednobarevných rób z hedvábí a jiných ušlechtilých látek. Tyto vypadají velmi elegantně a dají vyniknout rafinovaným střihům, rozmanitým figurám i propracovaným účesům a make-upu.

Módní ozvěny z Varů
Herečka Aňa Geislerová (slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 3. července 2026)
Aňa Geislerová
Herečky Jana Plodková a Berenika Kohoutová (slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 3. července 2026)
167 fotografií

Ani nevím, kde mám ve výčtu dobře oblečených celebrit začít, je jich, chválabohu, tolik! Vyjmenuji tedy jen pár, které mě nejvíc oslovily. Nekorunovanou královnou Varů byla letos bezesporu Dagmar Havlová, která vynesla hned několik nádherných rób, veskrze černých, ovšem úžasně nápaditých a dokonale padnoucích.

Hanu Vagnerovou jsem do nebes vychválila už loni a letos se musím nevyhnutelně opakovat. Miluji její hollywoodský glamour a stejně tak hollywoodský úsměv. Podobným dojmem působila Aňa Geislerová, u které se nejedná o žádné překvapení, protože její cit pro módu je dobře známý.

Hana Vagnerová

Herečka Aňa Geislerová

Velký rozruch vzbudila Eva Decroix v originálním modelu s hlubokým výstřihem. Mnozí ho pokládali za nepřístojný, ale za mě jen houšť. Nejen že vypadala naprosto famózně, ale všem ukázala, že politička nemusí být nudná a upjatá, ale naopak může být sexy a stylová.

Na zahájení zazářily také Sarah Vu, Alena Mihulová, Zuzana Donutilová a Táňa Pauhofová. Závěrečný ceremoniál ovládly Martha Issová, Pavlína Pořízková a Marie Danči. Nu a taky naprosto famózní Milan Peroutka ve smokingu posetém brouky.

Neforemnost a kopyta

Hojně zastoupené byly letos róby v pánském stylu a celé smokingy. Dlouhé smokingové šaty vynesla Dagmar Havlová, na večírcích se obleky a oversize saky blýskly šéfka nadace Kapka naděje Vendula Pizingerová, návrhářka Debbie Brown, modelka Aneta Vignerová či herečky Hana Vagnerová a Aňa Geislerová.

MÓDA Z VARŮ: Jedna Issová hezčí než druhá, originální Peroutka i překvapivá Havlová

Přenášení pánských vlivů do dámské módy je hravým experimentováním, které nemůže nikoho urazit. Jsme na něj zvyklí, jedná se o praktiku starou celá století.

Přála bych si, aby tomu bylo i naopak, aby se ani pánové nebáli zabrousit do šatníků dámských. Mohli by si v nich vypůjčit aspoň nějaký výraznější šperk. Doporučila bych jim inspirovat se zahraničními hvězdami, konkrétně prestižní módní a dobročinnou akcí Met Gala, kde se to originálními pánskými modely jen hemží.

Francouzská herečka Juliette Binoche na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary

Maggie Gyllenhaal přichází na slavnostní zahájení 60. MFF Karlovy Vary

Když už jsme u zahraničních celebrit, do Varů se jich letos sjelo hned několik. Milovníci módy se těšili především na francouzskou herečku Juliette Binoche, která je proslulá svým pařížským stylem.

Královna elegance i nevkusných úletů. V šatníku hvězdy KVIFF Juliette Binoche

Jak jsem psala v článku o Binoche, hvězda filmů Čokoláda nebo Anglický pacient má dvě polohy. Jednu minimalistickou, vysoce elegantní a rafinovanou. Druhou avantgardní, balancující na hranici obecně přijímaného dobrého vkusu.

Módní ozvěny z Varů
Herečka Aňa Geislerová (slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 3. července 2026)
Aňa Geislerová
Herečky Jana Plodková a Berenika Kohoutová (slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 3. července 2026)
167 fotografií

Do Varů se Binoche naladila spíš na druhou zmíněnou notu, především co se bot týče. Na červený koberec si při jedné příležitosti oblékla neforemný červený komplet, při druhé halenku s předimenzovanými rameny a černou sukni. V obou případech modely doplnila téměř čertovskými kopyty.

Mile naopak překvapila herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová, která ve Varech předvedla několik sofistikovaných outfitů v „old money“ stylu. Její slavnostní model, černé šaty s vlečkou, byl možná až moc jednoduchý, vynahradil nám to ovšem její vřelý, zářivý úsměv.

Móda z Varů: Sexy, rafinovaně i lascivně. V čem chodí celebrity na party

Verešová dorazila na jiný festival

Dosud jsem náš hvězdný rybníček víceméně jen chválila. Pár přešlapů se ale také naskytlo. Šlo především o drobné, nudné záležitosti, jako jsou špatně rozepnutá saka a příliš velké kabelky.

Takřka jediným větším nešvarem byly paruky modelky Andrey Verešové. Ve Varech vystřídala hned tři: dlouhé zrzavé lokny, mikádo a la Kleopatra a platinovou hřívu. Nevím, co ji k tomu vedlo, ale vím, že to dobré rozhodnutí nebylo.

Andrea Verešová v Karlových Varech na akci The Biggest Night by BigBoard

Andrea Verešová v Karlových Varech na večírku Progresus

Obzvlášť v zrzavé paruce působila Verešová dojmem, že si spletla akci a místo na fantasy festival vyrazila ve svém cosplayi na festival filmový. Připomínala mi přehnaně sexy komiksovou postavu Jessicu Rabbit. A nemyslím to vůbec pozitivně. Ale aspoň si modelka podle svých slov připadala „naprosto vášnivá“. Nu, raději popojedeme…

Módní ozvěny z Varů
Herečka Aňa Geislerová (slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 3. července 2026)
Aňa Geislerová
Herečky Jana Plodková a Berenika Kohoutová (slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, 3. července 2026)
167 fotografií

Móda ve stylu vesnické tancovačky je tedy ta tam. Karlovy Vary začaly připomínat Hollywood či Cannes. Bizár až na občasnou výjimku vymizel. S tím se ale tak trochu ztratila i originalita a inovace. Hvězdy hrají bezpečnou hru, neriskují.

Milan Peroutka na slavnostním zakončení 60. ročníku MFF Karlovy Vary

Vidíme spoustu nádherných rób, zůstane nám však některá vryta v dlouhodobé paměti? Sotva. Jedinou výjimkou je Milan Peroutka a jeho zmíněný smoking posetý brouky. Herec očividně rád experimentuje. Jak ovšem dokázal již mnohokrát, má neomylný vkus, na který se může spolehnout.

Do příštího roku vyzývám hvězdy: pokračujte v načaté linii, zařaďte však víc brouků a jim podobných, prosím.

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