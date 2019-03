Móda a zločin spolu souvisí. Historička pomáhá objasňovat staré vraždy

Amber dějiny odívání přitahovaly už od raného věku. Podle slov jejích nejbližších přátel nepřestávala mluvit o mrtvých a jejich pohřebních oděvech. Později se už jako obchodnice s vintage oblečením začala zajímat o to, co jednotlivé kousky mohou prozradit o svém bývalém majiteli. Aby jí neunikly širší souvislosti, rozhodla se vystudovat historii na univerzitě v Londýně a se svým netradičním zájmem rychle prorazila. Napsala několik úspěšných knih, a dokonce s ní byl natočen i seriál o historických postavách a způsobu oblékání, který vysílalo rádio BBC.

Začátek netradiční spolupráce

Když Amber mluvila v rádiu (údajně zrovna o oblečení rybářů), netušila, že ji během jízdy v autě poslouchá forenzní archeolog Karl Harrison, člen detektivního týmu. Toho její práce zaujala a rozhodl se ji kontaktovat. Začal se tak psát příběh neobyčejného partnerství. „Forenzní věda se začala úzce zaměřovat pouze na DNA. Já se snažím znova poukázat na důležitost zkoumání předmětů,“ poznamenal Harrison.

V jeho snažení mu měla pomoci právě Amber Butchartová, které nabídl spolupráci při objasňování osudu mrtvého muže nalezeného na poli. Tělo kdosi nalezl v mělkém hrobě a nebylo jasné, jestli tam zemřel, nebo se stal obětí vraždy. Butchartová byla díky zachovalému oblečení schopna onoho muže nalézt v seznamu pohřešovaných lidí, a tak pomoci vyřešit záhadu, na kterou by samotní kriminalisté možná nestačili.



Šuplík skrýval tělo dítěte

Amber Butchartová se osvědčila a byla jí proto nabídnuta nevšední pozice „konzultantky pro forenzní oděvní analýzu“. A případy se začaly hrnout. Jednou byla zavolána k překvapivému objevu. „Zemřela starší žena a její děti o několik dní na to procházely věci, které po sobě zanechala. V jednom z šuplíků objevily něco hrůzostrašného: tělíčko dítěte zabalené do hadrů,“ osvětlil nález Harrison.

Amber Butchartová podle svých vlastních slov tehdy využila znalostí, které získala při datování vintage šatů. „Těžký polyester, podomácku vyrobené látky s nedokončenými švy. V hadrech byla taky podprsenka, kterou jsem zařadila do 60. let. Pak jsem se podívala na štítek a zjistila co nejvíce informací o historii firmy a jejích výrobcích. Díky tomu jsem byla schopná s celkem velkou jistotou nález datovat,“ vysvětlila Amber.

Klasické detektivky nečekejte

Právě spodní prádlo je podle ní nejspolehlivějším kouskem k datování. „Trendy spodního prádla se totiž rychle mění. Násilník ho navíc většinou nechá netknuté. Velké firmy jako třeba Marks and Spencer mají bohaté archivy svých výrobků, včetně spodního prádla, které mi usnadňují práci.“

V současné době Amber Butchartová přednáší kriminalistům například o tom, jak ohledávat místo činu, jak se vyznat v látkách, typech zapínání i jak jednotlivé kousky oblečení správně pojmenovávat, aby byl popis srozumitelný i případným budoucím vyšetřovatelům. „Naše práce moc klasické detektivky nepřipomíná. Scénami vraždy nejsou luxusní vily a oběťmi bohatí bankéři, ale spíše obyčejní lidé na mnohem přízemnějších místech,“ říká Amber.

Mezi ostatními vyšetřovateli se mladá historička obzvlášť vyjímá. Se svým typickým turbanem a širokými kalhotami jako by málem vypadla z jiné doby. I proto se v Británii stala známou osobností a jejích přednášek o dějinách módy se účastní tisíce lidí.