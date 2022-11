Úspěšné české modelky. Pomáhalo nám, že jsme byly dvě, říkají dvojčata Košťálovy

Procházely se po módních molech v Itálii a Francii, fotily v Německu, Jihoafrické republice a ve Španělsku, kde na několik let zapustily kořeny. Život tam byl jejich splněný sen a Barcelona dodnes druhým domovem.

Modelky představují ideály krásy, často působí jako první vzory pro mladé dívky, které si je z časopisů vystřihují a chtějí vypadat jako ony. Cítily jste se vždycky krásné?

Kateřina: Myslím si, že každá holčička, když je opečovávaná a milovaná, přijde si krásná jako princezna. Když jsme byly malé, nebyly k sehnání korunky, výzdobičky nebo laky na nehty pro malé holčičky, takže jsme s rodiči vyráběly vlastní a našly tak způsob, jak se nazdobit.

Petra: Ale později na prvním stupni základní školy jsme se setkaly i s menším posmíváním. Byly jsme jiné, velmi štíhlé, opálené, máme úzký tvar očí. Některé děti to nedávaly a smály se nám, protože jsme se vymykaly. Ale naše mamka vždy říkala, že si s tím nemáme dělat starosti, jsme v něčem speciální a jednou se to všechno otočí. Jako učitelka se v psychologii dětí vyznala a uměla nám to hezky vysvětlit, takže hlavu jsme si tím nelámaly.