Nejen Hamáčkův červený svetr. Jak oblečením bojujeme proti nepříteli

0:01 , aktualizováno 0:01

Červený svetr se v Česku stal jedním ze symbolů koronavirové krize. Poté, co ho na několik jednání oblékl ministr vnitra Jan Hamáček, začali se i další Češi objevovat v podobných pulovrech, včetně členů krizového štábu. Není to poprvé, co se outfit stal zbraní v boji proti nepříteli.