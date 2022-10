Mladí ho milují, starší nechápou. Hit jménem pytlovitý střih ovládl ulice

Balenciaga, Marc Jacobs, Prada, Valentino, Schiaparelli, Fendi… Všechny tyto světoznámé značky se letos vytasily s modely velikosti XXL a celebrity jako Justin Bieber, jeho manželka Hailey Bieberová, Billie Eilish, Rihanna, Katie Holmesová nebo Bella Hadidová jim mohly utrhnout ruce.

Ptáte se, proč tato nelichotivá móda vůbec spatřila světlo světa? Původce hledejme v pandemii covidu, která je tu s námi již třetí rok. Během té doby a několika lockdownů si mnoho lidí zvyklo na pohodlné oblečení, kterého se zkrátka nehodlá vzdát. Svou roli hraje i móda devadesátých let, která se letos opět hřeje na výsluní. Devadesátky byly hlavně na Západě spojené s hiphopovou a raperskou kulturou, která je s volnými věcmi neodmyslitelně spojená.

A tak zatímco uplynulých dvacet let byly v kurzu převážně věci přiléhavé (někdy možná až moc), letos slim džínám a košilím zřejmě definitivně odzvonilo. Především mladá generace do pětadvaceti let se svou láskou k pytlovitému oblečení netají.

„Je pohodlné, nic mě nikde neškrtí. Když si pomyslím, jak si někdy musím upravovat třeba těsná malá trička, hned raději sáhnu po volném vršku nebo unisex,“ říká osmnáctiletá Aneta. Její o rok starší kamarádka Veronika jí přizvukuje: „Já mám raději volné džíny a saka, které jsou cool a hrozně pohodlné. Je ale pravda, že se teď podobně obléká skoro každá holka v našem věku, a tak je někdy těžké nesplynout s davem.“

Když se oprostíme od předsudků, nezbývá než uznat, že má oversize oblečení přece jen něco do sebe. Zvlášť pokud se člověk drží několika základních pouček. Stylisté se shodují, že klíčem k úspěchu je obléct pouze jeden oversize kousek.

Kombinace volných džín, tátova XL trička a mohutné kabely zkrátka nefunguje. Vyberte proto pouze jeden z nich a doplňte ho malou kabelkou, na stehnech přiléhavými zvonáči či upnutým tričkem, ideálně crop topem, pokud si troufáte. Inspirací se může stát modelka Bella Hadidová, která na podobné kombinace nedá dopustit.

Bella Hadid out and about in Milan today, September 23rd.

Vstupenkou do světa „baggy“ oblečení jsou rozhodně džíny. Podobně jako jejich slim obdoba, i v pytlovité verzi jsou univerzální a praktické. Zatímco mnohé celebrity nové generace se opět zamilovaly do stylu raného milénia a jeho bokových džín, naštěstí to vypadá, že lichotivější vysoký pas v módě ještě aspoň chvíli zůstane.

„Oversize džíny by měly být široké po celé délce kromě pasu,“ vysvětluje stylista hvězd Thomas Christos Kikis a dodává: „Pokud se v nich cítíte utopeně, obujte boty na podpatku, které svou elegancí a výškou pytlovitý vzhled opticky vyváží.“

Baggy oblečení si bude rozumět třeba s hitem posledních dvou let: cyklošortkami.

Rovnováhu v outfitu nastolí i kousek odhalené kůže. Třeba lascivní výstřih, který vytvoří oversize sako na nahém těle. Střídmější variantou je XL mikina, svetr nebo jen tričko zkombinované s upnutými „cyklo“ šortkami, které dají vyniknout hezky tvarovaným nohám.

Dalším členem pytlovité rodiny jsou velké tašky. Většinou jsou ušité z lehkých materiálů, proto se samy o sobě nepronesou. Vejde se do nich všechno možné, od notebooku přes nabíječky až po krabičku s obědem.

Christos Kikis předvídá, že éra miniaturních kabelek se chýlí ke svému konci. „Lidé zase vycházejí do ulic, vrací se do kanceláří. K tomu potřebují tašku, do které se vejde víc než jen klíče a lesk na rty.“

Pytlovitá móda se ale zdaleka netýká jen ležérního oblečení. Řada celebrit nám již stihla ukázat, jak ji vynosit i při formálních příležitostech. Například zpěvák Justin Bieber šokoval přítomné na letošním předávání cen Grammy.

Objemný oblek značky Balenciaga tehdy doplnil bačkorami Crocs, úzkými slunečními brýlemi a neonově růžovou čepicí. Rozhodně se jedná o pohodlné a kreativní pojetí jinak fádního pánského obleku, že jednou tato móda dorazí i do relativně konzervativního Česka, je však spíš nepravděpodobné.