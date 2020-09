Metalické odlesky na doplňcích jsou velkým hitem. Naučte se je nosit

Metalické odlesky. Někdo by mohl namítat, že jde o barevné akcenty až příliš extravagantní, vhodné spíše pro mladistvé, tak tomu ovšem být nemusí. Záleží totiž, jak tóny drahých kovů pojmete. Vězte, že v minimalistické kreaci budou zlaté botky či stříbrná kabelka žádoucím detailem, který nudný outfit povznese do trendy výšin.

Kromě toho, s blížícím se podzimem se do módy promítá styl zvaný new grunge. Jde o ultramoderní look inspirovaný devadesátými léty a rockovým stylem à la Nirvana. Bude bodovat napříč generacemi.

Pohled do budoucnosti

Nejvýraznější rys letošního podzimu představuje šněrovací obuv v již zmíněném rockovém stylu. Před rokem slavila velký úspěch, jinak tomu nebude ani za pár týdnů.

Obuv zdobená nýty, řetězy, s kovou aplikací na přední části boty, prošívání ve stylu legendárních martensek, přesně takové budou stěžejní podzimní trendy. Co se týče barevnosti, černá je klasikou, nicméně lákavou vzpruhou bude lakovaný povrch a metalické odlesky.

Tématem číslo jedna bude také mixování oděvních stylů. Nápaditá robustní obuv s profilovanými podešvemi se bude nosit i k romantickým blůzkám, elegantním šatům a tylovým sukním. Mezi svrchníky bude prim hrát, jak jinak, kožená či koženková bunda zvaná křivák.



Stále výrazněji se prosazují oblíbené blokové podpatky. Na scénu se vracejí tolik zatracované baleríny, mají jen lehce poupravený obal. Ač kulatá přední část obuvi je stále hitem, u balerínek se spíše zužuje do špičky. Nosit se budou samozřejmě polobotky v pánském stylu i svůdné lodičky na vysokém podpatku. Zapomenout nesmíme ani na tenisky.

Nejlepší parťák žen

Kabelky jsou nedílnou součástí našich životů. Nosíme v nich vše (ne)potřebné, bez čehož bychom se během dne neobešly. Zatímco některé dámy preferují prostor, takže vybírají velké shoppery, jiné preferují spíše praktické crossbody či jiné, malé kabelky. Hojně k vidění byly také ledvinky, co nedávno ohlásily svůj velký cameback, přesto se pomalu dostávají do ústraní. Nahrazují je psaníčka všech tvarů a velikostí.

A právě kabelka se může stát třešničkou na dortu vašeho vzhledu. Už dávno neplatí pravidlo, že by měla korespondovat s obutím, proto se bez obav odvažte. Pořiďte si kabelku originální, co bude dominantou celému outfitu. Metalické odlesky zde budou šťavnatou korunou. Zvláště tehdy, když obléknete model v minimalistickém pojetí.