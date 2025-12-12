Žijeme vedle sebe a přitom mnohdy pro samou práci ani nevíme, po čem náš partner nebo partnerka doopravdy touží. V mnoha rodinách slouží vánoční svátky jako příležitost k výměně domácích spotřebičů a univerzálních voucherů, tato „burza“ však trochu postrádá původní spirituální smysl vánočního obdarovávání. Štědrovečerní dárek by měl především sdělovat, že o přání svých nejbližších víte a chcete jim je splnit. Nebo vyjádřit, co k nim cítíte, aniž byste o tom museli zdlouhavě mluvit.
Tipy na osobní dárky pro ženy a muže
Vymyslet osobitý dárek není snadné. Chce to totiž dobře znát svého partnera, jeho představy a nároky i smysl pro humor. Ženu, která několik let čeká na zásnubní prsten, pravděpodobně neuspokojí antistresový míček. Muže, který je v projevování citů spíše uzavřený, zase nepotěší erotické společenské hry. Obecně dárky s tematikou sexu nebo hraničním erotickým humorem patří na rozlučky se svobodou, ale ne pod stromeček. Vánoční dárky pro dospělé by měly být osobní, vkusné a hodnotné, především duchovně nebo emocionálně.
- Album vzpomínek
Nejkrásnější a nejhodnotnější dárky nedělá jen dobrá myšlenka a investované peníze, ale především čas, který jste jim obětovali. Pokud máte ještě schované lístky a programy z divadel, výstav a výletů, které jste spolu podnikli, můžete je doplnit fotkami, citáty či verši a sestavit album vzpomínek na uplynulý rok.
- Fotodárky
V kategorii vánočních dárků patří dary s motivem vlastních fotografií mezi nejoblíbenější. V dnešní době jsou sice natolik rozšířené, že trochu ztrácí na originalitě, ale stále mají své místo mezi vánočními evergreeny. Stejně jako Popelka nebo vanilkové rohlíčky oživují vzpomínky a přinášejí důvěrně známý pocit bezpečí. Polštáře, hrnečky, kalendáře, podložky pod myš a počítač, kryty na mobil a tak podobně připomínají uplynulý rok a chvíle, na které bychom neměli zapomínat. Kromě fotografií si dnes můžete v editorech upravit obrázek i text na míru, a věnovat tak exkluzivní dárek, který nikdo jiný nemá.
- Umělecké kousky s trochou symboliky
City se dají vyjádřit i méně adresně než tričkem s nápisem „Mám úžasnou ženu!“ Sněžítka a laciné sádrové vánoční figurky nechte pro děti a poohlédněte se po designových kouscích z dílny českých návrhářů a řemeslníků, které mají především symbolický význam.
- Drahé kameny a polodrahokamy
Každý drahý kámen má svůj smysl a léčivé účinky. Používají se také jako talismany pro štěstí, které pomáhají překlenout zdravotní problémy či nelehká životní období.
- Společné zážitky
Zážitkové dárky nejsou na trhu ničím novým. Pokud je chcete ještě něčím obohatit, vyberte takové, které spolu budete moci vzájemně sdílet, jako jsou pobyty pro dva, trocha odpočinku a intimity v lázních, akce se vzrušující špetkou adrenalinu nebo zkrátka jen výlety do přírody, kde spolu budete sami. Chvíle pohromadě a společné vzpomínky jsou nenahraditelné, spojují nás a posilují do těžkých dob.
Ženě, která vám dala své srdce, dejte symbolicky na oplátku to své! Na obrázku těžítko ze šumavské sklárny Liběnka
Luxusní dárky pro ženy i muže: šperky, hodinky a parfémy
Na rozdíl od oblečení a elektroniky mají šperky trvalou hodnotu a jejich citový význam s lety ještě roste, protože je v nich nejen kouzlo okamžiku, ale všech chvil a citů, které si s dárcem spojujeme. Ženy bývají náročné a občas si dárek raději samy vyberou, než aby to nechávaly na partnerech, šperky nevyjímaje. Toto uspořádání je oboustranně praktické, ale opět trochu ztrácí původní význam. Pokud chcete uchovat půvab překvapení, spíše než extravagantní bižuterii zvolte decentní minimalistický náhrdelník, náramek nebo prsten vhodný pro každou příležitost, který si své místo a využití vždy najde.
Hlavním šperkem gentlemana je jsou pak zcela neodmyslitelně hodinky. Stejně jako u dámských šperků platí, že ani hodinek nikdy není dost. K neformálním a cenově dostupným beaterům na běžné nošení se určitě hodí i další funkční modely. Např. oblekové hodinky, které se nosí na exkluzivnější pracovní či společenské příležitosti, voděodolné hodinky do náročnějších podmínek nebo efektní designové skeletonky. Dámské hodinky pak kromě sledování času musí plnit i funkci estetického doplňku.
A je tu ještě jeden sofistikovaný šperk, který žádný muž ani žena neodmítne. Parfém. Je decentní, neviditelný a přesto neuvěřitelně působivý. A nikdy nevoní stejně. Každý parfém se totiž propojuje s přirozenou vůní člověka a vytváří zcela unikátní esenci. Může být dráždivý a současně uklidňující, protože nám připomíná chvíle vzrušení i důvěry spojené s milovanou osobou.
A pokud se právě v této vůni společně najdete, může to být dokonalý dárek, který provoní každé Vánoce.
Spojte dárky s péčí o pleť!
Omamná vůně růží nebo levandule z Provence se také neukrývá jenom v parfémech. I v zimě ji najdete v přírodní kosmetice, která pomáhá pečovat o citlivou pleť.
- Kosmetické sady jako dárek pro ženu i pro muže
Trochu té vůně a laskavosti pak můžete svému protějšku věnovat v podobě luxusně zabalených kosmetických produktů. Například značka provensálské kosmetiky L’Occitane nabízí dámské i pánské kolekce zaměřené na pleť, tělo i vlasy.
- Ochrana pro ruce
Kůže na rukou v zimním období velmi trpí, nejen mrazem, ale i prudkým střídáním teplot. Krémy s vysokým podílem bambuckého másla pokožku chrání a starají se o to, aby bylo její pohlazení stále jemné a plné citu.
Kolekce Lumière d’Hiver přináší směs mrazivých citrusových tónů, které spojují grep a bergamotovou limetku
Obsah vznikl ve spolupráci se společností L’Occitane.