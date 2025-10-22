Ať se koukám kamkoli, jedna věc z módy nikdy nevyjde, a to jsou kozačky. Tedy až na letní prázdniny, kdy si berou dovolenou. Jinak jsou ale od podzimu do jara úžasným evergreenem, který se nosí k šatům, sukním, úzkým kalhotám či legínám. Dokonce i k šortkám, i když to už je opravdu hardcore a symbol odvahy, který sluší hlavně mladým dívkám.
Jinak jsou ale kozačky vděčný kousek botníku většiny žen bez ohledu na věk. Hlavně díky tomu, že se navrhují v různých výškách, pro úzká i širší lýtka, na podpatku, platformě, s rovnou podrážkou, barefoot atd. Dokážou být výrazné, ale také decentní a vkusné: elegantní a společenské, praktické na denní nošení do kanceláře, pohodlné vycházkové kozačky, případně zateplené zimní válenky.
Jaké jsou typy kozaček a který frčí v roce 2025?
Klasický tvar vysokých kozaček módním trendům příliš nepodléhá. Na přehlídkových molech je sice k vidění leccos, ale zimní ulice vybízejí především k ochraně před ledem, sněhem, bahnem a vodou. Pohodlí a bezpečí je zkrátka na prvním místě. Takže paráda stranou a vedou hlavně pořádně zateplené, voděodolné boty se širokou podrážkou! Spíš než jehlové podpatky vám stabilitu zajistí rovné podrážky, platformy nebo elegantní a současně praktický blokový podpatek. Právě blokový podpatek je must have nadcházející zimní sezony, ať už hranatý, rozšířený v dolní části nebo designově tvarovaný.
Pro své nohy uděláte to nejlepší, když pro cestu do města zvolíte široký podpatek. Je stabilnější, pohodlnější a nezapadá mezi nebezpečné „kočičí hlavy“.
Kotníkové boty vhodné pro mladé ženy:
Mládí má výhodu, že se mu odpustí prakticky cokoli a dívkám sluší leccos, čeho by se lekly i nejdivočejší sny Freddyho Krugera.
Kromě trochu tradičnějších polokozaček a už zmíněných chelsea boots můžete trochu popustit uzdu fantazii a nahodit:
- Vysoké a nízké kozačky
Posledních několik let musí vysoké kozačky bojovat o pozornost s kotníkovými polokozačkami, kterým se bůh ví proč říká „koně“. Jsou totiž praktičtější než vysoké kozačky: Lépe se nasazují a zouvají. Dají se nosit k sukni, úzkým, rovným i širokým kalhotám. Mohou si je dovolit i ženy se širšími lýtky a nepřijdete o ně, ani kdyby vám lýtko časem trochu přibylo. Kozaček pro širší lýtka (nebo s flexibilními vsadkami) totiž nebývá v obchodech mnoho. Tato partie je navíc problematická i při nakupování přes internet, protože tabulky velikostí mnohdy uvádějí pouze parametry chodidel. A určitě také znáte ten bodavý pocit zklamání a ránu v sebeúctě, když vám konečně přijde objednaný balíček, vlastně máte malé Vánoce, boty padnou jako ulité a pak zjistíte, že je nezapnete… Nebo zapnete, ale celý den strávíte se zaškrceným oběhem a jen doufáte, že to černé na nohou jsou pozůstatky zateplení a ne počínající nekróza.
Originální kozačky s vysokým přehnutým lemem, chlupaté kozačky i válenky vypadají nejlépe k přiléhavým legínám či krátké sukni
- Chelsea boots a combat boots
Ke kotníkovým botám patří i tzv. perka, robustnější nízké kozačky s rovnou podrážkou, která si pro své univerzální použití získala mezinárodní věhlas a popularitu pod názvem Chelsea, nebo také „Beatle boots“ . Hádáte správně, podle kapely The Beatles. Aspoň vidíte, že jejich kult stojí na desítkách let zkušeností. „Kombaty“ jsou zase inspirované vojenskými botami, takže mají propracovaný zevnějšek, ale jsou navržené i do náročnějšího terénu.
- Krajka, květy, zvířecí vzory a umělé kožešiny
Do trendů v obouvání rovněž pronikla vlna zájmu návrhářů o kožešiny. Některé značky také experimentují s barvami, krajkami a květinovými vzory. Extravagantní kozačky od Manolo Blahnika jsou sice mimo možnosti většiny z nás, ale například boty značky Laura Vita působí tak expresivně, jako by je namaloval Dalí, a přitom nejsou cenové nedostupné. Takový kousek chce ale odvahu, trochu exhibicionismu a velkou citlivost pro kombinování barev.
Kvalita vs. cena
Jako mladší jsem milovala kouzlo okamžiku, jehož součástí jsou i trendy, které se každý rok mění. Mít něco krásného a mít to teď! Co na tom, že to příští zimy nedožije... Na tuhle mladistvou potřebu dynamiky vsázejí i výrobci levnější obuvi, takže se kozačky dají koupit ve slevě i za několik stovek. Na obuv by však měla být kladena mnohem náročnější kritéria než na oblečení nebo kabelky. Kvalitní materiály a dobré ergonomické vlastnosti totiž něco stojí.
Výhody přírodní kůže: Že se přizpůsobí, není mýtus
Zní to možná paradoxně, ale přírodní kůže, byť je vlastně po smrti, je velmi životaschopná:
- Je trvanlivá a lépe snáší opotřebení
Obecně velmi zranitelný je ale semiš, který nesnáší vodu, prach, sníh a slané mapy, které po něm zůstávají. Dá se ale ošetřit speciálním kartáčem či nejjemnějším brusným papírem. U umělého semiše to zdaleka neplatí.
Před lety jsem svršek nové kožené boty rozřízla o železo záludně ukryté ve sněhu. Rána sice nebyla hluboká a na funkci neměla vliv, ale šrám na kráse byl opravdu bolestivý, hlavně proto, že nebyly zrovna levné. Ale jako dvojnásobná máma umím léčit nemalé odřeniny a s pomocí vosku se rána zahojila tak, že není na první pohled skoro vidět.
- Prodyšnost a přizpůsobivost
Kůže prostě dýchá a pomáhá udržet vlhkost uvnitř boty v rovnováze, což je důležité hlavně v zimě, kdy neustále přecházíme z přetopených prostor do mrazu. Skutečně si časem „sedne“ a do určité míry se dokáže přizpůsobit tvaru nohy (to se však nutně nemusí týkat lýtkové části, která bývá zpevněna, aby nepadala).
- Patina není na škodu
Kožené povrchy s věkem zrají stejně jako my a s používáním získávají charakter. Lehké škrábance dokáže kůže vstřebat a udržet správného ducha Divokého západu. Designéři toho často využívají a vytvářejí patinu umělou.
Nevýhody přírodní kůže:
Co znamená ekologická kůže?
Pro řadu lidí výhody přírodní usně nemohou vyvážit etické hledisko a zkrátka by se v kůži kdysi živého zvířete necítili dobře. Přestože vlastnosti přírodní kůže, které poznali už lidé v pravěku, se nedají ničím suplovat, snaží se výrobci nacházet a stále zlepšovat alternativy k přírodní kůži.
„Ekologická kůže“ má více výkladů...
„Ekologická kůže“ (tedy syntetická napodobenina kůže) je odolná proti poškrábání, a navíc se dá vyrábět v přesných odstínech a texturách. Bohužel levnější syntetika může časem praskat, odlupovat se, ztrácet texturu. I otázka ekologie je tu trochu komplikovaná, protože výroba syntetických náhražek kůže probíhá hlavně z PVC (polyvinylchloridu) a polyuretanu, tedy plastů, které mohou během své životnosti i po ní představovat hrozbu pro životní prostředí.
V případě méně kvalitní obuvi se také používají levná barviva a lepidla, o jejichž složení si rozhodně nedělám iluze. U bot, které k nám cestují z Dálného východu (navíc z továren s nelidskými pracovními podmínkami), aby zde byly na jednosezonní použití, je pak uhlíková stopa snad delší než čínská zeď.
Nevýhody syntetické obuvi
|
Eko kůže je pouze honosný název pro plast, říká obuvní stylistka
Existuje obuv ze skutečně ekologicky získaných materiálů?
Brzy však může být „eko kůže“, přesněji „bio kůže“, nejen reklamní tahák, ale skutečný pojem. Vývojáři už řadu let pracují na dalších inovacích a testují materiály z rostlinných zdrojů, odpadů či biomasy k získání vlastností přírodní kůže, které by však za sebou zanechávaly nižší ekologickou stopu. I když, jak uvádí online magazín Vogue.com, ani tato varianta zatím není úplně „eko-čistá“, protože při výrobě textilie bez plastu dochází obvykle ke spotřebě značného množství vody. A teď, Greto, raď!
Dokonalé řešení zřejmě neexistuje, ale tyto novější postupy na rostlinné bázi mají oproti PVC řadu výhod a některé značky na ně sázejí jako na udržitelnější alternativu.
Ananasová vlákna vyrobená z listů ananasovníku z jižního Mindanaa na Filipínách pro výrobu textilu.
Příklady materiálů z přírodních zdrojů:
- Piñatex je pružná a odolná přírodní „kůže“ z plstěných vláken ananasových listů. Je již v módním průmyslu používán jako alternativa k tenké kůži. Využívá se zatím spíše na kabelky, například u značky O2 Monde.
- Grape Leather, již využívá značka Pangaia, je vyrobená z odpadu italského vinařského průmyslu, který zahrnuje především hroznové stonky, slupka a semínka.
- Apple Skin, tedy „jablečná kůže“, z níž vyrábí Proto Fiori baleríny, je recyklovaná především z jablečných slupek a dalších biologických zbytků z výroby jablečného džusu.
- Cactus leather je materiál připomínající kůži, vyráběný z kaktusových listů (při výrobě batohů ho využívá firma ASK Scandinavia).
- Houbové mycelium, které se pěstuje na organickém odpadu, dokáže rovněž velmi dobře napodobit strukturu kůže, ale při jeho zpracování nevzniká tolik škodlivin.
- Pro výrobu bot se využívají i vlákna z eukalyptu (sneakersky Allbirds Dasher) i z cukrové třtiny.