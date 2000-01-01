Dříve předváděl modely Prada v Miláně, nyní míří do guvernérského úřadu. Čerstvě zvolený guvernér Iowy Rob Sand připomněl, že cesta do vysoké politiky může vést přes přehlídková mola. Není přitom jediný. Kdo další vyměnil modeling, nablýskané korunky a titulní strany magazínů za parlamentní, ministerská, a dokonce i prezidentská křesla?
Autor: koláž iDNES.cz
Americké volby mají alespoň v módních kruzích jednoho nečekaného hrdinu. Nově zvoleným guvernérem amerického státu Iowa se stal čtyřiačtyřicetiletý demokrat Rob Sand. Jeho životopis skrývá poměrně nečekanou kapitolu.
Autor: Davide Maestri/Penske Media via Getty Images, Getty Images
Než se vydal na politickou dráhu, živil se modelingem. Na kontě má přehlídky v Miláně a Paříži. Jeho největším zářezem je přehlídka pro módní dům Prada, šlo o pánskou kolekci pro jaro a léto 2003.
Autor: Davide Maestri/Penske Media via Getty Images, Getty Images
Tehdy bylo Sandovi dvacet let. Kromě toho pracoval pro japonskou značku Number (N)ine a návrháře Giuliana Fujiwaru.
Autor: Davide Maestri/Penske Media via Getty Images, Getty Images
Modelingem si přivydělával během studií politologie na Brownově univerzitě a později práv na University of Iowa.
Autor: Profimedia.cz
Kandidát Demokratické strany na guvernéra Rob Sand se synem Taitem, zatímco odevzdává svůj hlas v den voleb do Kongresu v Des Moine ve státě Iowa. (3. listopadu 2026)
Autor: ČTK
Borut Pahor, bývalý slovinský prezident (v letech 2012–2022) a premiér (2008–2012) začínal jako manekýn. Modelingem si přivydělával během studia politologie a veřejné správy v Lublani. Díky své minulosti dostal přezdívku Barbie.
Autor: Reuters
Sám později vzpomínal, že první zkušenosti před kamerou a na přehlídkovém mole mu pomohly získat sebevědomí. Po odchodu z vrcholné politiky se k modelingu částečně vrátil.
Autor: Reuters
V roce 2025 se třeba stal tváří reklamní kampaně značky, která se specializuje na výrobu pyžam. Snímky vyvolaly bouři na slovinských sociálních sítích. Mnozí uživatelé se cítili pohoršeni a psali o „degradaci prezidentské funkce“.
Autor: Borut Pahor / Instagram
Mara Carfagna je bývalá fotomodelka, televizní hvězda, moderátorka a účastnice Miss Itálie 1997, kde skončila šestá. Pózovala také pro pánský magazín Maxim.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2008 ji Silvio Berlusconi jmenoval ministryní pro rovné příležitosti. Později byla místopředsedkyní poslanecké sněmovny a ministryní pro jižní Itálii.
Autor: Photo by Dennis Oulds/Central Press/Hulton Archive/Getty Images, Profimedia.cz
Její jmenování v roce 2008 vyvolalo pozornost nejen italských médií. A to i díky nemístným poznámkám samotného Berlusconiho na její adresu. Nechal se třeba veřejně slyšet, že by si ji vzal, kdyby nebyl už ženatý, prohodil také cosi o právu první noci. Carfagna byla ve své době označována za nejkrásnější ministryni na světě.
Autor: Profimedia.cz
Před vstupem do izraelské politiky pracovala Orly Levy jako modelka a moderátorka talkshow. V roce 2009 se dostala do Knesetu, od roku 2020 zastávala funkci ministryně pro posílení a rozvoj komunity.
Autor: Profimedia.cz
Změna kariéry je zde vcelku pochopitelná, Levy je totiž dcerou bývalého izraelského ministra zahraničí Davida Levyho. Zpočátku byla brána spíše jako hvězdička, vybudovala si však silné jméno především v sociálně orientované politice, je odbornicí na téma dětských práv.
Autor: ČTK
Vítězka Miss Universe z roku 1981 Irene Sáez začala lokálně. V roce 1992 byla zvolena starostkou čtvrti Chacao v Caracasu.
Autor: Profimedia.cz
Avšak už o šest let později kandidovala na prezidentku Venezuely, přičemž zpočátku patřila k favoritům voleb.
Autor: ČTK
Měla k tomu koneckonců potřebnou průpravu. Během cest po světě v době svého panování jako Miss Universe dokázala souběžně na univerzitě studovat politickou vědu. Ve volbách ovšem skončila až třetí s pouhými 2,82 procenty hlasů.
Autor: ČTK
Češka Monika Brzesková, rozená Žídková, má na kontě hodnotná ocenění: v roce 1995 vyhrála Miss České republiky a také Miss Europe.
Autor: Archiv MF DNES
Dlouhá léta působila jako modelka a moderátorka.
Autor: Archiv MF DNES
Zůstala přitom věrná rodným Kravařům, kde se v roce 2014 stala starostkou.
Autor: Jan Smekal
V roce 2025 byla zvolena poslankyní a v současné době je i místopředsedkyní KDU-ČSL.
Autor: Filip Fojtík, MAFRA
Osobností s mnoha talenty je Tanja Karpela. V mládí se živila jako modelka spodního prádla.
Autor: ČTK
Jako dvacetiletá zvítězila v soutěži Miss Finsko 1991, což jen dále podpořilo její úspěšnou modelingovou kariéru.
Autor: ČTK
V roce 1999 byla Tanja Karpela zvolena do finského parlamentu, v letech 2003 až 2007 působila jako ministryně kultury.
Autor: Profimedia.cz
Dagmar Wöhrlová (vlevo dole) získala v roce 1977 titul Miss Německo, ocitla se také na předních příčkách soutěží Miss International, Miss World a Miss Europe.
Autor: Photo by Dennis Oulds/Central Press/Hulton Archive/Getty Images, Getty Images
Následně pracovala jako fotomodelka, díky výdělkům z modelingu dokázala finančně utáhnout studium práv.
Autor: Photo by Dennis Oulds/Central Press/Hulton Archive/Getty Images, Getty Images
V letech 1994 až 2017 byla Dagmar Wöhrlová poslankyní německého Spolkového sněmu a v letech 2005 až 2009 působila jako státní tajemnice na ministerstvu hospodářství.
Autor: ČTK
Do Spolkového sněmu sněmu byla Dagmar Wöhrlová (vlevo) zvolena celkem šestkrát, v roce 2017 odešla do politického důchodu.
Autor: Profimedia.cz
Vítězka Miss Belgie 1991 Anke Van Dermeerschová (uprostřed) vystudovala práva a přivydělávala si přitom modelingem.
Autor: Profimedia.cz
Dlouho se pak živila jako advokátka, než se v roce 2003 stala senátorkou a později dokonce místopředsedkyní senátu. Od roku 2019 je poslankyní vlámského parlamentu.
Autor: Profimedia.cz
Nejen příběh Anke Van Dermeerschové ukazuje, že soutěže miss, modeling a politika k sobě mají překvapivě blízko. Především ženy se mohou proslavit, naberou potřebné sebevědomí a kontakty, než se stanou váženými političkami.
Autor: Profimedia.cz
Jamajská politička Lisa Hanna má na kontě výhru v soutěži Miss World 1993. Jamajčanky jsou mimochodem v této soutěži mimořádně úspěšné, Hanna byla už třetí držitelkou prestižního titulu.
Autor: Profimedia.cz
Úspěšně dokončila studium na vysoké škole a zahrála si v romantické komedii, natáčela také vlastní podcast a moderovala několik populárních pořadů. V politice je Hanna (vpravo) od roku 2007. Byla poslankyní jamajského parlamentu a v letech 2012 až 2016 ministryní mládeže a kultury.
Autor: Profimedia.cz
Benjamínkem našeho seznamu je osmadvacetiletá Lesego Chombo z Botswany. Chombo je, chtělo by se říct, profesionální účastnicí soutěží krásy. První vyhrála už v roce 2012. V roce 2022 byla korunována jako Miss Botswana, svou domovinu reprezentovala na Miss World a získala titul Miss Afrika.
Autor: Profimedia.cz
Lesego Chombo je vystudovaná právnička a v listopadu 2024 byla jmenována ministryní pro mládež a genderové otázky v botswanské vládě.
Autor: Profimedia.cz