Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Missky i modelové v politice. Kdo vyměnil přehlídková mola za politickou moc?

Karolína Snellgrove
Fotočlánek   11:31
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Z modellingu do politiky Americké volby mají alespoň v módních kruzích jednoho nečekaného hrdinu. Nově... Než se vydal na politickou dráhu, živil se modelingem. Na kontě má přehlídky v... Tehdy bylo Sandovi dvacet let. Kromě toho pracoval pro japonskou značku Number... Modelingem si přivydělával během studií politologie na Brownově univerzitě a... Kandidát Demokratické strany na guvernéra Rob Sand se synem Taitem, zatímco... Slovinským prezidentem zůstane Borut Pahor, ve druhém kole porazil Marjana... Borut Pahor Bývalý slovinský prezident Borut Pahor pózuje v reklamě na pyžamo. (28.... Mara Carfagna je bývalá fotomodelka, televizní hvězda, moderátorka a účastnice... V roce 2008 ji Silvio Berlusconi jmenoval ministryní pro rovné příležitosti.... Její jmenování v roce 2008 vyvolalo pozornost nejen italských médií. A to i...
Dříve předváděl modely Prada v Miláně, nyní míří do guvernérského úřadu. Čerstvě zvolený guvernér Iowy Rob Sand připomněl, že cesta do vysoké politiky může vést přes přehlídková mola. Není přitom jediný. Kdo další vyměnil modeling, nablýskané korunky a titulní strany magazínů za parlamentní, ministerská, a dokonce i prezidentská křesla?

Americké volby mají alespoň v módních kruzích jednoho nečekaného hrdinu. Nově zvoleným guvernérem amerického státu Iowa se stal čtyřiačtyřicetiletý demokrat Rob Sand. Jeho životopis skrývá poměrně nečekanou kapitolu. Než se vydal na politickou dráhu, živil se modelingem. Na kontě má přehlídky v Miláně a Paříži.

Z modellingu do politiky
Americké volby mají alespoň v módních kruzích jednoho nečekaného hrdinu. Nově zvoleným guvernérem amerického státu Iowa se stal čtyřiačtyřicetiletý demokrat Rob Sand. Jeho životopis skrývá poměrně nečekanou kapitolu.
Než se vydal na politickou dráhu, živil se modelingem. Na kontě má přehlídky v Miláně a Paříži. Jeho největším zářezem je přehlídka pro módní dům Prada, šlo o pánskou kolekci pro jaro a léto 2003.
Tehdy bylo Sandovi dvacet let. Kromě toho pracoval pro japonskou značku Number (N)ine a návrháře Giuliana Fujiwaru.
Modelingem si přivydělával během studií politologie na Brownově univerzitě a později práv na University of Iowa.
35 fotografií

Jeho největším zářezem je přehlídka pro módní dům Prada, šlo o pánskou kolekci pro jaro a léto 2003. Kromě toho pracoval pro japonskou značku Number (N)ine a návrháře Giuliana Fujiwaru.

Modelingem si přivydělával během studií politologie na Brownově univerzitě a později práv na University of Iowa. Ač hojně přetřásaný, Rob Sand není zdaleka jediný, kdo se z přehlídkových mol dostal do vysoké politiky.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy

Slavní, kteří si pozměnili jméno.

Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že...

Sexy, průsvitné, oblečené obráceně. Šaty Jane Birkinové se zapsaly do dějin

Na první pohled něžný, téměř éterický model Jane Birkinové odhaloval trochu...

Šedesátky byly v módě dobou divokou a revoluční. S nástupem minisukní začaly ženy dávat své křivky nebývale na odiv. Hluboký dekolt byl však stále do velké míry tabu. Proto háčkované šaty herečky...

Kdo je teď nejvíc sexy a v kurzu? Tyto celebrity pobláznily svět

Slavní, o kterých se mluví.

O kom si lidé šuškají? Podívejte se do naší galerie, které hvězdy nyní nedají lidem spát. Ať už díky hereckým výkonům, velkorysosti nebo otevřenosti. Užívají si svůj moment, kdy jsou na výslunní....

Myslíte si, že jíte zdravě? Těchto 20 potravin vás množstvím cukru překvapí

Cukr se neukrývá jen ve sladkostech. Překvapivě velké množství ho mohou...

Cukr se neukrývá jen ve sladkostech. Překvapivě velké množství ho mohou obsahovat i potraviny, které běžně považujeme za zdravé. Kolik kostek cukru se ukrývá v ochuceném jogurtu, snídaňových...

Rodina má jedenáct dětí a další je na cestě. V plánu jich mají dvacet

Karissa Collinsová

Dvaačtyřicetiletá Karissa Collinsová z Texasu má doma už jedenáct dětí a brzy přivede na svět další. Nejstaršímu potomkovi je patnáct. Těhotenství pro ni není vždy procházkou růžovým sadem, přesto...

KVÍZ: Svatomartinské tradice, husa i víno. Co všechno víte o svatém Martinovi?

svatý Martin

Křupavá pečená husa, první doušek mladého vína a napjaté vyhlížení sněhových vloček – svátek svatého Martina patří k nejoblíbenějším milníkům podzimu. Víte, kde se vzala tradice svatomartinských...

vydáno 10. listopadu 2026

Modrooký krasavec pobláznil svět. Jak vypadá jeden z nejžádanějších modelů?

Slavný model má neskutečně uhrančivý pohled.

Lucky Blue Smith je americký supermodel, hudebník a influencer, který se stal jednou z nejvýraznějších tváří světové módy v éře sociálních sítí. A není divu. Jeho šarm i píle nedá mnohým spát. Hrdě...

10. listopadu 2026  8:34

Nepostradatelná vláknina. Kolik jí sníst a v čem je jí nejvíce?

Ilustrační snímek

Denně bychom této důležité živiny měli zkonzumovat asi 20 až 35 gramů, většina z nás se ale nedostane ani na polovinu doporučeného množství. Co s tím a v čem ji doplnit?

10. listopadu 2026  4:30

Dobré jsou i ty špatné. Emoce mají vliv na naše zdraví, neskrývejte je

Ilustrační snímek

Vězte, že tady vůbec neplatí, že „méně je více“! Pokud jde o náš citový život, je lepší prožívat ho v celém jeho spektru, včetně pozitivních pocitů, ale i těch negativních. Vysloveně žádoucí jsou od...

10. listopadu 2026  4:30

Jak si víc užívat dobrou kávu? Občas pít i tu příšernou, říká barista z Británie

Premium
Britský barista James Hoffmann (15. října 2026)

Kdysi mu káva vůbec nechutnala, dnes patří k jejím největším světovým znalcům. Britský barista James Hoffmann se stal mistrem světa, založil úspěšnou pražírnu a napsal knihu Bible kávy, která nyní...

10. listopadu 2026

I obyčejná chůze může škodit. Proč vás při procházce bolí záda?

ilustrační snímek

Chůze patří k nejpřirozenějším a nejzdravějším druhům pohybu. Jenže i obyčejná procházka může někdy skončit nepříjemnou bolestí zad. Na vině přitom nemusí být jen problémy s páteří, ale také...

10. listopadu 2026

Sexy, průsvitné, oblečené obráceně. Šaty Jane Birkinové se zapsaly do dějin

Na první pohled něžný, téměř éterický model Jane Birkinové odhaloval trochu...

Šedesátky byly v módě dobou divokou a revoluční. S nástupem minisukní začaly ženy dávat své křivky nebývale na odiv. Hluboký dekolt byl však stále do velké míry tabu. Proto háčkované šaty herečky...

10. listopadu 2026

Je vám špatně po tučném jídle? Dechový test může odhalit příčinu, říká biochemik

Premium
Petr Kocna

Dech není jen zpráva z plic. Každý výdech v sobě nese stopy toho, co se odehrává v celém těle. Jsou v něm až stovky látek, jejichž rozbor může odhalit některé poruchy trávení, infekci nebo ukázat,...

9. listopadu 2026

Missky i modelové v politice. Kdo vyměnil přehlídková mola za politickou moc?

Osobností s mnoha talenty je Tanja Karpela. V mládí se živila jako modelka...

Dříve předváděl modely Prada v Miláně, nyní míří do guvernérského úřadu. Čerstvě zvolený guvernér Iowy Rob Sand připomněl, že cesta do vysoké politiky může vést přes přehlídková mola. Není přitom...

9. listopadu 2026  11:31

Děti v domovech nepotřebují jenom hračku. Platforma Blíž domovu ukazuje, co jim chybí víc

Ve spolupráci
Blíž domovu je první dárcovská platforma pro dětské domovy, která po celé České...

Jak pomáhat dětským domovům? Nejde jen o další hračky nebo oblečení, děti mnohdy potřebují doučování, zážitky, odbornou pomoc nebo někoho, kdo dětem věnuje svůj čas. Je pro nás důležité, aby podpora...

9. listopadu 2026

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy

Slavní, kteří si pozměnili jméno.

Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že...

9. listopadu 2026  8:06

Ani na podzim se nevzdávejte ženskosti. Noste šaty a vrstvěte

Luxusní hedvábné šaty v jedinečném koňakovém odstínu přinesou podzimnímu...

Ani chladnější počasí ženskost nezastaví! Šatů ani sukní se nemusíte vzdát jen proto, že už venku není léto. Jen je noste chytře.

9. listopadu 2026  4:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.