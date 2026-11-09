Americké volby mají alespoň v módních kruzích jednoho nečekaného hrdinu. Nově zvoleným guvernérem amerického státu Iowa se stal čtyřiačtyřicetiletý demokrat Rob Sand. Jeho životopis skrývá poměrně nečekanou kapitolu. Než se vydal na politickou dráhu, živil se modelingem. Na kontě má přehlídky v Miláně a Paříži.
Jeho největším zářezem je přehlídka pro módní dům Prada, šlo o pánskou kolekci pro jaro a léto 2003. Kromě toho pracoval pro japonskou značku Number (N)ine a návrháře Giuliana Fujiwaru.
Modelingem si přivydělával během studií politologie na Brownově univerzitě a později práv na University of Iowa. Ač hojně přetřásaný, Rob Sand není zdaleka jediný, kdo se z přehlídkových mol dostal do vysoké politiky.
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