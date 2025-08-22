Amanda je vůbec první aktivní vojenskou příslušnicí, která se účastní soutěže Miss Universe Canada. Nyní je kapitánkou a důstojnicí leteckého inženýrství v Královském kanadském letectvu a aktuálně dokončuje magisterské studium fyziky a vesmírných věd na Královské vojenské akademii v Kanadě.
Aby si Amanda splnila svůj sen stát se astronautkou, od dětství prý strategicky budovala kariéru zaměřenou na vesmír. Její oddanost jí vynesla nejvyšší ocenění v akademickém a vojenském výcviku a také nedávné prestižní stipendium na International Space University.
„Myslím, že jít si za svými sny může každý. Nikdy se jich nevzdávejte a dělejte to, co je vašemu srdci nejbližší,“ vzkázala. Kráska už slouží osm let v kanadských ozbrojených silách a je specialistkou na vojenskou vesmírnou oblast. Pracuje na ochraně a obraně Kanady a jejích občanů analýzou kritických vesmírných událostí, jako jsou vypuštění a srážky satelitů. „Jsem nesmírně vděčná za své zkušenosti se spoluprací s mezinárodními armádami,“ uvedla hrdě.
Když nepracuje, najdete ji na fotbalovém hřišti, volejbalovém hřišti nebo v posilovně. Soutěžila ve fotbale i volejbalu na národní úrovni a ráda trénuje mladé dívky ve své komunitě. Je také vášnivou milovnicí hudby, zpívá a hraje na klavír a kytaru. „Jsem hrdá na to, že bořím stereotypy a zároveň inspiruji ostatní, aby sahali ke hvězdám – obrazně i doslova,“ doplnila pro Miss Universe Canada kráska, která se jen tak něčeho nezalekne.