Amanda Alesová z Kanady opravdu nemá nízké cíle. Už jako malá si vysnila, že se podívá do vesmíru a bude zároveň královnou krásy. A to se jí možná už brzy splní. Na let do vesmíru má dostatečné vzdělání a brzy i dostatek zkušeností. A se svou krásou má velkou šanci i na vysněnou výhru v soutěži krásy.
Amanda má velké ambice.

Amanda je vůbec první aktivní vojenskou příslušnicí, která se účastní soutěže Miss Universe Canada. Nyní je kapitánkou a důstojnicí leteckého inženýrství v Královském kanadském letectvu a aktuálně dokončuje magisterské studium fyziky a vesmírných věd na Královské vojenské akademii v Kanadě.

Aby si Amanda splnila svůj sen stát se astronautkou, od dětství prý strategicky budovala kariéru zaměřenou na vesmír. Její oddanost jí vynesla nejvyšší ocenění v akademickém a vojenském výcviku a také nedávné prestižní stipendium na International Space University.

„Myslím, že jít si za svými sny může každý. Nikdy se jich nevzdávejte a dělejte to, co je vašemu srdci nejbližší,“ vzkázala. Kráska už slouží osm let v kanadských ozbrojených silách a je specialistkou na vojenskou vesmírnou oblast. Pracuje na ochraně a obraně Kanady a jejích občanů analýzou kritických vesmírných událostí, jako jsou vypuštění a srážky satelitů. „Jsem nesmírně vděčná za své zkušenosti se spoluprací s mezinárodními armádami,“ uvedla hrdě.

Když nepracuje, najdete ji na fotbalovém hřišti, volejbalovém hřišti nebo v posilovně. Soutěžila ve fotbale i volejbalu na národní úrovni a ráda trénuje mladé dívky ve své komunitě. Je také vášnivou milovnicí hudby, zpívá a hraje na klavír a kytaru. „Jsem hrdá na to, že bořím stereotypy a zároveň inspiruji ostatní, aby sahali ke hvězdám – obrazně i doslova,“ doplnila pro Miss Universe Canada kráska, která se jen tak něčeho nezalekne.

