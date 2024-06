Soutěže krásy boří tabu. Oslavují změnu pohlaví, kypré tvary i vyšší věk

Sara Millikenová. Nová vítězka soutěže krásy Miss Alabama váží 150 kilogramů. (červen 2024)

Baculka na Miss Alabama

Národní americká soutěž Miss čelí kritice poté, co udělila titul „Miss Alabama“ třiadvacetileté ženě, která je na první pohled obézní. Sarah Millikenová po korunovaci vyjádřila své „body positive“ poselství, které vyvolalo kromě obdivu i odpor na sociálních sítích. Žena se proti hejtům okamžitě ohradila.

„Všechno, co napíšete na klávesnici, může mít na lidi trvalý vliv. Přestože mě se to zatím netýká, někteří lidé si kvůli tomu mohou udělat hrozné věci,“ nechala se slyšet. Podle mnohých jde o příklad, kdy hnutí „body positivity“ došlo do extrémů a začíná odporovat zdravému životnímu stylu.

Nová Miss Alabama je přitom rozhodnutá nenechat se zadržet tvrdou kritikou a připravit se na národní finále, které se odehraje na Floridě na letošní Den Díkuvzdání. Millikenová, která vyhrála v soutěži až na třetí pokus, má nyní podle svých slov konečně možnost podpořit „pozitivní sebeobraz rozvíjením přirozené vnitřní krásy“.

Organizátoři soutěže se během období ostré kritiky postavili za vítězku.„Rovnátka, brýle, kožní problémy, různá výška i hmotnost, to vše je součástí vytváření jedinečných individualit, kterými všichni jsme a které chceme oslavovat,“ uvádí se na oficiálním webu.

Kromě hejtů přiznala vítězka i neuvěřitelnou podporu, které se jí dostává z celého světa. Během jediného večera získala přes 2 500 nových sledujících na sociálních sítích.