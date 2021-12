Zima přeje minisukním. Vyberte si tu pravou pro vaši figuru i styl

Na vskutku rozsáhlém módním poli nalezneme hned několik oděvů a doplňků s pomyslnou nálepkou lacinosti. A minisukně k nim patří, jenže mnohdy neprávem.

Když se totiž řekne mini, většina z nás si vybaví až příliš odhalené kůže. Oblečení připomínající spíš bederní roušku, která toho příliš neschová, ukazuje víc, než je třeba. Navíc si většina z nás asi pomyslí, že na tento oděv již nemá věk nebo postavu.

Možná právě vy patříte k těm, co mají plus size linie, nebo si to aspoň myslíte, třebaže nosíte velikost 38. Ani plnější tvary však nejsou důvodem k tomu, abyste se vzdala ženskosti a schovávala se za oversize oblečení, které postavě opticky přidává kilogramy.

Pamatujte na základní stylingové pravidlo, které říká, že aspoň jeden kousek v outfitu by měl kopírovat vaše křivky a zdůraznit siluetu. Minisukně jsou v tomto směru žhavým esem.

Vyšší dívčí

Ano, soudnost je rozhodně na místě, přesto si minisukni může dovolit většina žen. Zejména na podzim a v zimě, kdy nosíme zkrácené délky v kombinaci s černými punčocháči či hřejivými úplety.

Vsadit můžete na klasiku v podobě denimové sukně, se kterou nic nezkazíte. Co ale poslechnout aktuální trendy a vynést sukni maximálně elegantní? Velkým hitem se letos staly působivé tvídové modely lichotivě rovného střihu.

Specifickou tkaninu, kterou proslavila legendární Coco Chanel a nosila ji s oblibou mimo jiné Jacqueline „Jackie“ Kennedyová-Onassisová, není třeba dlouze představovat. Jeden by řekl, že právě tvídová sukně vynikne pouze v elegantní variantě, jenže tvíd si perfektně rozumí taktéž s ležérností.

Kromě halenky tak lze tvídovou mini propojit s hrubou pleteninou v podobě roláku s moderními nabíranými rukávy. U výběru bot se nemusíte držet jen podpatků, které se v tomto případě zdají být nejlepší volbou. Nedbalá elegance unese také šněrovací kotníkové boty či populární obuv s masivní track podešví.

Na vlně smyslnosti

Víte, jaký materiál je vůbec nejvíc sexy? Ano, správně, je to kůže a koženka. Jenže ani přes prvoplánový punc sukně z tohoto materiálu nemusejí nositelce uškodit a balancovat na hraně nevkusu. Ovšem opatrné by měly být majitelky většího zadečku či širších stehen, protože v kůži a kožence vyniknou veškeré nedostatky.

Jakmile koženou či koženkovou sukni zkombinujete s konzervativnějšími oděvy a uberete na černé barvě, která je sama o sobě tvrdá, může vzniknout velmi líbivý outfit.

Tip: Pro optické protažení postavy a zeštíhlení spodní části těla vybírá mnoho dam u kratších délek sukní nevhodnou obuv v podobě mušketýrek. Kozačky nad kolena ale nejenže jsou aktuálně lehce za trendy vlnou, ale také podpoří lacinost, navíc jen zdůrazní nedostatky. Namísto punčoch s oky vyberte variantu bez dalšího zdobení. Nezapomínejte, že méně je mnohdy více.

Příliv hravosti

Květinový vzor, světlý denim, pastelové barvy, kanýry, to jsou počiny hodné spíš módy v období veselého jara a léta, přesto s nimi neuděláte chybu ani při teplotě pohybující se kolem nuly. Klidně vyneste oblíbenou sukni, kterou jste si pořídila na letní dovolené, kde se to hemží barvami.

Chcete na romantické schůzce zaujmout a máte vybranou něžnou, sladce růžovou sukni s volánky? Proč ne! Jak už bylo zmíněno, důležité je totiž následné propojení se svrchními oděvy. Takový minimalistický svetr, rolák či bílá košile se snesou i s extravagantnější sukní.

Tip: Jakékoli výrazné a na první pohled dominantní oděvy poutají pozornost na tu část postavy, kterou oblékají. Což může uškodit, ale také pomoct. Potřebujete odpoutat pozornost od sedacích partií v minisukni? Pak si vyberte úplet, který v oblasti ramen disponuje zajímavým nápadem. Ať už jde o zdobný prvek v podobě krajky, nášivek, šněrování či geometrického vzoru.