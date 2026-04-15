Alena Schillerová
Opět to tak vyšlo, že i v nové vládě reprezentují polovinu populace jen dvě ženy. Nutno dodat, že obě, jak ministryně financí Alena Schillerová, tak i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, jsou v módní rovině mimořádně zajímavé.
Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove
U nás na Ostravsku bychom řekli, že Alena Schillerová bývala často až moc „vyťaťkaná“, moc nalíčená, nosila přemíru navzájem se bijících doplňků a šperků, zkrátka že se až moc snažila.
V poslední době ovšem „zešedla“. A je to dobře. Její dříve velmi barevný, mnohdy kýčovitý šatník je nyní tlumený, sofistikovaný, působí státnicky. A tak ji konečně můžu dát s čistým svědomím za příklad. A to především korpulentním ženám. Schillerová svým oblým křivkám umí zalichotit pomocí pár jednoduchých triků.
Tak především: obléká jednobarevné kousky, které nepřitahují mnoho pozornosti: malé černé šaty, dvouřadý vlněný kabát, sportovní sako, klasická košile, blůzka s vázačkou… Z nich je schopná poskládat i velmi trendy monochromatický outfit, tedy celý laděný do jedné barvy.
Ačkoliv pro ni byly dříve charakteristické velké výrazné vzory, ty již v jejím šatníku nenajdeme. Jak vidno, v módě se dovzdělala, případně ji někdo dovzdělal. Uvědomuje si, že velké obrazce přidávají na objemu. Dovolí si tak pouze střídmé, univerzální vzory: kohoutí stopu nebo jemný proužek.
Zadruhé: obléká tlumené barvy. Ta tam je doba, kdy nosila žlutá saka. Nyní v jejím šatníku dominuje černá a bílá s doteky kobaltové, holubičí šedi a bordó. Dokázala dát vale i svému oblíbenému doplňku, bez kterého ještě před pár lety nedala ani ránu: křiklavě barevným hedvábným šátkům.
Zatřetí, po letech tápání se konečně rozhodla, který výstřih jí sluší. V minulosti střídala jeden typ výstřihu za druhým: kulatý, lodičkový, srdcový, do véčka… Málokterý její figuře prospěl. Nyní je pro ni typická vázačka, která působí velmi elegantně a opticky protáhne trup, což menším, korpulentnějším dámám prospívá.
Jinými slovy řečeno, do jejího šatníku se vloudila jednoduchost. Možná si vzala k srdci legendární poučku Coco Chanel o jednom doplňku, který se má před odchodem z domu odložit. Výkony Aleny Schillerové tedy nyní hodnotím veskrze kladně, s občasnými výkyvy do obou stran.
Oním výkyvem na méně šťastnou stranu je především příliš upnuté oblečení, pod kterým se jí někdy rýsuje nejen spodní prádlo, ale namnoze i každý záhyb těla.
Na opačné straně spektra jsou pak velké večerní toalety, které Schillerová vynesla letos na ples v Intru v Brně a na dvoje poslední předávání státních vyznamenání. Jejím receptem na úspěch jsou zajímavé barvy – mocha, pastelová růžová a námořnická modrá — luxusní splývavé látky a jednoduchý střih.