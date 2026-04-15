Umírněná Schillerová a přísná Malá. Jak se oblékají političky vládních stran

Karolína Snellgrove
Od posledních parlamentních voleb brzy uběhne půl roku. Nazrál tedy čas, abychom novou vládu zhodnotili – tentokrát ovšem ne z politického, nýbrž z módního hlediska. A protože pánové toho mnoho nepředvádějí, posviťme si na ministryně a další výrazné ženy vládních stran.
Část 1/5

Alena Schillerová dokazuje, že jednoduchost může působit velmi státnicky.

Alena Schillerová

Opět to tak vyšlo, že i v nové vládě reprezentují polovinu populace jen dvě ženy. Nutno dodat, že obě, jak ministryně financí Alena Schillerová, tak i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, jsou v módní rovině mimořádně zajímavé.

Karolína Snellgrove

Očima módní redaktorky OnaDnes.cz Karolíny Snellgrove

U nás na Ostravsku bychom řekli, že Alena Schillerová bývala často až moc „vyťaťkaná“, moc nalíčená, nosila přemíru navzájem se bijících doplňků a šperků, zkrátka že se až moc snažila.

V poslední době ovšem „zešedla“. A je to dobře. Její dříve velmi barevný, mnohdy kýčovitý šatník je nyní tlumený, sofistikovaný, působí státnicky. A tak ji konečně můžu dát s čistým svědomím za příklad. A to především korpulentním ženám. Schillerová svým oblým křivkám umí zalichotit pomocí pár jednoduchých triků.

Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal

Tak především: obléká jednobarevné kousky, které nepřitahují mnoho pozornosti: malé černé šaty, dvouřadý vlněný kabát, sportovní sako, klasická košile, blůzka s vázačkou… Z nich je schopná poskládat i velmi trendy monochromatický outfit, tedy celý laděný do jedné barvy.

Ačkoliv pro ni byly dříve charakteristické velké výrazné vzory, ty již v jejím šatníku nenajdeme. Jak vidno, v módě se dovzdělala, případně ji někdo dovzdělal. Uvědomuje si, že velké obrazce přidávají na objemu. Dovolí si tak pouze střídmé, univerzální vzory: kohoutí stopu nebo jemný proužek.

Zadruhé: obléká tlumené barvy. Ta tam je doba, kdy nosila žlutá saka. Nyní v jejím šatníku dominuje černá a bílá s doteky kobaltové, holubičí šedi a bordó. Dokázala dát vale i svému oblíbenému doplňku, bez kterého ještě před pár lety nedala ani ránu: křiklavě barevným hedvábným šátkům.

Zatřetí, po letech tápání se konečně rozhodla, který výstřih jí sluší. V minulosti střídala jeden typ výstřihu za druhým: kulatý, lodičkový, srdcový, do véčka… Málokterý její figuře prospěl. Nyní je pro ni typická vázačka, která působí velmi elegantně a opticky protáhne trup, což menším, korpulentnějším dámám prospívá.

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku ministryně financí Alena Schillerová. (2. února 2026)
Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení spotřební daně. Opatření začne platit 8. dubna. Je to situace, kterou připouští zákon o cenách,“ řekla po mimořádném jednání vlády ministryně financí za ANO Alena Schillerová. (2. dubna 2026)
Jednání vlády. Na snímku přichází ministryně financí Alena Schillerová. (30. března 2026)
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na slavnostní premiéře dokumentárního filmu Lívia zachycující život bývalé první dámy Lívie Klausové. (12. března 2026)
94 fotografií

Jinými slovy řečeno, do jejího šatníku se vloudila jednoduchost. Možná si vzala k srdci legendární poučku Coco Chanel o jednom doplňku, který se má před odchodem z domu odložit. Výkony Aleny Schillerové tedy nyní hodnotím veskrze kladně, s občasnými výkyvy do obou stran.

Oním výkyvem na méně šťastnou stranu je především příliš upnuté oblečení, pod kterým se jí někdy rýsuje nejen spodní prádlo, ale namnoze i každý záhyb těla.

Na opačné straně spektra jsou pak velké večerní toalety, které Schillerová vynesla letos na ples v Intru v Brně a na dvoje poslední předávání státních vyznamenání. Jejím receptem na úspěch jsou zajímavé barvy – mocha, pastelová růžová a námořnická modrá — luxusní splývavé látky a jednoduchý střih.



15. dubna 2026

Umírněná Schillerová a přísná Malá. Jak se oblékají političky vládních stran

Alena Schillerová, Taťána Malá, Zuzana Mrázová

Od posledních parlamentních voleb brzy uběhne půl roku. Nazrál tedy čas, abychom novou vládu zhodnotili – tentokrát ovšem ne z politického, nýbrž z módního hlediska. A protože pánové toho mnoho...

15. dubna 2026

