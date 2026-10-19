Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Miminko pohodář pobavilo sociální sítě. Co se skrývá za roztomilým videem

Autor:
  20:01
Video zachycující novorozence, který má překřížené nohy a ruce ležérně založené za hlavou se během pár dnů stalo virálním. Na sociálních sítích vyvolalo vlnu humorných i dojatých komentářů, mezi nimiž vévodily ty, které miminku přisuzovaly pohodářskou povahu a srovnávaly ho s dospělým, jenž se rozvaluje na pláži.

„Právě se narodil a už se hodil do důchodového módu,“ poznamenal jeden z diskutujících. „To se mu to relaxuje, když ještě nemá žádné dluhy,“ přisadil si jiný.

Video relaxujícího novorozence sdílel na svém facebookovém profilu neonatolog Dr. Islam Eldeh z porodnice v egyptské Káhiře a následně ho přesdílely stovky účtů také na Instagramu, TikToku i síti X. V době, kdy svět zmítá jedna krize za druhou, zřejmě lidé prahnou po trošce té roztomilosti, kterou právě zmíněné záběry doručily mírou vrchovatou.

Poloha novorozence sice působí velmi uvolněně a trochu legračně, není na ní ale vlastně nic pozoruhodného. Pohyby a poloha těla právě narozeného dítěte jsou bezprostředně po porodu silně ovlivněny nezralým nervovým systémem a přirozenými reflexy. Pozice, která nám může připomínat dospělého člověka na lehátku u moře, je ve skutečnosti náhodná souhra svalového tonu a reflexních pohybů.

Navíc stejně jako pro matku, i pro dítě je porod velmi náročný výkon, během nějž je zaplaveno stresovými hormony, které ho udržují v bdělosti. Krátce po příchodu na svět hladina těchto hormonů prudce klesne a nastává hluboká svalová relaxace, kdy miminko uvolní veškeré napětí.

Pokud se v této fázi jeho končetiny v důsledku reflexů ocitnou v poloze „dospělého na pláži“, miminko nemá důvod ani snahu tuto polohu měnit, protože je mu v ní dobře.

Internet sice virálního novorozence častuje výrazy jako „rozený flegmatik“ nebo „pohodář jak se patří“, z medicínského hlediska jde jen o ukázku zcela přirozené poporodní adaptace zdravého dítěte.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů

Helena Vondráčková

Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...

Zářily před dvaceti lety a září dodnes. Jak se proměnilo 35 českých krásek

České krásky dříve a dnes

Podívejte se do naší galerie na pětatřicet krásek z oblasti filmu, televize, modelingu i hudby. Kralovaly v době milénia a kralují i dnes. A navíc jsou stále krásné a žádané. Přesvědčte se sami, jak...

Co jedí Chorvati, když turisté odjedou? Objevte chutě, které možná neznáte

Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do...

Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady!...

Krásky z telenovel, které jsme milovali. Jak vypadají dnes?

Proměny krásek z telenovel

Divoký anděl, Manuela, Jsi můj život, Esmeralda, Rosalinda. To je jen malý výčet telenovel, které běžely na televizních obrazovkách a lidé se těšili na každý nový díl, kde se odhalí novinky z životů...

Z obyčejných kluků světové hvězdy. Komu se povedlo vyšplhat až na vrchol

Z mladých klučíků jsou světově známí herci.

Dnes jsou z nich fešáci, které zná a na první pohled poznává celý svět. Ještě před lety to ale byli klučíci, kteří neměli kariéru v Hollywoodu jistou ani v nejmenším. Ke všemu se museli vypracovat a...

Miminko pohodář pobavilo sociální sítě. Co se skrývá za roztomilým videem

Ilustrační snímek

Video zachycující novorozence, který má překřížené nohy a ruce ležérně založené za hlavou se během pár dnů stalo virálním. Na sociálních sítích vyvolalo vlnu humorných i dojatých komentářů, mezi...

19. října 2026  20:01

Koprová omáčka s vejcem: Česká klasika s vařenými bramborami

Koprová omáčka s vejcem
Recept

Střední

60 min

Koprová omáčka patří mezi české klasiky, které se obejdou bez složitých surovin. Jemná omáčka s...

Zářily před dvaceti lety a září dodnes. Jak se proměnilo 35 českých krásek

České krásky dříve a dnes

Podívejte se do naší galerie na pětatřicet krásek z oblasti filmu, televize, modelingu i hudby. Kralovaly v době milénia a kralují i dnes. A navíc jsou stále krásné a žádané. Přesvědčte se sami, jak...

19. října 2026  8:35

Stovky dřepů denně stačit nebudou. Jak zhubnout zadek a vytvarovat ho

ilustrační snímek

Dosáhnout pevnějšího a štíhlejšího pozadí je jedním z nejčastějších fitness cílů. Mnoho lidí se stále spoléhá na neúčinné metody v podobě stovek dřepů denně nebo drastických diet. Zhubnout zadek však...

19. října 2026

Krása z darů podzimu. Úrodu nemusíte celou jen sníst, naneste ji na pleť

Ilustrační snímek

Jak kdo zasel, tak i sklízí. A pokud máte zrovna plné košíky jablek, hrušek, dýní a dalších podzimních pokladů, neodnášejte je všechny do kuchyně. Některé se vyplatí využít i pro krásnou pleť.

19. října 2026  4:30

Týdenní horoskop: Kozorohům se vyplatí riskovat, Býky čeká zajímavá nabídka

Ilustrační fotografie

Nový týden přinese zajímavé příležitosti, důležitá rozhodnutí i chvíle, kdy bude potřeba zachovat chladnou hlavu. Kozorohům se vyplatí odvaha, Býci mohou dostat lákavou nabídku a Váhy si znovu začnou...

19. října 2026

Co se stane s vaším tělem, když omezíte cukr? Některé změny vás překvapí

Ilustrační fotografie

Sladíte si kávu, rádi mlsáte nebo si často dopřáváte sladké nápoje? Možná ani netušíte, kolik přidaného cukru denně spořádáte. Jeho omezení přitom může prospět nejen vaší postavě, ale také srdci,...

19. října 2026

Z přátelské sousedky se vyklubala manipulátorka. Pomalu mi krade život i muže

ilustrační snímek

Bude to už rok, co jsme se s manželem přestěhovali do nového řadového domku v satelitu za městem. Těšila jsem se na pohodu daleko od ruchu velkoměsta, zahrádku a nové sousedy. Nečekala jsem ale, jaký...

19. října 2026

Nazujte podzim. Favority sychravé sezony jsou mini podpatky i retro botky

Ilustrační snímek

Je pravý čas trochu rozšířit botník. Vsaďte na nadčasové kousky, které vám budou sloužit i v následujících letech. Pokud zainvestujete do kvality, můžete si tím být jisté dvojnásob.

19. října 2026

Nejtěžší období jsem měla mezi třicítkou a čtyřicítkou. Šéfka Dermacolu vypráví

Premium
Věra Komárová, spolumajitelka a strategická ředitelka kosmetické značky...

Kdysi si nevěřila, dnes řídí velkou kosmetickou značku, založila soukromou školu a přidává i další pracovní projekty. Věra Komárová mluví otevřeně o tom, proč na sebe bývala přehnaně přísná, jaké to...

19. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nové léky na hubnutí? Mají svá rizika, jako třeba úbytek svalů, říká profesor Haluzík

Premium
Martin Haluzík, diabetolog

Nové léky zásadně mění léčbu obezity i cukrovky. Podle profesora Martina Haluzíka ukazují i to, proč při hubnutí často nestačí jen pevná vůle. „Bojujeme proti velmi silně zakořeněnému evolučnímu...

18. října 2026

Od jazzových střevíců po obuv na motorku. Vyberte si 5 nejlepších bot tohoto podzimu

Esprit
Zendaya se svým bratrem na nákupech v Beverly Hills (2026). Na nohou má černé...

Pokud si s podzimem chcete obout něco zajímavějšího než bílé tenisky a černé baleríny, letošní sezóna je ideální příležitostí k obměně botníku. Současné trendy jako jsou jazz shoes nebo nazouváky...

18. října 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×