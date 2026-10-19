„Právě se narodil a už se hodil do důchodového módu,“ poznamenal jeden z diskutujících. „To se mu to relaxuje, když ještě nemá žádné dluhy,“ přisadil si jiný.
Video relaxujícího novorozence sdílel na svém facebookovém profilu neonatolog Dr. Islam Eldeh z porodnice v egyptské Káhiře a následně ho přesdílely stovky účtů také na Instagramu, TikToku i síti X. V době, kdy svět zmítá jedna krize za druhou, zřejmě lidé prahnou po trošce té roztomilosti, kterou právě zmíněné záběry doručily mírou vrchovatou.
Poloha novorozence sice působí velmi uvolněně a trochu legračně, není na ní ale vlastně nic pozoruhodného. Pohyby a poloha těla právě narozeného dítěte jsou bezprostředně po porodu silně ovlivněny nezralým nervovým systémem a přirozenými reflexy. Pozice, která nám může připomínat dospělého člověka na lehátku u moře, je ve skutečnosti náhodná souhra svalového tonu a reflexních pohybů.
Navíc stejně jako pro matku, i pro dítě je porod velmi náročný výkon, během nějž je zaplaveno stresovými hormony, které ho udržují v bdělosti. Krátce po příchodu na svět hladina těchto hormonů prudce klesne a nastává hluboká svalová relaxace, kdy miminko uvolní veškeré napětí.
Pokud se v této fázi jeho končetiny v důsledku reflexů ocitnou v poloze „dospělého na pláži“, miminko nemá důvod ani snahu tuto polohu měnit, protože je mu v ní dobře.
Internet sice virálního novorozence častuje výrazy jako „rozený flegmatik“ nebo „pohodář jak se patří“, z medicínského hlediska jde jen o ukázku zcela přirozené poporodní adaptace zdravého dítěte.