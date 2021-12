Žena je posedlá svým psem, za jeho vánoční outfit dala přes sto tisíc

„Mám pro něj mašli s kameny Swarovski, boty i oblečení. Sladili jsme si spolu i barety. Má repliku toho mého,“ svěřila se žena v rozhovoru pro pořad This Morning. Pro svého psa by udělala vše. Je její prioritou.

Bere ho i na společné večeře a navštěvuje pouze místa, kde mají rádi psy. Doma ho nenechává ani v případě, že cestuje. Zažívá s ním všechny luxusní dovolené. „Je to můj nejlepší kamarád, společník. Myslím, že mě mohou pochopit jen lidé, kteří opravdu milují své domácí mazlíčky,“ sdělila.

Společně chodí i nakupovat a sportovat. Aby ale pes nebyl příliš vyčerpaný, má i speciální vozítko, které pro něj využívá. „Já jsem sportovně založená a pohyb mám ráda. Některé vzdálenosti jsou ale na Fabia moc dlouhé, má červený kočárek,“ pokračovala žena.

Každý rok dává velkou částku z vydělaných peněz na charitu. Když jí zemřela maminka na rakovinu, začala se prý na život dívat jinak. A protože nemá děti, pozornost zaměřuje na psa Fabia. Nyní si s ním užívá každý den, jako by byl poslední. „Nikomu neubližuji, dělám to, co mě činí šťastnou. Žijeme jen jednou a je potřeba mít v životě radost,“ dodala.